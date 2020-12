Sci alpino maschile, slalom speciale Alta Badia 2020 (VIDEO): Zenhaeusern vince in rimonta. 4° Vinatzer

Lo slalom speciale Alta Badia, primo appuntamento della specialità per la stagione 2020-2021 dello sci alpino, è caratterizzato da numerose rimonte e ha visto prevalere Ramon Zenhaeusern. Lo svizzero, ottavo dopo la prima manche, batte di appena 8 e 12 centesimi il duo austriaco formato da Manuel Feller e Marco Schwarz (rimontando undici e sette posizioni). Per soli centesimi manca il podio l’azzurro Alex Vinatzer, che aveva concluso la prima parte di gara con il miglior tempo assoluto. Ancora una prova deludente per il norvegese Henrik Kristoffersen, sesto, mentre fa ancora peggio il francese Alexis Pinturault, leader della classifica generale (11°). Il miglior recupero lo firma Kristoffer Jakobsen, da 29° a 12°.

Quarta vittoria in CdM per il ventottenne nativo di Buerchen, seconda in questa specialità e ciò gli permetterà di indossare il primo pettorale rosso, nello slalom di Madonna di Campiglio. Per quanto riguarda gli altri italiani non si è riuscita a ripetere la prestazione di squadra anche nella seconda manche, con Manuel Moelgg che ha concluso in diciottesima posizione (era undicesimo), Stefano Gross in ventitreesima (-2), Simon Maurberger in ventottesima (11 posizioni perse). Non si sono invece qualificati Federico Liberatore e Tobias Kastlunger (all’esordio nel circuito maggiore), concludendo la loro prova al trentaquattresimo e al quarantottesimo posto.

CLASSIFICA SLALOM SPECIALE ALTA BADIA

1. Ramon Zenhaeusern (SUI) 1:45.43

2. Manuel Feller (AUT) +0.08

3. Marco Schwarz (AUT) +0.12

4. Alex Vinatzer (ITA) +0.19

5. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0.31

6. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.37

7. Daniel Yule (SUI) +0.47

8. Tanguy Nef (SUI) +0.56

9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +0.57

10. Dave Ryding (GBR) +0.70

11. Alexis Pinturault (FRA) +0.77

12. Kristoffer Jakobsen (SWE) +0.86

13. Loic Meillard (SUI) +0.89

14. Adrian Pertl (AUT) +0.90

15. Michael Matt (AUT) +0.96

16. Erik Read (CAN) +1.00

17. Luca Aerni (SUI) +1.10

18. Linus Strasser (GER) +1.11

19. Manfred Moelgg (ITA) +1.13

20. Stefan Hadalin (SLO) +1.18

21. Fabio Gstrein (AUT) +1.20

22. Christian Hirschbuehl (AUT) +1.33

23. Stefano Gross (ITA) +1.36

24. Jean-Baptiste Grange (FRA) +1.41

25. Sebastian Holzmann (GER) +1.44

26. Filip Zubcic (CRO) +1.47

27. Jonathan Nordbotten (NOR) +1.71

28. Simon Maurberger (ITA) +1.89

29. Marc Rochat (SUI) +1.99

DNF Timon Haugan (NOR)

CLASSIFICA GENERALE

1. Alexis Pinturault (FRA) 400

2. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 375

3. Marco Odermatt (SUI) 340

4. Filip Zubcic (CRO) 239

5. Mauro Caviezel (SUI) 217

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 212

7. Tommy Ford (USA) 174

8. Lucas Braathen (NOR) 168

9. Alexander Schmid (GER) 165

9. Loic Meillard (SUI) 165

CLASSIFICA SLALOM SPECIALE

1. Ramon Zenhaeusern (SUI) 100 punti

2. Manuel Feller (AUT) 80

3. Marco Schwarz (AUT) 60

4. Alex Vinatzer (ITA) 50

5. Victor Muffat-Jeandet (FRA) 45

6. Henrik Kristoffersen (NOR) 40

7. Daniel Yule (SUI) 36

8. Tanguy Nef (SUI) 32

9. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) 29

10. Dave Ryding (GBR) 26

SLALOM SPECIALE ALTA BADIA 2020

Gran Risa, decima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021

13.46 – L’azzurro è troppo lento in alto e perde il podio per appena 7 centesimi! Lo svizzero vince lo slalom speciale Alta Badia, davanti a Feller e Schwarz. Deludono sia Kristoffersen (6°) che Pinturault (11°)

13.45 – Anche Yule è lento nel finale e Zenhaeusern e Feller sono certi del podio. Tocca a Vinatzer

13.43 – Malissimo Matt, che finisce fuori dai primi 10

13.42 – Fa peggio della prima manche anche Foss-Solevaag

13.40 – Delude ancora Kristoffersen, lontanissimo dalla sua miglior versione anche in questo slalom speciale Alta Badia

13.39 – Pinturault fa peggio rispetto alla prima manche ed è solo settimo

13.37 – Sciata troppo precisa per Muffat-Jeandet, che finisce quarto

13.36 – Zenhaeusern commette un errore alla prima Gobba del Gatto, ma riesce a mantenere qualche centesimo di margine

13.32 – Ryding è quarto ed ora mancano gli ultimi otto di questo slalom speciale Alta Badia

13.31 – Schwarz paga appena 4 centesimi rispetto al connazionale

13.29 – Moelgg è meno brillante rispetto alla prima manche ed è solo nono

13.28 – Nef non è bravo quanto l’austriaco ma riesce a chiudere alle sue spalle

13.26 – Feller conferma la buona prima manche e passa al comando dello slalom speciale Alta Badia. Jakobsen ha comunque già recuperato 15 posizioni

13.25 – Fa peggio Gstrein, pur senza errori evidenti

13.23 – Strasser sbaglia prima del raccordo conclusivo e ciò gli costa una buona posizione

13.19 – Inforcata per Haugan e prosegue la rimonta di Jakobsen (+13). Ora mancano i migliori 15 di questo slalom speciale Alta Badia

13.17 – Azione compassata di Maurberger e per lui c’è solo il penultimo posto. L’azzurro ha corso sotto anti-dolorifici

13.16 – Anche Pertl e Read finiscono alle spalle dello svedese

13.12 – Gross è davvero lento nel tratto conclusivo, chiudendo solamente in quinta posizione

13.10 – Buona la prova di Meillard, che chiude alle spalle di Jakobsen per soli 3 centesimi

13.08 – Aerni perde progressivamente ma fa meglio dell’austriaco

13.07 – Anche Hirschbuehl è alle spalle dello svedese

13.06 – Partenza lenta di Nordbotten, limitando il distacco nel finale

13.04 – Rochat è perfino più lento del croato

13.03 – Zubcic non è soddisfatto della sua prova, essendo stato più lento degli altri due

13.02 – Gran ritmo da parte di Jakobsen, che passa in testa di quasi sei decimi

13.01 – Il tedesco conclude con il tempo complessivo di 1:46.87

11.50 – Quattro italiani su sei si sono qualificati per la seconda metà di gara, con Holzmann che partirà per primo

SECONDA MANCHE SLALOM SPECIALE ALTA BADIA ORE 13.00

CLASSIFICA PRIMA MANCHE SLALOM SPECIALE ALTA BADIA

1. Alex Vinatzer (ITA) 54.73

2. Daniel Yule (SUI) +0.27

3. Michael Matt (AUT) +0.36

4. Sebastian Foss-Solevaag (NOR) +0.37

5. Henrik Kristoffersen (NOR) +0.40

6. Alexis Pinturault (FRA) +0.42

7. Victor Muffat-Jeandet (FRA) +0.49

8. Ramon Zenhaeusern (SUI) +0.52

9. Dave Ryding (GBR) +0.77

10. Marco Schwarz (AUT) +0.81

11. Manfred Moelgg (ITA) +0.91

12. Tanguy Nef (SUI) +0.96

13. Manuel Feller (AUT) +1.01

14. Fabio Gstrein (AUT) +1.02

15. Linus Strasser (GER) +1.11

16. Timon Haugan (NOR) +1.12

17. Stefan Hadalin (SLO) +1.40

18. Simon Maurberger (ITA) +1.44

19. Erik Read (CAN) +1.46

20. Adrian Pertl (AUT) +1.49

21. Stefano Gross (ITA) +1.52

22. Jean-Baptiste Grange (FRA) +1.58

23. Loic Meillard (SUI) +1.77

24. Luca Aerni (SUI) +1.84

25. Christian Hirschbuehl (AUT) +2.01

26. Jonathan Nordbotten (NOR) +2.06

27. Marc Rochat (SUI) +2.14

28. Filip Zubcic (CRO) +2.15

29. Kristoffer Jakobsen (SWE) +2.17

30. Sebastian Holzmann (GER) +2.22

34. Federico Liberatore (ITA) +2.62

48. Tobias Kastlunger (ITA) +3.26

10.46 – Terzultima posizione per Popov, che chiude il gruppo dei primi 30. Vinatzer è in testa alla prima manche dello slalom speciale Alta Badia, davanti a Yule e Matt. Quinto Kristoffersen, sesto Pinturault, mentre è 11° Moelgg

10.42 – Un po’ lenta l’azione di Gross, che paga un secondo e mezzo di ritardo dal connazionale

10.40 – Fa appena peggio Feller

10.39 – Discreta prova di Nef, chiudendo appena alle spalle di Moelgg

10.38 – Inforcata di Braathen e così finisce il suo slalom speciale Alta Badia

10.37 – La Gran Risa inizia ad avere qualche segno ed è difficile fare il tempo, specialmente nella parte alta

10.33 – Gstrein si piazza in dodicesima posizione e chiude il gruppo dei primi 22 di questo slalom speciale Alta Badia

10.32 – Hadalin conclude appena davanti a Maurberger

10.31 – Oltre due secondi di ritardo per Hirschbuehl

10.29 – Tanta fatica da parte di Maurberger, che riesce a limitare i danni nell’ultimo settore

10.28 – Discreta prova di Moelgg, che perde progressivamente ed è appena fuori dai primi 10

10.26 – Jakobsen è il peggiore di quelli scesi, a parte Noel che si è praticamente sdraiato

10.25 – Tanta fatica per Grange, che recupera qualcosa nel finale

10.21 – Ryding è nono e chiude il gruppo dei primi 15 di questa prima manche dello slalom speciale Alta Badia

10.20 – Prova altalenante di Matt, che recupera nel finale e si inserisce in terza posizione

10.18 – Prestazione sulla falsariga di Haugan per Strasser

10.16 – Khoroshilov inforca e conclude così il suo slalom speciale Alta Badia

10.15 – Decisamente male Meillard, che paga quasi un secondo ed otto decimi

10.14 – Ottima prima manche di Vinatzer, con un gran ultimo intermedio, e comanda la prima manche dello slalom speciale Alta Badia, con 27 centesimi su Yule!

10.12 – Fatica, invece, Haugan

10.11 – Manche regolare di Muffat-Jeandet, che si inserisce alle spalle del connazionale. I primi 6 sono racchiusi in 25 centesimi

10.09 – Fa meglio il connazionale Yule, che passa al comando

10.08 – Buona anche la prova di Zenhaeusern, che è ad appena un decimo dal francese

10.07 – Subito un errore per Schwarz, poi recupera ma paga comunque quattro decimi di ritardo

10.05 – Foss-Solevaag non sbaglia nell’ultimo tratto e passa in testa allo slalom speciale Alta Badia

10.04 – E’ decisamente più veloce Kristoffersen, perdendo però tanto sul finale e rimanendo con soli 2 centesimi sul rivale

10.02 – Noel scivola sul ripido e butta la gara, decidendo comunque di arrivare al traguardo

10.01 – Sciata precisa del francese, che conclude con il tempo di 55.15

09.25 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti, da parte di Mattia Orlandi, alla diretta scritta dello slalom speciale Alta Badia, primo appuntamento di specialità per la stagione 2020-2021 dello sci alpino maschile. L’inizio della prima manche è confermato per le 10.00 e Pinturault partirà per primo

Slalom speciale Alta Badia 2020: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato lo slalom gigante Alta Badia, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 resta in Italia per disputare l’ultima delle due gare in programma sulla Gran Risa, ossia lo slalom speciale Alta Badia. Alle ore 10.00 italiane è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.00 avrà luogo la seconda, con il norvegese Henrik Kristoffersen che è campione uscente della specialità, avendo vinto la relativa classifica, nella scorsa stagione, per la seconda volta nella sua carriera. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche dello slalom speciale Alta Badia:

1 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

2 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

3 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

4 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

5 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

6 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

7 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

8 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

9 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

10 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

11 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

12 KHOROSHILOV Alexander 1984 RUS Fischer

13 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

14 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

15 RYDING Dave 1986 GBR Dynastar

16 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

17 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

18 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

19 MAURBERGER Simon 1995 ITA Atomic

20 HIRSCHBUEHL Christian 1990 AUT Rossignol

21 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

22 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

23 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

24 BRAATHEN Lucas 2000 NOR Atomic

25 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

26 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

27 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

28 NORDBOTTEN Jonathan 1989 NOR Head

29 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

30 POPOV Albert 1997 BUL Head

31 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

32 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

33 READ Erik 1991 CAN Atomic

34 RODES Istok 1996 CRO Atomic

35 SIMONET Sandro 1995 SUI Rossignol

36 DIGRUBER Marc 1988 AUT Atomic

37 LIZEROUX Julien 1979 FRA Salomon

38 ROCHAT Marc 1992 SUI Nordica

39 LIBERATORE Federico 1995 ITA Voelkl

40 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

41 TREMMEL Anton 1994 GER Nordica

42 STROLZ Johannes 1992 AUT Head

43 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

44 GINNIS A.J. 1994 GRE Fischer

45 McGRATH Atle Lie 2000 NOR Head

46 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

47 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

48 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

49 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

50 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

51 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

52 RAUCHFUSS Julian 1994 GER Rossignol

53 SEYMOUR Jett 1998 USA

54 DVORNIK Aljaz 1995 SLO Atomic

55 HIMMELSBACH Fabian 1999 GER Rossignol

56 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

57 LETITRE Theo 1997 FRA Rossignol

58 von GRUENIGEN Noel 1995 SUI Fischer

59 KOLEGA Samuel 1999 CRO

60 FOURNIER Simon 1997 CAN Rossignol

61 JASICZEK Michal 1994 POL Nordica

62 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

63 BRAENDHOLM Jesper 1999 SWE Rossignol

64 VERBEKE Tom 1997 BEL

65 KASTLUNGER Tobias 1999 ITA Fischer

66 MAJOR Billy 1996 GBR Atomic

67 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

68 SCHMID Alexander 1994 GER Head

69 TAYLOR Laurie 1996 GBR

Slalom speciale Alta Badia: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Gran Risa

18 dicembre 2006, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Markus Larsson (Svezia) 2. Ted Ligety (USA) 3. Ivica Kostelić (Croazia)

22 dicembre 2008, Coppa del Mondo 2008-2009: 1. Ivica Kostelić (Croazia) 2. Jean-Baptiste Grange (Francia) 3. Benjamin Raich (Austria)

21 dicembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Reinfried Herbst (Austria) 2. Silvan Zurbriggen (Svizzera) 3. Manfred Pranger (Austria)

19 dicembre 2011, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Giuliano Razzoli (Italia) 3. Felix Neureuther (Germania)

Sci alpino maschile, slalom speciale Alta Badia 2020: dove seguirlo in TV

