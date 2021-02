Sci alpino, Mondiali Cortina 2021 (VIDEO): Kriechmayr è d’oro anche nella discesa libera maschile. 4° Paris

Vincent Kriechmayr completa uno storico bis e, dopo il supergigante, si porta a casa anche la discesa libera maschile dei Mondiali Cortina 2021. L’austriaco, partito con il n°1, precede di un solo millesimo il tedesco Andreas Sander (alla prima medaglia iridata), sceso subito dopo, e di 18 lo svizzero Beat Feuz, che deve quindi accontentarsi della medaglia d’argento (pettorale n°7). Un errore cruciale di linea nega il podio all’azzurro Dominik Paris, che conclude in quarta posizione alla pari con lo svizzero Marco Odermatt (che mette a segno il miglior risultato in carriera della disciplina, Mondiali juniores a parte). La Vertigine non perdona gli errori e l’austriaco Matthias Mayer salta una porta, mentre è sesto il secondo italiano, Christof Innerhofer.

Per quanto riguarda gli altri azzurri, troviamo Matteo Marsaglia in ventiquattresima posizione e Florian Schieder è scivolato su un dossetto, subendo una brutta torsione al ginocchio sinistro (si teme un infortunio serio), lasciando l’Italia ancora a secco di medaglie dopo quattro gare. E’ andata, invece, di lusso al francese Maxence Muzaton, evitando di poco la caduta con un 360° piuttosto spettacolare. Kriechmayr ha così pareggiato il connazionale Hermann Maier (doppietta nel 1999) e lo statunitense Bode Miller (nel 2005).

CLASSIFICA DISCESA LIBERA MASCHILE, MONDIALI CORTINA

1. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:37.79

2. Andreas Sander (GER) +0.01

3. Beat Feuz (SUI) +0.18

4. Marco Odermatt (SUI) +0.65

4. Dominik Paris (ITA) +0.65

6. Christof Innerhofer (ITA) +0.90

7. Nils Allegre (FRA) +0.97

8. Kjetil Jansrud (NOR) +1.02

9. Carlo Janka (SUI) +1.08

10. Henrik Roea (NOR) +1.10

10. Bryce Bennett (USA) +1.10

12. Travis Ganong (USA) +1.24

13. Max Franz (AUT) +1.25

14. Romed Baumann (GER) +1.30

15. Bostjan Kline (SLO) +1.45

16. Johan Clarey (FRA) +1.50

17. Felix Monsen (SWE) +1.52

18. Thomas Dressen (GER) +1.68

19. Otmar Striedinger (AUT) +1.84

20. Jared Goldberg (USA) +1.95

21. James Crawford (CAN) +1.99

22. Dominik Schwaiger (GER) +2.11

23. Miha Hrobat (SLO) +2.20

24. Matteo Marsaglia (ITA) +2.39

25. Matthieu Bailet (FRA) +2.43

26. Jeffrey Read (CAN) +2.55

27. Marco Pfiffner (LIE) +3.26

28. Arnaud Alessandria (MON) +3.78

29. Broderick Thompson (CAN) +4.17

30. Barnabas Szollos (ISR) +4.67

31. Martin Bendik (SVK) +5.23

32. Juan Pablo Vallecillo (ARG) +5.69

33. Marcus Vorre (DEN) +7.38

34. Benjamin Szollos (ISR) +11.92

DNF Nejc Naralocnik (SLO)

DNF Adur Etxezarreta (ESP)

DNF Olle Sundin (SWE)

DNF Niels Hintermann (SUI)

DNF Florian Schieder (ITA)

DNF Brodie Seger (CAN)

DNF Maxence Muzaton (FRA)

DNF Matthias Mayer (AUT)

MEDAGLIERE MONDIALI CORTINA 2021

1. Svizzera: 2 ori, 1 argento, 2 bronzi

2. Austria: 2 ori

3. Germania: 3 argenti

4. USA: 1 bronzo

4. Francia: 1 bronzo

DISCESA LIBERA MASCHILE, Vertigine

Sci alpino, quarta gara dei Mondiali Cortina 2021

12.48 – Sono scesi tutti i 41 atleti della discesa libera maschile Mondiali Cortina 2021. Podio confermato, un saluto da parte di Mattia Orlandi

12.28 – La gara è ripresa e sono scesi i primi 30 di questa discesa libera Mondiali Cortina. Kriechmayr vince la medaglia d’oro, facendo bis con il super G; argento per Sander, bronzo per Feuz. Ora mancano gli ultimi 11

12.16 – Brutta scivolata di Schieder, con torsione al ginocchio sinistro. Gara interrotta (fatale un segno su un dossetto)

12.13 – Errore simile a quello di Mayer per Seger e anche lui salta la stessa porta

12.10 – Read toglie a Bailet l’ultima posizione provvisoria. Ormai sono sempre più al sicuro le medaglie di questa discesa libera maschile Mondiali Cortina

12.07 – Marsaglia non conferma le buone impressioni delle prove e conclude al penultimo posto. Pista anche abbastanza segnata

12.05 – Questa pista (la Vertigine) non perdona l’errore e oggi ne abbiamo visti davvero tanti

12.01 – Roea recupera davvero molto nel tratto conclusivo e chiude con lo stesso tempo di Bennett

11.56 – Bailet rischia di uscire dal tracciato e rientra al pelo, finendo in fondo alla classifica. Scesi dunque i primi 20 di questa discesa libera masch. Mondiali Cortina, con medaglie ormai “in ghiaccio”

11.52 – Linea un po’ troppo bassa sul muro per Odermatt e sfuma la chance di medaglia. Conclude con lo stesso tempo di “Domme”

11.49 – Il campione del Mondo uscente, Jansrud, è settimo a poco più di un secondo

11.46 – Goldberg non impensierisce e conclude in ultima posizione (è uno scivolatore e anche lui paga il tratto tecnico)

11.42 – Innerhofer ha un’indecisione nel punto in cui si fece male (all’altezza del salto Vertigine), poi contiene bene e chiude dietro a Paris

11.40 – Lo statunitense recupera qualcosa nel finale ma è troppo lento nel tratto tecnico

11.38 – Riparte la discesa libera masch. Mondiali Cortina e tocca a Ganong

11.35 – Il tedesco è in piedi ma ha perso parecchio sangue dal naso

11.33 – Baumann conclude in nona posizione, dopo esser stato veloce nei primi due tratti. Scivola dopo il traguardo e finisce sotto i materassi: gara interrotta

11.31 – Allegre fa leggermente meglio dello svizzero

11.28 – Janka sbaglia meno di altri ma perde molto prima del traguardo. Quinta posizione, alle spalle di Paris

11.24 – Franz velocissimo nei tratti di scorrimento, sbaglia troppo le linee nei curvoni. Scesi i primi 10 di questa discesa libera masch. Mondiali Cortina

11.21 – Anche Clarey patisce il settore dei curvoni e finisce lontano dalla lotta per le medaglie

11.18 – Grosso rischio di Muzaton, che sembrava pronto a cadere ma poi si salva con un 360°. E’ un po’ dolorante alla ginocchia

11.16 – Feuz fa una gara simile all’azzurro, sbagliando un po’ meno, ed arriva a 18 centesimi dal leader

11.14 – Anche Dressen paga tanto, nel tratto dei curvoni. Ritardo pesante per il tedesco

11.11 – Mayer sbaglia nello stesso punto di Paris ma salta direttamente la porta. Finisce così la sua discesa libera Mondiali Cortina

11.09 – Bennett, al contrario dell’azzurro, non recupera prima del traguardo ed è ad oltre un secondo da Kriechmayr

11.06 – Paris va lungo di linea nel tratto centrale, pagando un secondo e mezzo. Recupera tanto nel finale ma ormai la gara è andata

11.04 – Sander perde circa tre decimi a metà pista, poi recupera nel finale ma è dietro di un solo centesimo!

11.02 – L’austriaco conclude con il tempo di 1:37.79

10.42 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti, da parte di Mattia Orlandi, alla diretta scritta della discesa libera maschile Mondiali Cortina. Si tratta della quarta gara di questa rassegna iridata, che avrà inizio alle 11.00 e sarà Kriechmayr a scendere per primo. Quattro gli azzurri al cancelletto di partenza: 3 Paris, 15 Innerhofer, 24 Marsaglia, 28 Schieder

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: i pettorali di partenza della discesa libera maschile

I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, vanno avanti con la quarta gara in calendario, ossia la discesa libera maschile. L’inizio della competizione è previsto per le 11.00, sulla Vertigine, con il norvegese Kjetil Jansrud che proverà a difendere il titolo conquistato due anni fa. Di seguito i pettorali di partenza designati per la quarta gara di questi Mondiali Cortina:

1 KRIECHMAYR Vincent 1991 AUT Head

2 SANDER Andreas 1989 GER Atomic

3 PARIS Dominik 1989 ITA Nordica

4 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer

5 MAYER Matthias 1990 AUT Head

6 DRESSEN Thomas 1993 GER Rossignol

7 FEUZ Beat 1987 SUI Head

8 MUZATON Maxence 1990 FRA Rossignol

9 CLAREY Johan 1981 FRA Head

10 FRANZ Max 1989 AUT Fischer

11 JANKA Carlo 1986 SUI Rossignol

12 ALLEGRE Nils 1994 FRA Salomon

13 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon

14 GANONG Travis 1988 USA Atomic

15 INNERHOFER Christof 1984 ITA Rossignol

16 GOLDBERG Jared 1991 USA Head

17 JANSRUD Kjetil 1985 NOR Head

18 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

19 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon

20 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon

21 ROEA Henrik 1995 NOR Nordica

22 KLINE Bostjan 1991 SLO Nordica

23 MONSEN Felix 1994 SWE Atomic

24 MARSAGLIA Matteo 1985 ITA Fischer

25 READ Jeffrey 1997 CAN Atomic

26 SCHWAIGER Dominik 1991 GER Head

27 SEGER Brodie 1995 CAN Atomic

28 SCHIEDER Florian 1995 ITA Atomic

29 CRAWFORD James 1997 CAN Head

30 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic

31 HROBAT Miha 1995 SLO Atomic

32 THOMPSON Broderick 1994 CAN Head

33 SUNDIN Olle 1997 SWE Head

34 ETXEZARRETA Adur 1996 ESP Head

35 NARALOCNIK Nejc 1999 SLO

36 PFIFFNER Marco 1994 LIE Fischer

37 BENDIK Martin 1993 SVK Atomic

38 ALESSANDRIA Arnaud 1993 MON Salomon

39 VORRE Marcus 1998 DEN Atomic

40 SZOLLOS Barnabas 1998 ISR Kaestle

41 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG

42 SZOLLOS Benjamin 1996 ISR Kaestle

Discesa libera maschile, Mondiali Cortina: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino dal 1931 al 1952

Mondiali Mürren 1931: 1. Walter Prager (Svizzera) 2. Otto Furrer (Svizzera) 3. Willi Steuri (Svizzera)

Mondiali Cortina d’Ampezzo 1932: 1. Gustav Lantschner (Austria) 2. David Zogg (Svizzera) 3. Otto Furrer (Svizzera)

Mondiali Innsbruck 1933: 1. Walter Prager (Svizzera) 2. David Zogg (Svizzera) 3. Hans Hauser (Austria)

Mondiali Sankt Moritz 1934: 1. David Zogg (Svizzera) 2. Franz Pfnür (Germania) 3. Ido Cattaneo (Italia), Heinz von Allmen (Svizzera)

Mondiali Mürren 1935: 1. Franz Zingerle (Austria) 2. Émile Allais (Francia) 3. Willi Steuri (Svizzera)

Mondiali Innsbruck 1936: 1. Rudolf Rominger (Svizzera) 2. Giacinto Sertorelli (Italia) 3. Heinz von Allmen (Svizzera)

Mondiali Chamonix 1937: 1. Émile Allais (Francia) 2. Giacinto Sertorelli (Italia), Maurice Lafforgue (Francia)

Mondiali Engelberg 1938: 1. James Couttet (Francia) 2. Émile Allais (Francia) 3. Hellmut Lantschner (Germania)

Mondiali Zakopane 1939: 1. Hellmut Lantschner (Germania) 2. Josef Jennewein (Germania) 3. Karl Molitor (Svizzera)

Giochi Olimpici/Mondiali Sankt Moritz 1948: 1. Henri Oreiller (Francia) 2. Franz Gabl (Austria) 3. Karl Molitor (Svizzera), Ralph Olinger (Svizzera)

Mondiali Aspen 1950: 1. Zeno Colò (Italia) 2. James Couttet (Francia) 3. Egon Schöpf (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Oslo 1952: 1. Zeno Colò (Italia) 2. Othmar Schneider (Austria) 3. Christian Pravda (Austria)

Discesa libera maschile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1954 al 1952

Mondiali Åre 1954: 1. Christian Pravda (Austria) 2. Martin Strolz (Austria) 3. Ernst Obereigner (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Cortina d’Ampezzo 1956: 1. Toni Sailer (Austria) 2. Raymond Fellay (Svizzera) 3. Andreas Molterer (Austria)

Mondiali Bad Gastein 1958: 1. Toni Sailer (Austria) 2. Roger Staub (Svizzera) 3. Jean Vuarnet (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Squaw Valley 1960: 1. Jean Vuarnet (Francia) 2. Hans Peter Lanig (Squadra Unificata Tedesca) 3. Guy Périllat (Francia)

Mondiali Chamonix 1962: 1. Karl Schranz (Austria) 2. Emile Viollat (Francia) 3. Egon Zimmermann (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1964: 1. Egon Zimmermann (Austria) 2. Léo Lacroix (Francia) 3. Wolfgang Bartels (Squadra Unificata Tedesca)

Mondiali Portillo 1966: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Léo Lacroix (Francia) 3. Franz Vogler (Germania Ovest)

Giochi Olimpici/Mondiali Grenoble 1968: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Guy Périllat (Francia) 3. Jean-Daniel Dätwyler (Canada)

Mondiali Val Gardena 1970: 1. Bernhard Russi (Svizzera) 2. Karl Cordin (Austria) 3. Malcolm Milne (Australia)

Giochi Olimpici/Mondiali Sapporo 1972: 1. Bernhard Russi (Svizzera) 2. Roland Collombin (Svizzera) 3. Heini Messner (Austria)

Mondiali Sankt Moritz 1974: 1. David Zwilling (Austria) 2. Franz Klammer (Austria) 3. Willi Frommelt (Liechtenstein)

Discesa libera maschile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1976 al 1997

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1976: 1. Franz Klammer (Austria) 2. Bernhard Russi (Svizzera) 3. Herbert Plank (Italia)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 1978: 1. Josef Walcher (Austria) 2. Michael Veith (Germania Ovest) 3. Werner Grissmann (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Lake Placid 1980: 1. Leonhard Stock (Austria) 2. Peter Wirnsberger I (Austria) 3. Steve Podborski (Canada)

Mondiali Schladming 1982: 1. Harti Weirather (Austria) 2. Conradin Cathomen (Svizzera) 3. Erwin Resch (Austria)

Mondiali Bormio 1985: 1. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 2. Peter Müller (Svizzera) 3. Doug Lewis (USA)

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Peter Müller (Svizzera) 2. Pirmin Zurbriggen (Svizzera) 3. Karl Alpiger (Svizzera)

Mondiali Vail 1989: 1. Hansjörg Tauscher (Germania Ovest) 2. Peter Müller (Svizzera) 3. Karl Alpiger (Svizzera)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Franz Heinzer (Svizzera) 2. Peter Runggaldier (Italia) 3. Daniel Mahrer (Svizzera)

Mondiali Morioka 1993: 1. Urs Lehmann (Svizzera) 2. Atle Skårdal (Norvegia) 3. A.J. Kitt (USA)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Patrick Ortlieb (Norvegia) 2. Kristian Ghedina (Italia) 3. Luc Alphand (Francia)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Bruno Kernen (Svizzera) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Kristian Ghedina (Italia)

Discesa libera maschile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1999 al 2019

Mondiali Vail 1999: 1. Hermann Maier (Austria) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Kjetil André Aamodt (Norvegia)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Hannes Trinkl (USA) 2. Hermann Maier (Austria) 3. Florian Eckert (Germania)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Michael Walchhofer (Austria) 2. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 3. Bruno Kernen (Svizzera)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Bode Miller (USA) 2. Daron Rahlves (USA) 3. Michael Walchhofer (Austria)

Mondiali Åre 2007: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Jan Hudec (Canada) 3. Patrik Järbyn (Svezia)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. John Kucera (Canada) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Carlo Janka (Svizzera)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Erik Guay (Canada) 2. Didier Cuche (Svizzera) 3. Christof Innerhofer (Italia)

Mondiali Schladming 2013: 1. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 2. Dominik Paris (Italia) 3. David Poisson (Francia)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Patrick Küng (Svizzera) 2. Travis Ganong (USA) 3. Beat Feuz (Svizzera)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Beat Feuz (Svizzera) 2. Erik Guay (Canada) 3. Max Franz (Austria)

Mondiali Åre 2019: 1. Kjetil Jansrud (Norvegia) 2. Aksel Lund Svindal (Norvegia) 3. Vincent Kriechmayr (Austria)

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV la discesa libera maschile

La discesa libera maschile dei Mondiali Cortina sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.