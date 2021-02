LIVE Sci alpino, parallelo maschile e femminile Mondiali Cortina 2021 in tempo reale: qualifica ore 09.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

PARALLELO MASCHILE E FEMMINILE, Olympia delle Tofane (Rumerlo)

Sci alpino, settima ed ottava gara dei Mondiali Cortina 2021

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: i pettorali di partenza dei paralleli individuali

I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, proseguono con la settima ed ottava gara in calendario, ossia gli slalom paralleli maschile e femminile. Alle ore 09.00 è in programma la fase di qualificazione (prima le donne, poi gli uomini) e, alle ore 14.00, i sedici sciatori e le sedici sciatrici più veloci si sfideranno nella fase ad eliminazione diretta, sulla Olympia delle Tofane (tratto finale, detto Rumerlo). E’ una novità assoluta per i Mondiali Cortina, dato che nelle precedenti rassegne iridati c’era solo il parallelo a squadre. Di seguito i pettorali di partenza designati per le qualificazioni della la settima ed ottava gara di questi Mondiali Cortina:

PISTA ROSSA – PISTA BLU

1 VLHOVA Petra SVK 1995 – 2 BASSINO Marta ITA 1996

3 BRIGNONE Federica ITA 1990 – 4 MOLTZAN Paula USA 1994

5 GUT-BEHRAMI Lara SUI 1991 – 6 HECTOR Sara SWE 1992

7 STJERNESUND Thea Louise NOR 1996 – 8 LYSDAHL Kristin NOR 1996

9 GRITSCH Franziska AUT 1997 – 10 ROBNIK Tina SLO 1991

11 HROVAT Meta SLO 1998 – 12 HOLDENER Wendy SUI 1993

13 FRASSE SOMBET Coralie FRA 1991 – 14 GASIENICA-DANIEL Maryna POL 1994

15 LIENSBERGER Katharina AUT 1997 – 16 DUERR Lena GER 1991

17 O’BRIEN Nina USA 1997 – 18 TILLEY Alex GBR 1993

19 ALPHAND Estelle SWE 1995 – 20 ANDO Asa JPN 1996

21 PIROVANO Laura ITA 1997 – 22 SUTER Jasmina SUI 1995

23 HURT A.J. USA 2000 – 24 SIEBENHOFER Ramona AUT 1991

25 TKACHENKO Ekaterina RSF 1995 – 26 FILSER Andrea GER 1993

27 GUEST Charlie GBR 1993 – 28 WORLEY Tessa FRA 1989

29 BRUNNER Stephanie AUT 1994 – 30 SLOKAR Andreja SLO 1997

31 HUDSON Piera NZL 1996 – 32 DELLA MEA Lara ITA 1999

33 ESCANE Doriane FRA 1999 – 34 RIIS-JOHANNESSEN Kristina NOR 1991

35 CAPOVA Gabriela CZE 1993 36 HONKANEN Riikka FIN 1998

37 RAST Camille SUI 1999 – 38 HENSIEN Katie USA 1999

39 DVORNIK Neja SLO 2001 – 40 LUTHMAN Jonna SWE 1998

41 AICHER Emma GER 2003 – 42 SHKANOVA Maria BLR 1989

43 GORNOSTAEVA Anastasia RSF 1999 – 44 GRAY Cassidy CAN 2001

45 LINGG Charlotte LIE 1999 – 46 VANREUSEL Kim BEL 1998

47 MIZUTANI Miho JPN 2003 – 48 PYKALAINEN Erika FIN 2001

49 BARUZZI FARRIOL Francesca ARG 1998 – 50 WOODWARD Sarah GBR 2001

51 HUML Zazie CZE 2001 – 52 SZOLLOS Noa ISR 2003

1 SCHMID Alexander GER 1994 – 2 LUITZ Stefan GER 1992

3 MEILLARD Loic SUI 1996 – 4 PERTL Adrian AUT 1996

5 FAVROT Thibaut FRA 1994 – 6 LEITINGER Roland AUT 1991

7 ZUBCIC Filip CRO 1993 – 8 NESTVOLD-HAUGEN Leif Kristian NOR 1987

9 CAVIEZEL Gino SUI 1992 – 10 FAIVRE Mathieu FRA 1992

11 KRANJEC Zan SLO 1992 – 12 READ Erik CAN 1991

13 ROENNGREN Mattias SWE 1993 – 14 GSTREIN Fabio AUT 1997

15 HAUGAN Timon NOR 1996 – 16 HADALIN Stefan SLO 1995

17 MURISIER Justin SUI 1992 – 18 JAKOBSEN Kristoffer SWE 1994

19 de ALIPRANDINI Luca ITA 1990 – 20 STRASSER Linus GER 1992

21 BORSOTTI Giovanni ITA 1990 – 22 RADAMUS River USA 1998

23 SOLHEIM Fabian Wilkens NOR 1996 24 PHILP Trevor CAN 1992

25 SCHWARZ Marco AUT 1995 – 26 ODERMATT Marco SUI 1997

27 TONETTI Riccardo ITA 1989 – 28 HOLZMANN Sebastian GER 1993

29 RODES Istok CRO 1996 – 30 KUZNETSOV Ivan RSF 1996

31 MEINERS Maarten NED 1992 – 32 READ Jeffrey CAN 1997

33 HANSSON William SWE 2001 – 34 BERNDT Ondrej CZE 1988

35 ZABYSTRAN Jan CZE 1998 – 36 KATO Seigo JPN 1998

37 WINTERS Luke USA 1997 – 38 MAJOR Billy GBR 1996

39 TAYLOR Laurie GBR 1996 – 40 ZAMPA Andreas SVK 1993

41 TORSTI Samu FIN 1991 – 42 KRYZL Krystof CZE 1986

43 DVORNIK Aljaz SLO 1995 – 44 FRANZONI Giovanni ITA 2001

45 KOYAMA Yohei JPN 1998 – 46 van den BROECKE Dries BEL 1995

47 FEASEY Willis NZL 1992 – 48 RAPOSO Charlie GBR 1996

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV i due paralleli

I paralleli maschile e femminile dei Mondiali Cortina saranno trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.