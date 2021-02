Sci alpino, Mondiali Cortina 2021 (VIDEO): Gut-Behrami beffa Shiffrin e ottiene l’oro nello slalom gigante femminile

Lara Gut-Behrami conferma il suo straordinario momento di forma e conquista la medaglia d’oro anche nello slalom gigante femminile Mondiali Cortina. Per la svizzera si tratta della terza medaglia in questa rassegna iridata, eguagliando così la sua connazionale Maria Walliser (che vinse due ori ed un bronzo a Crans Montana 1987); la statunitense Mikaela Shiffrin deve accontentarsi dell’argento per soli 2 centesimi (manca ancora l’alloro iridato, in questa disciplina), mentre a 9 centesimi si piazza l’austriaca Katharina Liensberger (molto più slalomista, fino ad ora) e alla seconda medaglia mondiale dopo l’oro ex-aequo nel parallelo.

Tanti colpi di scena e diversi piazzamenti da parte delle outsider, con il trio formato dalla svizzera Michelle Gisin, la slovacca Petra Vlhova e l’azzurra Marta Bassino che delude e chiudono in fila all’undicesimo, dodicesimo e tredicesimo posto. Poco meglio fa la francese Tessa Worley, settima, mentre la statunitense Nina O’Brien è decima dopo esser stata seconda a metà gara. Giornata deludente per l’Italia, con Federica Brignone fuori sin dalla prima manche, Laura Pirovano che conclude in ventiseiesima posizione ed Elena Curtoni che non parte nella seconda parte di gara (era trentaduesima).

CLASSIFICA SLALOM GIGANTE FEMMINILE, MONDIALI CORTINA

1. Lara Gut-Behrami (SUI) 2:30.66

2. Mikaela Shiffrin (USA) +0.02

3. Katharina Liensberger (AUT) +0.09

4. Alice Robinson (NZL) +0.73

5. Ramona Siebenhofer (AUT) +1.26

6. Maryna Gasienica-Daniel (POL) +1.53

7. Tessa Worley (FRA) +1.64

8. Wendy Holdener (SUI) +1.68

9. Ragnhild Mowinckel (NOR) +1.70

10. Nina O’Brien (USA) +1.80

11. Michelle Gisin (SUI) +1.81

12. Petra Vlhova (SVK) +1.90

13. Marta Bassino (ITA) +2.28

14. Coralie Frasse Sombet (FRA) +2.85

15. Tina Robnik (SLO) +3.35

16. Kristin Lysdahl (NOR) +3.44

17. Alex Tilley (GBR) +4.06

18. Corinne Suter (SUI) +4.14

19. Magdalena Luczak (POL) +4.42

20. Andrea Filser (GER) +4.43

21. Neja Dvornik (SLO) +4.90

22. Mina Fuerst Holtmann (NOR) +5.33

23. Cassidy Gray (CAN) +5.60

24. Estelle Alphand (SWE) +5.72

25. Leona Popovic (CRO) +5.87

26. Laura Pirovano (ITA) +6.51

27. Charlotte Lingg (LIE) +7.67

28. Doriane Escané (FRA) +8.22

29. Erika Pykalainen (FIN) +8.32

30. Francesca Baruzzi Farriol (ARG) +9.82

31. Ekaterina Tkachenko (RSF) +11.30

32. Noa Szollos (ISR) +13.48

33. Nino Tsiklauri (GEO) +13.90

34. Katla Bjorg Dagbjartsdottir (ISL) +14.19

35. Holmfridur Dora Fridgeirsdottir (ISL) +18.71

36. Anastasiya Shepilenko (UKR) +18.88

37. Eva Vukadinova (BUL) +19.27

38. Tess Arbez (IRL) +21.28

39. Maria-Eleni Tsiovolou (GRE) +21.35

40. Katherina Pyrozhko (UKR) +24.86

41. Sarah Schleper (MEX) +25.58

42. Maria Ioana Constantin (ROU) +26.52

43. Hanna Majtenyi (HUN) +26.64

44. Nikolina Dragoljevix (BIH) +33.73

45. Carlie Maria Iskandar (LBN) +37.34

46. Atefeh Ahmadi (IRI) +39.67

47. Georgia Epiphaniou (CYP) +41.47

48. Helena Erenpreisa (LAT) +43.10

49. Katalin Dorultan (HUN) +45.26

50. Karlina Hedviga Gramatniece (LAT) +49.26

DNF Tetiana Knopova (UKR)

DNF Katheryna Shepilenko (UKR)

DNF Sigridur Drofn Audunsdottir (ISL)

DNF Riikka Honkanen (FIN)

DNF Meta Hrovat (SLO)

DNF Stephanie Brunner (AUT)

DNF Sara Hector (SWE)

DNF Nuria Pau (ESP)

DNS Thea Louise Stjernesund (NOR)

DNS Elena Curtoni (ITA)

MEDAGLIERE MONDIALI CORTINA 2021

1. Austria: 4 ori, 1 bronzo

2. Svizzera: 3 ori, 1 argento, 5 bronzi

3. Francia: 1 oro, 1 argento, 2 bronzi

4. USA: 1 oro, 1 argento, 1 bronzo

5. Italia: 1 oro

5. Norvegia: 1 oro

7. Germania: 3 argenti, 1 bronzo

8. Slovacchia: 1 argento

8. Croazia: 1 argento

8. Svezia: 1 argento

SLALOM GIGANTE FEMMINILE, Olympia delle Tofane

Sci alpino, decima gara dei Mondiali Cortina 2021

14.25 – Shiffrin scia bene ma perde l’oro per soli 2 centesimi! Si conferma la maledizione gigante per la statunitense; Gut-Behrami, invece, eguaglia la connazionale Walliser (2 ori ed un bronzo a Crans Montana 1987). Medaglia di bronzo per Liensberger, mentre Bassino è solo tredicesima

14.23 – O’Brien sbaglia nettamente poco prima del traguardo, perdendo due secondi e la possibilità del podio

14.21 – Gut-Behrami scia ancora molto bene e conserva 9 centesimi sull’austriaca. Medaglia certa, per la svizzera

14.19 – Liensberger rischia di scivolare ma riprende subito la velocità (alla Ligety), passando ampiamente al comando!

14.17 – Gisin evita di uscire ma si ferma quasi completamente, recuperando qualche centesimo nel finale. Settimo posto per lei

14.15 – Robinson si prende dei rischi e la strategia paga, perdendo qualcosa solo nell’ultimo settore. Adesso è lei a guidare il gigante femminile Mondiali Cortina

14.13 – Gasienica-Daniel rischia di scivolare ma riesce a concludere dietro a Siebenhofer, nonostante tutto

14.11 – Mowinckel paga immediatamente un bel ritardo, non perdendo niente nel finale. Quarto posto per lei

14.08 – Worley perde subito quattro decimi, poi scia bene e contiene il distacco, finendo seconda. Ora mancano le migliori otto

14.05 – Hrovat si sdraia e finisce così il suo slalom gigante Mondiali Cortina

14.04 – Vlhova non riesce a sfruttare a pieno la tracciatura di Magoni, suo allenatore. E’ terza, confermando il suo periodo no in questa disciplina

14.02 – Brutta prova di Lysdahl, che deve accontentarsi della sesta posizione

14.00 – Holdener è alla spalle dell’austriaca, perdendo quasi tutto nel tratto iniziale

13.59 – Siebenhofer non sbaglia e passa ampiamente davanti all’azzurra (oltre un secondo)

13.56 – Non perfetta la prova di Bassino, che però riesce a far meglio della transalpina

13.53 – Robnik parte forte ma perde davvero tanto in fondo. Ora tocca alle migliori 15

13.51 – C.Suter è terza, mentre Brunner finisce fuori e non conclude il suo slalom gigante Mondiali Cortina

13.49 – Tilley perde tanto nella seconda metà dell’Olympia delle Tofane e chiude dietro la francese

13.48 – Subito fuori Hector!

13.45 – Alphand rischia di agganciarsi ad un palo e finisce con difficoltà, al terz’ultimo posto

13.44 – Frasse Sombet incrementa di oltre un secondo e passa ampiamente in testa

13.43 – Holtmann continua a faticare, in questa stagione, e conclude solamente in quarta posizione

13.40 – Pau scivola subito e finisce nelle reti. Slalom gigante Mondiali Cortina interrotto, ma la spagnola è già in piedi

13.39 – Luczak, all’esordio mondiale, conferma l’ottima gara e batte la tedesca di un centesimo

13.37 – Filser fa ancora meglio, non commettendo errori evidenti

13.36 – Dvornik guadagna tanto nel tratto centrale e passa ampiamente al comando

13.34 – Popovic perde qualcosa nel finale e conclude dietro la canadese

13.32 – Nonostante un errore evidente, Gray fa nettamente meglio di Pirovano

13.31 – L’azzurra conclude il suo slalom gigante Mondiali Cortina con il tempo complessivo di 2:37.17

11.55 – Le prime trenta partiranno con l’inversione e sarà dunque Pirovano a partire per prima

SECONDA MANCHE GIGANTE FEMMINILE MONDIALI CORTINA ORE 13.30

CLASSIFICA PRIMA MANCHE GIGANTE FEMMINILE, MONDIALI CORTINA

1. Mikaela Shiffrin (USA) 1:13.22

2. Nina O’Brien (USA) +0.02

3. Lara Gut-Behrami (SUI) +0.08

4. Katharina Liensberger (AUT) +0.26

5. Michelle Gisin (SUI) +0.34

6. Alice Robinson (NZL) +0.51

7. Maryna Gasienica Daniel (POL) +0.57

8. Ragnhild Mowinckel (NOR) +0.75

9. Tessa Worley (FRA) +0.92

10. Meta Hrovat (SLO) +1.12

11. Petra Vlhova (SVK) +1.17

12. Kristin Lysdahl (NOR) +1.23

13. Wendy Holdener (SUI) +1.25

14. Ramona Siebenhofer (AUT) +1.31

15. Marta Bassino (ITA) +1.54

16. Tina Robnik (SLO) +1.84

17. Stephanie Brunner (AUT) +1.95

18. Corinne Suter (SUI) +2.04

19. Alex Tilley (GBR) +2.08

20. Sara Hector (SWE) +2.24

21. Estelle Alphand (SWE) +2.31

22. Coralie Frasse Sombet (FRA) +2.41

23. Mina Fuerst Holtmann (NOR) +2.86

24. Nuria Pau (ESP) +2.94

25. Magdalena Luczak (POL) +3.07

26. Andrea Filser (GER) +3.08

27. Neja Dvornik (SLO) +3.16

28. Leona Popovic (CRO) +3.60

29. Cassidy Gray (CAN) +3.61

30. Laura Pirovano (ITA) +3.90

31. Doriane Escané (FRA) +4.07

32. Elena Curtoni (ITA) +4.11

33. Francesca Baruzzi Barriol (ARG) +4.19

34. Erika Pykalainen (FIN) +4.39

35. Thea Louise Stjernesund (NOR) +4.41

36. Charlotte Lingg (LIE) +4.53

37. Riikka Honkanen (FIN) +4.64

38. Ekaterina Tkachenko (RSF) +5.32

39. Noa Szollos (ISR) +6.02

40. Nino Tsiklauri (GEO) +6.15

41. Katla Bjorg Dagbjartsdottir (ISL) +7.49

42. Anastasiya Shepilenko (UKR) +8.14

43. Holmfridur Dora Fridgeirsdottir (ISL) +9.17

44. Eva Vukadinova (BUL) +9.54

45. Maria-Eleni Tsiovolou (GRE)

46. Tess Arbez (IRL) +11.06

47. Katheryna Pyrozhko (UKR) +11.70

48. Sigridur Drofn Audunsdottir (ISL) +12.05

49. Maria Ioana Constantin (ROU) +12.58

50. Hanna Majtenyi (HUN) +12.64

51. Sarah Schleper (MEX) +13.55

52. Kateryna Shepilenko (UKR) +14.56

53. Nikolina Dragoljevic (BIH) +15.36

54. Tetiana Knopova (UKR) +16.54

55. Atefeh Ahmadi (IRI) +18.43

56. Georgia Epiphaniou (CYP) +19.53

57. Carlie Maria Iskandar (LBN) +19.76

58. Helena Erenpreisa (LAT) +20.80

59. Karlina Edviga Gramatniece (LAT) +21.06

60. Katalin Dorultan (HUN) +22.17

61. Thaleia Armeni (CYP) +22.29

62. Emilija Anna Skapare (LAT) +22.82

63. Forough Abbasi (IRI) +23.58

64. Karolina Photiades (CYP) +24.94

65. Naya Kurdi (LBN) +25.24

66. Anastasia Ferenidou (GRE) +26.75

67. Maria Abou Jaoude (LBN) +28.15

68. Tamara Popovic (MNE) +31.41

69. Aanchal Thakur (IND) +55.01

70. Celine Marti (HAI) +1:03.38

DNF Marjan Kahlor (IRI)

DNF Ornella Oettl Reyes (PER)

DNF Fiona Rusta (KOS)

DNF Ariadni Oettli (GRE)

DNF Sadaf Savehshemshaki (IRI)

DNF Fani Marmarelli (GRE)

DNF Manon Ouaiss (LBN)

DNF Jelena Vujicic (MNE)

DNF Esma Alic (BIH)

DNF Maja Tadic (BIH)

DNF Maria Shkanova (BLR)

DNF Axelle Mollin (BEL)

DNF Sara Roggeman (BEL)

DNF Petra Hromcova (SVK)

DNF Zita Toth (HUN)

DNF Dzenifera Germane (LAT)

DNF Kim Vanreusel (BEL)

DNF Miho Mizutani (JPN)

DNF Andrea Komsic (CRO)

DNF Asa Ando (JPN)

DNF Piera Hudson (NZL)

DNF AJ Hurt (USA)

DNF Paula Moltzan (USA)

DNF Valerie Grenier (CAN)

DNF Franziska Gritsch (AUT)

DNF Ana Bucik (SLO)

DNF Federica Brignone (ITA)

DSQ Hjordis Birna Ingvadottir (ISL)

DNS Vanina Guerillot (POR)

VIDEO USCITA BRIGNONE (TELECRONACA EUROSPORT)

10.54 – Dvornik chiude il gruppo delle prime 31, con il ventiquattresimo tempo. La seconda manche avrà luogo alle 13.30, con Shiffrin in testa a metà gara. Tante sorprese, negative per le due azzurre: fuori Brignone, quindicesima Bassino

10.51 – Stjernesund riesce a fare peggio di E.Curtoni, andando a chiudere la graduatoria

10.47 – Spigolata per Moltzan, nello stesso punto di Brignone, poi si salva con un 360°

10.37 – Grenier si aggancia ad una porta, dopo il primo intertempo. Gara finita e scese le prime 22 di questo gigante femminile Mondiali Cortina

10.36 – Gritsch troppo aggressiva e scivola via, per fortuna senza conseguenze

10.35 – Bucik scivola prima del tratto conclusivo e conclude così il suo slalom gigante Mondiali Cortina

10.34 – Un’altra sorpresa di questa giornata: O’Brien è nettamente più veloce della connazionale per tre quarti, chiudendo a soli 2 centesimi

10.32 – La neve si sta scaldando e Gasienica-Daniel ne approfitta, entrando anche lei in top-10

10.26 – Brunner non riesce ad essere efficace ed è solo dodicesima. Scese le prime 15 di questo gigante femminile Mondiali Cortina

10.24 – Nel tratto alto anche Holdener fa il tempo, perdendo tantissimo nel tratto conclusivo

10.22 – Anche Robinson è velocissima, pagando oltre mezzo secondo nel finale. Anche lei in lotta per le medaglie

10.20 – Siebenhofer sfrutta le doti di velocista ed è la più rapida per metà pista, poi perde oltre un secondo nella seconda parte

10.18 – Hrovat sbaglia quasi come Bassino e perde oltre mezzo secondo, concludendo appena davanti a Vlhova

10.17 – Liensberger è velocissima per tre quarti di manche, pagando dove Shiffrin è stata inarrivabile

10.15 – Fa peggio Holtmann, rischiando di scivolare

10.13 – Tanti errori di Hector, che paga oltre due secondi rispetto alla statunitense

10.11 – Parte cauta Shiffrin ma, la rotondità nel tratto conclusivo, paga di più rispetto alla decisione di Gut-Behrami. Vetta provvisoria in questo gigante femminile Mondiali Cortina

10.09 – Errore simile a quello di Brignone per Worley, contenendo il ritardo nel finale. Terza posizione, ad otto decimi

10.08 – Parte con più attenzione, Gut-Behrami, poi lascia andare gli sci e scia con leggerezza: passa al comando di 26 centesimi

10.06 – Subito un numero da parte di Brignone, senza perdere nulla. Poi, dopo il secondo intertempo, va lunga e salta la porta. Mondiali Cortina amarissimi, per lei

10.04 – Linea più pulita di Vlhova ma non sufficientemente veloce: otto decimi di ritardo

10.02 – Un paio di errori evidenti per Bassino, perdendo tanto e chiudendo ad 1.20 secondi dalla svizzera

10.01 – La svizzera conclude con il tempo di 1:13.56

09.32 – Buongiorno appassionati di SuperNews e benvenuti, da parte di Mattia Orlandi, alla diretta scritta dello slalom gigante femminile Mondiali Cortina. Si tratta della decima gara di questa rassegna iridata, che vedrà la prima manche iniziare con la partenza di Gisin, alle 10.00. Quattro le azzurre al via: 2 Bassino, 4 Brignone, 16 E.Curtoni, 45 Pirovano

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: i pettorali di partenza del gigante femminile

I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, vanno avanti con la decima gara in programma, ossia lo slalom gigante femminile (sulla Olympia delle Tofane). Alle ore 10.00 è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.30 avrà luogo la seconda, con la slovacca Petra Vlhova che tenterà la difesa del titolo iridato conquistato due anni fa. Di seguito i pettorali di partenza designati per la decima gara dei Mondiali Cortina:

1 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

2 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon

3 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

4 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

5 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head

6 WORLEY Tessa 1989 FRA Rossignol

7 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

8 HECTOR Sara 1992 SWE Head

9 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

10 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

11 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

12 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer

13 ROBINSON Alice 2001 NZL Voelkl

14 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

15 BRUNNER Stephanie 1994 AUT Atomic

16 CURTONI Elena 1991 ITA Head

17 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head

18 GASIENICA-DANIEL Maryna 1994 POL Atomic

19 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

20 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

21 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

22 GRENIER Valerie 1996 CAN Rossignol

23 FRASSE SOMBET Coralie 1991 FRA Head

24 ROBNIK Tina 1991 SLO Voelkl

25 ALPHAND Estelle 1995 SWE Head

26 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

27 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

28 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

29 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

30 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

31 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

32 SUTER Corinne 1994 SUI Head

33 HURT A.J. 2000 USA Head

34 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

35 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

36 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

37 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

38 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

39 LUCZAK Magdalena 2001 POL Atomic

40 GRAY Cassidy 2001 CAN Fischer

41 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

42 PAU Nuria 1994 ESP Fischer

43 LINGG Charlotte 1999 LIE Rossignol

44 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

45 PIROVANO Laura 1997 ITA Head

46 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

47 TKACHENKO Ekaterina 1995 RSF Atomic

48 MIZUTANI Miho 2003 JPN

49 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

50 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

51 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

52 TOTH Zita 2002 HUN

53 TSIKLAURI Nino 1993 GEO

54 SCHLEPER Sarah 1979 MEX Rossignol

55 HROMCOVA Petra 1998 SVK

56 ROGGEMAN Sara 2001 BEL

57 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR

58 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL

59 GUERILLOT Vanina 2002 POR Atomic

60 ARBEZ Tess 1997 IRL

61 VUKADINOVA Eva 2001 BUL

62 MAJTENYI Hanna 2001 HUN

63 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle

64 DORULTAN Katalin 2001 HUN

65 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

66 AUDUNSDOTTIR Sigridur Drofn 1999 ISL

67 SHEPILENKO Kateryna 2002 UKR

68 TSIOVOLOU Maria-Eleni 2001 GRE

69 TADIC Maja 2000 BIH

70 ALIC Esma 2002 BIH

71 PYROZHKO Kateryna 2002 UKR

72 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU

73 KNOPOVA Tetiana 2001 UKR

74 ERENPREISA Helena 2004 LAT

75 DAGBJARTSDOTTIR Katla Bjorg 1999 ISL

76 VUJICIC Jelena 2001 MNE

77 INGVADOTTIR Hjordis Birna 2000 ISL

78 OUAISS Manon 2000 LBN

79 GRAMATNIECE Karlina Hedviga 2002 LAT

80 DRAGOLJEVIC Nikolina 2003 BIH

81 AHMADI Atefeh 2000 IRI

82 PHOTIADES Karolina 1998 CYP

83 MARMARELLI Fani 1999 GRE

84 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI

85 ABOU JAOUDE Maria 2003 LBN

86 OETTLI Ariadni 2002 GRE

87 ABBASI Forough 1993 IRI

88 ARMENI Thaleia 2003 CYP

89 EPIPHANIOU Georgia 2002 CYP

90 ISKANDAR Carlie Maria 1999 LBN

91 SKAPARE Emilija Anna 2004 LAT

92 KURDI Naya 2003 LBN

93 RUSTA Fiona 1996 KOS

94 OETTL REYES Ornella 1991 PER

95 POPOVIC Tamara 2002 MNE

96 KALHOR Marjan 1988 IRI

97 THAKUR Aanchal 1996 IND

98 MARTI Celine 1979 HAI

99 FERENIDOU Anastasia 2003 GRE

Slalom gigante femminile, Mondiali Cortina: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino dal 1950 al 1966

Mondiali Aspen 1950: 1. Dagmar Rom (Austria) 2. Trude Beiser-Jochum (Austria) 3. Lucienne Schmith (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Oslo 1952: 1. Andrea Mead Lawrence (USA) 2. Dagmar Rom (Austria) 3. Annemarie Buchner (Germania)

Mondiali Åre 1954: 1. Lucienne Schmith (Francia) 2. Madeleine Berthod (Svizzera) 3. Jeanette Burr (USA)

Giochi Olimpici/Mondiali Cortina d’Ampezzo 1956: 1. Ossi Reichert (Squadra Unificata Tedesca) 2. Josefine Frandl (Austria) 3. Dorothea Hochleitner (Austria)

Mondiali Bad Gastein 1958: 1. Lucille Wheeler (Canada) 2. Sally Deaver (USA) 3. Frieda Dänzer (Svizzera)

Giochi Olimpici/Mondiali Squaw Valley 1960: 1. Yvonne Rüegg (Svizzera) 2. Penelope Pitou (USA) 3. Giuliana Chenal-Minuzzo (Italia)

Mondiali Chamonix 1962: 1. Marianne Jahn (Austria) 2. Erika Netzer (Austria) 3. Joan Hannah (USA)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1964: 1. Marielle Goitschel (Francia) 2. Christine Goitschel-Béranger (Francia), Jean Saubert (USA)

Mondiali Portillo 1966: 1. Marielle Goitschel (Francia) 2. Heidi Zimmerman (Austria) 3. Fernande Bochatay (Svizzera)

Slalom gigante femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1968 al 1985

Giochi Olimpici/Mondiali Grenoble 1968: 1. Nancy Greene (Canada) 2. Annie Famose (Francia) 3. Fernande Bochatay (Svizzera)

Mondiali Val Gardena 1970: 1. Betsy Clifford (Canada) 2. Ingrid Lafforgue (Francia) 3. Françoise Macchi (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Sapporo 1972: 1. Marie-Theres Nadig (Svizzera) 2. Annemarie Pröll (Austria) 3. Wiltrud Drexel (Austria)

Mondiali Sankt Moritz 1974: 1. Fabienne Serrat (Francia) 2. Traudl Treichl (Germania Ovest) 3. Jacqueline Rouvier (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1976: 1. Kathy Kreiner (Canada) 2. Rosi Mittermaier (Germania Ovest) 3. Danièle Debernard (Francia)

Mondiali Garmisch-Partenkirchen 1978: 1. Maria Epple (Germania Ovest) 2. Lise-Marie Morerod (Svizzera) 3. Annemarie Moser-Pröll (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Lake Placid 1980: 1. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 2. Irene Epple (Germania Ovest) 3. Perrine Pelen (Francia)

Mondiali Schladming 1982: 1. Erika Hess (Svizzera) 2. Christin Cooper (USA) 3. Ursula Konzett (Liechtenstein)

Mondiali Bormio 1985: 1. Diann Roffe Steinrotter (USA) 2. Elisabeth Kirchler (Austria) 3. Eva Twardokens (USA)

Slalom gigante femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1987 al 2003

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Vreni Schneider (Svizzera) 2. Mateja Svet (Jugoslavia) 3. Maria Walliser (Svizzera)

Mondiali Vail 1989: 1. Vreni Schneider (Svizzera) 2. Carole Merle (Francia) 3. Mateja Svet (Jugoslavia)

Mondiali Saalbach-Hinterglemm 1991: 1. Pernilla Wiberg (Svezia) 2. Ulrike Maier (Austria) 3. Traudl Hächer-Gavet (Germania)

Mondiali Morioka 1993: 1. Carole Merle (Francia) 2. Anita Wachter (Austria) 3. Martina Ertl (Germania)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Deborah Compagnoni (Italia) 2. Karin Roten (Svizzera) 3. Martina Ertl (Germania)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Deborah Compagnoni (Italia) 2. Karin Roten (Svizzera) 3. Leïla Piccard (Francia)

Mondiali Vail 1999: 1. Alexandra Meissnitzer (Austria) 2. Andrine Flemmen (Norvegia) 3. Anita Wachter (Austria)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Sonja Nef (Svizzera) 2. Karen Putzer (Italia) 3. Anja Pärson (Svezia)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Denise Karbon (Italia) 3. Allison Forsyth (Canada)

Slalom gigante femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 2005 al 2019

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Tanja Poutiainen (Finlandia) 3. Julia Mancuso (USA)

Mondiali Åre 2007: 1. Nicole Hosp (Austria) 2. Maria Pietilä Holmner (Svezia) 3. Denise Karbon (Italia)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Kathrin Hölzl (Germania) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Tanja Poutiainen (Finlandia)

Mondiali Garmisch-Partenkirchen 2011: 1. Tina Maze (Slovenia) 2. Federica Brignone (Italia) 3. Tessa Worley (Francia)

Mondiali Schladming 2013: 1. Tessa Worley (Francia) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Anna Fenninger (Austria)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Anna Fenninger (Austria) 2. Viktoria Rebensburg (Germania) 3. Jessica Lindell Vikarby (Svezia)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Tessa Worley (Francia) 2. Mikaela Shiffrin (USA) 3. Sofia Goggia (Italia)

Mondiali Åre 2019: 1. Petra Vlhová (Slovacchia) 2. Viktoria Rebensburg (Germania) 3. Mikaela Shiffrin (USA)

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV il gigante femminile

Lo slalom gigante femminile dei Mondiali Cortina sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.