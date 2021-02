LIVE Sci alpino maschile, slalom gigante Bansko II 2021 in tempo reale: 1ª manche ore 10.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM GIGANTE BANSKO II 2021

Banderiza, ventinovesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021

Slalom gigante Bansko II 2021: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato lo slalom gigante Bansko, la Coppa del Mondo di sci alpino maschile 2020-2021 resta in Bulgaria per l’ultima delle due gare in programma sulla pista Banderiza, ossia un altro slalom gigante Bansko. Alle ore 10.00 italiane (11.00 locali) è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.00 avrà luogo la seconda, con il francese Alexis Pinturault che guida la classifica di specialità con ventidue punti di vantaggio sul croato Filip Zubcic. Di seguito i pettorali di partenza designati per il secondo slalom gigante Bansko:

1 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

2 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

3 FAIVRE Mathieu 1992 FRA Head

4 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

5 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

6 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

7 ODERMATT Marco 1997 SUI Stoeckli

8 FAVROT Thibaut 1994 FRA Dynastar

9 SCHMID Alexander 1994 GER Head

10 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian 1987 NOR Rossignol

11 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

12 LEITINGER Roland 1991 AUT Salomon

13 de ALIPRANDINI Luca 1990 ITA Salomon

14 CAVIEZEL Gino 1992 SUI Dynastar

15 MURISIER Justin 1992 SUI Head

16 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

17 READ Erik 1991 CAN Atomic

18 ZAMPA Adam 1990 SVK Salomon

19 LUITZ Stefan 1992 GER Rossignol

20 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

21 BRENNSTEINER Stefan 1991 AUT Fischer

22 RADAMUS River 1998 USA Rossignol

23 TONETTI Riccardo 1989 ITA Blizzard

24 BORSOTTI Giovanni 1990 ITA Rossignol

25 PHILP Trevor 1992 CAN Rossignol

26 SOLHEIM Fabian Wilkens 1996 NOR Head

27 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

28 BISSIG Semyel 1998 SUI Atomic

29 SARRAZIN Cyprien 1994 FRA Rossignol

30 ANDRIENKO Aleksander 1990 RUS Rossignol

31 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

32 WINDINGSTAD Rasmus 1993 NOR Stoeckli

33 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

34 NOGER Cedric 1992 SUI Kaestle

35 NANI Roberto 1988 ITA Fischer

36 KUZNETSOV Ivan 1996 RUS Atomic

37 HOFER Alex 1994 ITA Fischer

38 SETTE Daniele 1992 SUI Fischer

39 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

40 MEISEN Bastian 1996 GER Salomon

41 MEINERS Maarten 1992 NED Rossignol

42 ZINGERLE Hannes 1995 ITA Rossignol

43 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

44 GILE Bridger 1999 USA Head

45 DELLA VITE Filippo 2001 ITA Rossignol

46 BORGNAES Christian 1996 AUT Salomon

47 ZAMPA Andreas 1993 SVK Salomon

48 TORSTI Samu 1991 FIN Head

49 RAPOSO Charlie 1996 GBR Rossignol

50 STEEN OLSEN Alexander 2001 NOR

51 GUILLOT Victor 1996 FRA Atomic

52 ROENNGREN Mattias 1993 SWE Head

53 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

54 FEASEY Willis 1992 NZL

55 MILLER Andrew 1998 USA

56 NEF Tanguy 1996 SUI Fischer

57 KAZAZAEV Nikita 2001 RUS Rossignol

58 GSTREIN Fabio 1997 AUT Atomic

59 POPOV Albert 1997 BUL Head

Slalom gigante Bansko: l’albo d’oro dello sci alpino maschile sulla Banderiza

18 febbraio 2012, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Massimiliano Blardone (Italia) 3. Marcel Mathis (Austria)

24 febbraio 2019, Coppa del Mondo 2018-2019: 1. Henrik Kristoffersen (Norvegia) 2. Marcel Hirscher (Austria) 3. Thomas Fanara (Francia)

27 febbraio 2021, Coppa del Mondo 2020-2021: 1. Filip Zubčić (Croazia) 2. Mathieu Faivre (Francia) 3. Stefan Brennsteiner (Austria)

Sci alpino maschile, slalom gigante Bansko II 2021: dove seguirlo in TV

Il secondo slalom gigante Bansko sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.