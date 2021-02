LIVE Sci alpino, combinata femminile Mondiali Cortina 2021 in tempo reale: super G ore 09.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

COMBINATA FEMMINILE, Olympia delle Tofane/Rumerlo

Sci alpino, quinta gara dei Mondiali Cortina 2021

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: i pettorali di partenza della combinata femminile

I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, vanno avanti con la quinta gara in programma, ossia la combinata femminile. Alle ore 09.45 è prevista la manche di super G (sulla Olympia delle Tofane) ed alle 14.10 avrà luogo quella di slalom speciale (sulla Rumerlo, parte finale dove l’Olympia delle Tofane converge con la Vertigine); la svizzera Wendy Holdener proverà a difendere il doppio titolo di campionessa del Mondo della specialità (2017 e 2019). Di seguito i pettorali di partenza designati per la sesta gara dei Mondiali Cortina:

1 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

2 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic

3 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

4 GAUCHE Laura 1995 FRA Head

5 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic

6 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar

7 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

8 RAEDLER Ariane 1995 AUT Head

9 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

10 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

11 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

12 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic

13 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

14 ROUX Tifany 1997 FRA Dynastar

15 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

16 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli

17 CURTONI Elena 1991 ITA Head

18 IGNJATOVIC Nevena 1990 SRB Head

19 FERK Marusa 1988 SLO Salomon

20 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head

21 SMALL Greta 1995 AUS Atomic

22 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

23 LIE Kajsa Vickhoff 1998 NOR Head

24 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

25 MUZAFERIJA Elvedina 1999 BIH Atomic

26 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

27 PLESHKOVA Julia 1997 RSF Head

28 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

29 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

30 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

31 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

32 HURT A.J. 2000 USA Head

33 WRIGHT Isabella 1997 USA Atomic

34 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

Combinata femminile, Mondiali Cortina: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino dal 1932 al 1956

Mondiali Cortina d’Ampezzo 1932: 1. Rösli Streiff (Svizzera) 2. Inge Wersin-Lantschner (Austria) 3. Hady Lantschner (Austria)

Mondiali Innsbruck 1933: 1. Inge Wersin-Lantschner (Austria) 2. Gerda Paumgarten (Austria) 3. Jeanette Kessler (Regno Unito)

Mondiali Sankt Moritz 1934: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Lisa Resch (Germania) 3. Anny Rüegg (Svizzera)

Mondiali Mürren 1935: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Anny Rüegg (Svizzera) 3. Käthe Grasegger (Germania)

Mondiali Innsbruck 1936: 1. Evelyn Pinching (Regno Unito) 2. Elvira Osirnig (Svizzera) 3. Gerda Paumgarten (Austria)

Mondiali Chamonix 1937: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Nini Arx-Zogg (Svizzera) 3. Käthe Grasegger (Germania)

Mondiali Engelberg 1938: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Lisa Resch (Germania) 3. Käthe Grasegger (Germania)

Mondiali Zakopane 1939: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Gritli Schaad (Svizzera) 3. Lisa Resch (Germania)

Giochi Olimpici/Mondiali Sankt Moritz 1948: 1. Trude Beiser-Jochum (Austria) 2. Gretchen Fraser (USA) 3. Erika Mahringer (Austria)

Mondiali Åre 1954: 1. Ida Schöpfer (Svizzera) 2. Madeleine Berthod (Svizzera) 3. Lucienne Schmith (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Cortina d’Ampezzo 1956: 1. Madeleine Berthod (Svizzera) 2. Frieda Dänzer (Svizzera) 3. Giuliana Minuzzo (Italia)

Combinata femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1958 al 1978

Mondiali Bad Gastein 1958: 1. Frieda Dänzer (Svizzera) 2. Lucille Wheeler (Canada) 3. Josefine Frandl (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Squaw Valley 1960: 1. Anne Heggtveit (Canada) 2. Sonja Sperl (Squadra Unificata Tedesca) 3. Barbi Henneberger (Squadra Unificata Tedesca)

Mondiali Chamonix 1962: 1. Marielle Goitschel (Francia) 2. Marianne Jahn (Austria) 3. Erika Netzer (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1964: 1. Marielle Goitschel (Francia) 2. Christl Haas (Austria) 3. Edith Zimmermann (Austria)

Mondiali Portillo 1966: 1. Marielle Goitschel (Francia) 2. Annie Famose (Francia) 3. Marielle Goitschel (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Grenoble 1968: 1. Nancy Greene (Canada) 2. Marielle Goitschel (Francia) 3. Annie Famose (Francia)

Mondiali Val Gardena 1970: 1. Michèle Jacot (Francia) 2. Florence Steurer (Francia) 3. Marilyn Cochran (USA)

Giochi Olimpici/Mondiali Sapporo 1972: 1. Annemarie Pröll (Austria) 2. Florence Steurer (Francia) 3. Toril Førland (Norvegia)

Mondiali Sankt Moritz 1974: 1. Fabienne Serrat (Francia) 2. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 3. Monika Kaserer (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1976: 1. Rosi Mittermaier (Germania Ovest) 2. Danièle Debernard (Francia) 3. Hanni Wenzel (Liechtenstein)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 1978: 1. Annemarie Moser-Pröll (Austria) 2. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 3. Fabienne Serrat (Francia)

Combinata femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1980 al 1999

Giochi Olimpici/Mondiali Lake Placid 1980: 1. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 2. Cindy Nelson (USA) 3. Ingrid Eberle (Austria)

Mondiali Schladming 1982: 1. Erika Hess (Svizzera) 2. Perrin Pelen (Francia) 3. Christin Cooper (USA)

Mondiali Bormio 1985: 1. Erika Hess (Svizzera) 2. Sylvia Eder (Austria) 3. Tamara McKinney (USA)

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Erika Hess (Svizzera) 2. Sylvia Eder (Austria) 3. Tamara McKinney (USA)

Mondiali Vail 1989: 1. Tamara McKinney (USA) 2. Vreni Schneider (Svizzera) 3. Brigitte Oertli (Svizzera)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Chantal Bournissen (Svizzera) 2. Ingrid Stöckl (Austria) 3. Vreni Schneider (Svizzera)

Mondiali Morioka 1993: 1. Miriam Vogt (Germania) 2. Picabo Street (USA) 3. Anita Wachter (Austria)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Pernilla Wiberg (Svezia) 2. Anita Wachter (Austria) 3. Marianne Kjørstad (Norvegia)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Katja Seizinger (Germania) 3. Hilde Gerg (Germania)

Mondiali Vail 1999: 1. Pernilla Wiberg (Svezia) 2. Renate Götschl (Austria) 3. Florence Masnada (Francia)

Combinata femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 2001 al 2019

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Martina Ertl (Germania) 2. Christine Sponring (Austria) 3. Karen Putzer (Italia)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Nicole Hosp (Austria) 3. Marlies Oester (Svizzera)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Anja Pärson (Svezia) 3. Marlies Schild (Austria)

Mondiali Åre 2007: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Julia Mancuso (USA) 3. Marlies Schild (Austria)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Kathrin Zettel (Austria) 2. Lara Gut (Svizzera) 3. Elisabeth Görgl (Austria)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Anna Fenninger (Austria) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Anja Pärson (Svezia)

Mondiali Schladming 2013: 1. Maria Höfl-Riesch (Germania) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Nicole Hosp (Austria)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Tina Maze (Slovenia) 2. Nicole Hosp (Austria) 3. Michaela Kirchgasser (Austria)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Wendy Holdener (Svizzera) 2. Michelle Gisin (Svizzera) 3. Michaela Kirchgasser (Austria)

Mondiali Åre 2019: 1. Wendy Holdener (Svizzera) 2. Petra Vlhová (Slovacchia) 3. Ragnhild Mowinckel (Norvegia)

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV la combinata femminile

La combinata femminile dei Mondiali Cortina sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.