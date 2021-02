LIVE Sci alpino, slalom speciale femminile Mondiali Cortina 2021 in tempo reale: 1ª manche ore 10.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM SPECIALE, Druscié A

Sci alpino, dodicesima gara dei Mondiali Cortina 2021

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: i pettorali di partenza dello slalom femminile

I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, vanno avanti con il dodicesimo e penultimo evento in programma, ossia lo slalom speciale femminile (sulla pista Druscié A). Alle ore 10.00 è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.30 avrà luogo la seconda, con la statunitense Mikaela Shiffrin che va alla caccia del quinto titolo mondiale consecutivo (2013, 2015, 2017, 2019). Di seguito i pettorali di partenza designati per la dodicesimo gara dei Mondiali Cortina:

1 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

2 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

3 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

4 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

5 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

6 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

7 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

8 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

9 HOLTMANN Mina Fuerst 1995 NOR Voelkl

10 DUERR Lena 1991 GER Head

11 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

12 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

13 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

14 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

15 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl

16 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol

17 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

18 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

19 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

20 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

21 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

22 HECTOR Sara 1992 SWE Head

23 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

24 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

25 RAST Camille 1999 SUI Head

26 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

27 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

28 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

29 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

30 SMART Amelia 1998 CAN Atomic

31 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

32 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

33 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

34 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer

35 CAPOVA Gabriela 1993 CZE

36 GUTIERREZ Mireia 1988 AND Fischer

37 TILLEY Alex 1993 GBR Dynastar

38 HONKANEN Riikka 1998 FIN Atomic

39 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

40 HUDSON Piera 1996 NZL Dynastar

41 FERMBAECK Elsa 1998 SWE Fischer

42 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

43 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

44 DVORNIK Neja 2001 SLO Fischer

45 HURT A.J. 2000 USA Head

46 SHKANOVA Maria 1989 BLR Augment

47 GERMANE Dzenifera 2003 LAT Head

48 AICHER Emma 2003 GER

49 GORNOSTAEVA Anastasia 1999 RSF Rossignol

50 GULLI Anita 1998 ITA Voelkl

51 TKACHENKO Ekaterina 1995 RSF Atomic

52 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

53 LINGG Charlotte 1999 LIE Rossignol

54 SOMMEROVA Elese 2001 CZE

55 MIJARES RUF Carla 2002 AND

56 HUML Zazie 2001 CZE

57 BARUZZI FARRIOL Francesca 1998 ARG

58 TOTH Zita 2002 HUN

59 MOLLIN Axelle 2001 BEL Kaestle

60 HROMCOVA Petra 1998 SVK

61 PYKALAINEN Erika 2001 FIN Atomic

62 SZOLLOS Noa 2003 ISR Kaestle

63 ROGGEMAN Sara 2001 BEL

64 TSIKLAURI Nino 1993 GEO

65 GUERILLOT Vanina 2002 POR Atomic

66 BERTHELSEN Nuunu Chemnitz 1996 DEN

67 VUKADINOVA Eva 2001 BUL

68 DAGBJARTSDOTTIR Katla Bjorg 1999 ISL

69 HOZMANN Szonja 2001 HUN Kaestle

70 DORULTAN Katalin 2001 HUN

71 FRIDGEIRSDOTTIR Holmfridur Dora 1998 ISL

72 ALIC Esma 2002 BIH

73 TSIOVOLOU Maria-Eleni 2001 GRE

74 AUDUNSDOTTIR Sigridur Drofn 1999 ISL

75 MAJTENYI Hanna 2001 HUN

76 ARBEZ Tess 1997 IRL

77 INGVADOTTIR Hjordis Birna 2000 ISL

78 SHEPILENKO Anastasiya 2000 UKR

79 BONDARE Liene 1996 LAT

80 TADIC Maja 2000 BIH

81 AHMADI Atefeh 2000 IRI

82 BISERE Laura 2002 LAT

83 KALTSOGIANNI Maria Nikoleta 2003 GRE

84 VUJICIC Jelena 2001 MNE

85 DRAGOLJEVIC Nikolina 2003 BIH

86 CONSTANTIN Maria Ioana 2001 ROU

87 OUAISS Manon 2000 LBN

88 MARMARELLI Fani 1999 GRE

89 PYROZHKO Kateryna 2002 UKR

90 ABBASI Forough 1993 IRI

91 KALHOR Marjan 1988 IRI

92 SAVEHSHEMSHAKI Sadaf 1995 IRI

93 KNOPOVA Tetiana 2001 UKR

94 SHEPILENKO Kateryna 2002 UKR

95 JANUSKEVICIUTE Ieva 1994 LTU

96 OETTL REYES Ornella 1991 PER

97 ISKANDAR Carlie Maria 1999 LBN

98 SINKUNAITE Gabija 2004 LTU

99 KURDI Naya 2003 LBN

100 EPIPHANIOU Georgia 2002 CYP

101 TZIMPA Christina 1996 GRE

102 ARMENI Thaleia 2003 CYP

103 ABOU JAOUDE Maria 2003 LBN

104 POPOVIC Tamara 2002 MNE

105 di CAMILLO Chiara 2004 ALB

106 PHOTIADES Karolina 1998 CYP

107 THAKUR Aanchal 1996 IND

Slalom speciale femminile, Mondiali Cortina: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino dal 1931 al 1952

Mondiali Mürren 1931: 1. Emse Mackinnon (Regno Unito) 2. Inge Wersin-Lantschner (Austria) 3. Jeanette Kessler (Regno Unito)

Mondiali Cortina d’Ampezzo 1932: 1. Rösli Streiff (Svizzera) 2. Durell Sale-Barker (Regno Unito) 3. Doreen Elliot (Regno Unito)

Mondiali Innsbruck 1933: 1. Inge Wersin-Lantschner (Austria) 2. Helen Boughten-Leigh (Regno Unito) 3. Helen Zingg (Svizzera)

Mondiali Sankt Moritz 1934: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Lisa Resch (Germania) 3. Rösli Rominger (Svizzera)

Mondiali Mürren 1935: 1. Anny Rüegg (Svizzera) 2. Christl Cranz (Germania) 3. Käthe Grasegger (Germania)

Mondiali Innsbruck 1936: 1. Gerda Paumgarten (Austria) 2. Evelyn Pinching (Regno Unito) 3. Greta Weickert (Austria)

Mondiali Chamonix 1937: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Käthe Grasegger (Germania) 3. Lisa Resch (Germania)

Mondiali Engelberg 1938: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Nini Arx-Zogg (Svizzera) 3. Erna Steuri (Svizzera)

Mondiali Zakopane 1939: 1. Christl Cranz (Germania) 2. Gritli Schaad (Svizzera) 3. Maj Nilsson (Svezia)

Giochi Olimpici/Mondiali Sankt Moritz 1948: 1. Gretchen Fraser (USA) 2. Antoinette Meyer (Svizzera) 3. Erika Mahringer (Austria)

Mondiali Aspen 1950: 1. Dagmar Rom (Austria) 2. Erika Mahringer (Austria) 3. Celina Seghi (Italia)

Giochi Olimpici/Mondiali Oslo 1952: 1. Andrea Mead Lawrence (USA) 2. Ossi Reichert (Germania) 3. Annemarie Buchner (Germania)

Slalom speciale femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1954 al 1974

Mondiali Åre 1954: 1. Trude Klecker (Austria) 2. Ida Schöpfer (Svizzera) 3. Sara Thomasson (Svezia)

Giochi Olimpici/Mondiali Cortina d’Ampezzo 1956: 1. Renée Colliard (Svizzera) 2. Josefine Frandl (Austria) 3. Evgenija Sidorova (URSS)

Mondiali Bad Gastein 1958: 1. Inger Bjørnbakken (Norvegia) 2. Josefine Frandl (Austria) 3. Annemarie Waser (Svizzera)

Giochi Olimpici/Mondiali Squaw Valley 1960: 1. Anne Heggtveit (Canada) 2. Betsy Snite (USA) 3. Barbi Henneberger (Squadra Unificata Tedesca)

Mondiali Chamonix 1962: 1. Marianne Jahn (Austria) 2. Marielle Goitschel (Francia) 3. Erika Netzer (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1964: 1. Christine Goitschel-Béranger (Francia) 2. Marielle Goitschel (Francia) 3. Jean Saubert (USA)

Mondiali Portillo 1966: 1. Annie Famose (Francia) 2. Marielle Goitschel (Francia) 3. Penny McCoy (USA)

Giochi Olimpici/Mondiali Grenoble 1968: 1. Marielle Goitschel (Francia) 2. Nancy Greene (Canada) 3. Annie Famose (Francia)

Mondiali Val Gardena 1970: 1. Ingrid Lafforgue (Francia) 2. Barbara Ann Cochran (USA) 3. Michèle Jacot (Francia)

Giochi Olimpici/Mondiali Sapporo 1972: 1. Barbara Ann Cochran (USA) 2. Danièle Debernard (Francia) 3. Florence Steurer (Francia)

Mondiali Sankt Moritz 1974: 1. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 2. Michèle Jacot (Francia) 3. Lise-Marie Morerod (Svizzera)

Slalom speciale femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1976 al 1997

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1976: 1. Rosi Mittermaier (Germania Ovest) 2. Claudia Giordani (Italia) 3. Hanni Wenzel (Liechtenstein)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 1978: 1. Lea Sölkner (Austria) 2. Pamela Behr (Germania Ovest) 3. Monika Kaserer (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Lake Placid 1980: 1. Hanni Wenzel (Liechtenstein) 2. Christa Kinshofer (Germania Ovest) 3. Erika Hess (Svizzera)

Mondiali Schladming 1982: 1. Erika Hess (Svizzera) 2. Christin Cooper (USA) 3. Daniela Zini (Italia)

Mondiali Bormio 1985: 1. Perrine Pelen (Francia) 2. Elisabeth Kirchler (Austria) 3. Paoletta Magoni-Sforza (Italia)

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Erika Hess (Svizzera) 2. Roswitha Steiner (Austria) 3. Mateja Svet (Jugoslavia)

Mondiali Vail 1989: 1. Mateja Svet (Jugoslavia) 2. Vreni Schneider (Svizzera) 3. Tamara McKinney (USA)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Vreni Schneider (Svizzera) 2. Nataša Bokal (Jugoslavia) 3. Ingrid Salvenmoser (Austria)

Mondiali Morioka 1993: 1. Karin Buder (Austria) 2. Julie M.J. Parisien (USA) 3. Elfi Eder (Austria)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Pernilla Wiberg (Svezia) 2. Patricia Chauvet (Francia) 3. Urska Hrovat (Slovenia)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Deborah Compagnoni (Italia) 2. Lara Magoni (Italia) 3. Karin Roten (Svizzera)

Slalom speciale femminile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1999 al 2019

Mondiali Vail 1999: 1. Zali Steggall (Australia) 2. Pernilla Wiberg (Svezia) 3. Trine Bakke (Norvegia)

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Anja Pärson (Svezia) 2. Christel Pascal-Saioni (Francia) 3. Hedda Berntsen (Norvegia)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Marlies Schild (Austria) 3. Nicole Hosp (Austria)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Tanja Poutiainen (Finlandia) 3. Šárka Záhrobská (Rep. Ceca)

Mondiali Åre 2007: 1. Šárka Záhrobská (Rep. Ceca) 2. Marlies Schild (Austria) 3. Anja Pärson (Svezia)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Maria Riesch (Germania) 2. Šárka Záhrobská (Rep. Ceca) 3. Tanja Poutiainen (Finlandia)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Marlies Schild (Austria) 2. Kathrin Zettel (Austria) 3. Maria Pietilä Holmner (Svezia)

Mondiali Schladming 2013: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Michaela Kirchgasser (Austria) 3. Frida Hansdotter (Svezia)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Frida Hansdotter (Svezia) 3. Šárka Strachová (Rep. Ceca)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Wendy Holdener (Svizzera) 3. Frida Hansdotter (Svezia)

Mondiali Åre 2019: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Anna Swenn Larsson (Svezia) 3. Petra Vlhová (Slovacchia)

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV lo slalom femminile

Lo slalom speciale femminile dei Mondiali Cortina sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.