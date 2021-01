LIVE Fiorentina Milan Supercoppa Femminile, cronaca e risultato in tempo reale

Segui in diretta dallo Stadio Comunale di Chiavari, la cronaca LIVE del match tra Milan e Fiorentina, valevole per la semifinale di Supercoppa Italiana Femminile. Fischio d’inizio previsto per le ore 18:00.

LIVE Fiorentina Milan Femminile: le probabili formazioni

Le padroni di casa della Fiorentina confermano il 4-3-1-2, puntando sulla coppia d’attacco Bonetti e Sabatino, grande ex rossonera. Il Milan di Maurizio Ganz si affida all’ormai collaudato 3-5-2 con Dowie e Giacinti terminali offensive.

Ecco le probabili scelte di formazione dei 2 tecnici:

FIORENTINA (4-3-1-2): Schroffenegger; Thogersen, Quinn, Tortelli, Zanoli; Adami, Breitner, Catena; Piemonte; Sabatino, Bonetti. Allenatore: Antonio Cincotta

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Jane, Boquete, Tucceri; Dowie, Giacinti.

Allenatore: Maurizio Ganz

LIVE Fiorentina Milan Femminile: come arrivano le 2 squadre alla semifinale di Supercoppa Italiana

Il Milan femminile arriva alla sfida di Supercoppa Italiana saldamente al 2° posto in classifica. La Fiorentina attualmente 5^ in classifica a 14 punti, 13 lunghezze in meno delle rossonere. Ma nella partita secca tutto può succedere. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Fiorentina e Milan Femminile.

LIVE Fiorentina Milan Femminile: i precedenti

La gara odierna tra Fiorentina e Milan Femminile sarà il 5° scontro tra le due formazioni. Fino ad ora, è il Milan in vantaggio negli scontri diretti con la Fiorentina: due vittorie per le rossonere contro una viola, oltre al pareggio per 1-1 del novembre 2019.