LIVE Sci alpino, slalom speciale maschile Mondiali Cortina 2021 in tempo reale: 1ª manche ore 10.00

I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, si concludono con il tredicesimo ed ultimo evento in calendario, ossia lo slalom speciale maschile (sulla pista Druscié A). Alle ore 10.00 è previsto l’inizio della prima manche e alle 13.30 avrà luogo la seconda, che vedrà al cancelletto di partenza l’argento ed il bronzo uscenti ma non l’oro, dato che l’austriaco Marcel Hirscher si è ritirato. Di seguito i pettorali di partenza designati per la tredicesima gara dei Mondiali Cortina:

1 PINTURAULT Alexis 1991 FRA Head

2 FOSS-SOLEVAAG Sebastian 1991 NOR Voelkl

3 ZENHAEUSERN Ramon 1992 SUI Rossignol

4 KRISTOFFERSEN Henrik 1994 NOR Rossignol

5 NOEL Clement 1997 FRA Dynastar

6 FELLER Manuel 1992 AUT Atomic

7 SCHWARZ Marco 1995 AUT Atomic

8 PERTL Adrian 1996 AUT Voelkl

9 YULE Daniel 1993 SUI Fischer

10 MATT Michael 1993 AUT Rossignol

11 KHOROSHILOV Alexander 1984 RSF Fischer

12 MEILLARD Loic 1996 SUI Rossignol

13 MUFFAT-JEANDET Victor 1989 FRA Salomon

14 RYDING Dave 1986 GBR Fischer

15 STRASSER Linus 1992 GER Rossignol

16 ZUBCIC Filip 1993 CRO Atomic

17 VINATZER Alex 1999 ITA Nordica

18 AERNI Luca 1993 SUI Fischer

19 MOELGG Manfred 1982 ITA Fischer

20 JAKOBSEN Kristoffer 1994 SWE Fischer

21 GRANGE Jean-Baptiste 1984 FRA Rossignol

22 HADALIN Stefan 1995 SLO Rossignol

23 POPOV Albert 1997 BUL Head

24 GROSS Stefano 1986 ITA Voelkl

25 HAUGAN Timon 1996 NOR Head

26 RAZZOLI Giuliano 1984 ITA Fischer

27 READ Erik 1991 CAN Atomic

28 HOLZMANN Sebastian 1993 GER Rossignol

29 MARCHANT Armand 1997 BEL Salomon

30 VIDOVIC Matej 1993 CRO Head

31 RODES Istok 1996 CRO Atomic

32 KRANJEC Zan 1992 SLO Rossignol

33 GINNIS A.J. 1994 GRE Fischer

34 RITCHIE Benjamin 2000 USA Dynastar

35 KOLEGA Samuel 1999 CRO Rossignol

36 BERNDT Ondrej 1988 CZE Atomic

37 ZABYSTRAN Jan 1998 CZE Atomic

38 WINTERS Luke 1997 USA Rossignol

39 MAJOR Billy 1996 GBR Fischer

40 del CAMPO Juan 1994 ESP Nordica

41 TAYLOR Laurie 1996 GBR Fischer

42 HANSSON William 2001 SWE Rossignol

43 SEYMOUR Jett 1998 USA

44 DVORNIK Aljaz 1995 SLO Atomic

45 SALARICH Joaquim 1994 ESP Rossignol

46 KRYZL Krystof 1986 CZE Atomic

47 KOYAMA Yohei 1998 JPN Head

48 van den BROECKE Dries 1995 BEL Voelkl

49 EFIMOV Simon 1996 RSF Head

50 PUENTE TASIAS Alejandro 1994 ESP Rossignol

51 MAROVT Tijan 1998 SLO Head

52 LAINE Tormis 2000 EST Kaestle

53 LEEVER Alex 1995 USA Fischer

54 VERBEKE Tom 1997 BEL

55 KATO Seigo 1998 JPN Atomic

56 HONG Dongkwan 1995 KOR

57 ZLATKOV Kamen 1997 BUL

58 SIMARI BIRKNER Cristian Javier 1980 ARG

59 SNORRASON Sturla Snaer 1994 ISL

60 ALEKHIN Nikita 1998 RSF Rossignol

61 LOKMIC Emir 1997 BIH

62 LUIK Juhan 1997 EST

63 STANISIC Strahinja 1995 SRB

64 DYRBYE Casper 1996 DEN

65 ZLATKOV Kalin 2001 BUL Head

66 COMERFORD Cormac 1996 IRL

67 VALLECILLO Juan Pablo 1999 ARG

68 BIRAN Itamar 1998 ISR

69 PROIOS Ioannis 1995 GRE

70 GRANDJEAN Eliot 2000 BEL

71 ADAMS Jack 1998 NZL

72 DRUKAROV Andrej 1999 LTU

73 BALAZ Filip 2001 SVK

74 MACEDO Michel 1998 BRA

75 ANTONIOU Ioannis 1995 GRE

76 OPMANIS Elvis 1997 LAT

77 FIGUEROA Andres 1996 CHI

78 STOILOV Konstantin 2002 BUL

79 OSCH Matthieu 1999 LUX Kaestle

80 TOLA Erjon 1986 ALB

81 VORRE Marcus 1998 DEN Atomic

82 SALIHOVIC Eldar 1999 MNE

83 POETTOZ Michael 1998 COL

84 KEKESI Marton 1995 HUN

85 ARANJO Baptiste 2001 POR

86 QERIMI Kevin 2004 ALB

87 DEHARI Dardan 1990 MKD

88 KOVBASNYUK Ivan 1993 UKR

89 KIA SHEMSHAKI Behnam 1990 IRI

90 STEFANESCU Alexandru Stefan 1999 ROU

91 KOUYOUMDJIAN Yianno 1997 CYP

92 HARUTYUNYAN Harutyun 2000 ARM

93 VIANO Richardson 2002 HAI

94 TAHIRI Albin 1989 KOS

95 JAPARIDZE Besarion 1998 GEO

96 ARNOUK Cesar 2000 LBN

97 GOUTT Yohan Goncalves 1994 TLS

98 TAMAGNINI Alberto 2002 SMR

99 TANG CalcyNing-Chien 2004 TPE

100 AOUICH Yassine 1990 MAR

Slalom speciale maschile, Mondiali Cortina: l’albo d’oro delle rassegne iridate di sci alpino dal 1931 al 1952

Mondiali Mürren 1931: 1. David Zogg (Svizzera) 2. Anton Seelos (Austria) 3. Friedl Däuber (Germania)

Mondiali Cortina d’Ampezzo 1932: 1. Friedl Däuber (Germania) 2. Otto Furrer (Svizzera) 3. Hans Hauser (Austria)

Mondiali Innsbruck 1933: 1. Anton Seelos (Austria) 2. Gustav Lantschner (Austria) 3. Willi Steuri (Svizzera)

Mondiali Sankt Moritz 1934: 1. Franz Pfnür (Germania) 2. David Zogg (Svizzera) 3. Willi Steuri (Svizzera)

Mondiali Mürren 1935: 1. Anton Seelos (Austria) 2. David Zogg (Svizzera) 3. Friedl Pfeiffer (Germania), François Vignole(Francia)

Mondiali Innsbruck 1936: 1. Rudolph Matt (Austria) 2. Eberhard Kneissl (Austria) 3. Rudolf Rominger (Svizzera)

Mondiali Chamonix 1937: 1. Émile Allais (Francia) 2. Wilhelm Walch (Austria) 3. Roman Wörndle (Germania)

Mondiali Engelberg 1938: 1. Rudolf Rominger (Svizzera) 2. Émile Allais (Francia) 3. Erna Steuri (Germania)

Mondiali Zakopane 1939: 1. Rudolf Rominger (Svizzera) 2. Josef Jennewein (Germania) 3. Wilhelm Walch (Germania)

Giochi Olimpici/Mondiali Sankt Moritz 1948: 1. Edy Reinalter (Svizzera) 2. James Couttet (Francia) 3. Henri Oreiller (Francia)

Mondiali Aspen 1950: 1. Georges Schneider (Svizzera) 2. Zeno Colò (Italia) 3. Stein Eriksen (Norvegia)

Giochi Olimpici/Mondiali Oslo 1952: 1. Othmar Schneider (USA) 2. Stein Eriksen (Norvegia) 3. Guttorm Berge (Norvegia)

Slalom speciale maschile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1954 al 1976

Mondiali Åre 1954: 1. Stein Eriksen (Norvegia) 2. Berni Obermüller (Germania Ovest) 3. Toni Spiess (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Cortina d’Ampezzo 1956: 1. Toni Sailer (Austria) 2. Chiharu Igaya (Giappone) 3. Stig Sollander (Svezia)

Mondiali Bad Gastein 1958: 1. Josef Rieder (Austria) 2. Toni Sailer (Austria) 3. Chiharu Igaya (Giappone)

Giochi Olimpici/Mondiali Squaw Valley 1960: 1. Ernst Hinterseer (Austria) 2. Hias Leitner (Austria) 3. Charles Bozon (Francia)

Mondiali Chamonix 1962: 1. Charles Bozon (Francia) 2. Guy Périllat (Francia) 3. Gerhard Nenning (Austria)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1964: 1. Josef Stiegler (Austria) 2. Billy Kidd (USA) 3. Jimmy Heuga (USA)

Mondiali Portillo 1966: 1. Carlo Senoner (Italia) 2. Guy Périllat (Francia) 3. Louis Jauffret (Francia)

Giochi Olimpici Grenoble/Mondiali 1968: 1. Jean-Claude Killy (Francia) 2. Herbert Huber (Austria) 3. Alfred Matt (Austria)

Mondiali Val Gardena 1970: 1. Jean-Noël Augert (Francia) 2. Patrick Russel (Francia) 3. Billy Kidd (USA)

Giochi Olimpici/Mondiali Sapporo 1972: 1. Francisco Fernández Ochoa (Spagna) 2. Gustav Thöni (Italia) 3. Roland Thöni (Italia)

Mondiali Sankt Moritz 1974: 1. Gustav Thöni (Italia) 2. David Zwilling (Austria) 3. Francisco Fernández Ochoa (Spagna)

Giochi Olimpici/Mondiali Innsbruck 1976: 1. Piero Gros (Italia) 2. Gustav Thöni (Italia) 3. Willi Frommelt (Liechtenstein)

Slalom speciale maschile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 1978 al 1999

Mondiali Garmisch Partenkirchen 1978: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Piero Gros (Italia) 3. Paul Frommelt (Liechtenstein)

Giochi Olimpici/Mondiali Lake Placid 1980: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Phil Mahre (USA) 3. Jacques Lüthy (Svizzera)

Mondiali Schladming 1982: 1. Ingemar Stenmark (Svezia) 2. Bojan Križaj (Jugoslavia) 3. Bengt Fjällberg (Svezia)

Mondiali Bormio 1985: 1. Jonas Nilsson (Svezia) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Robert Zoller (Austria)

Mondiali Crans Montana 1987: 1. Frank Wörndl (Germania Ovest) 2. Günther Mader (Austria) 3. Armin Bittner (Germania Ovest)

Mondiali Vail 1989: 1. Rudolf Nierlich (Austria) 2. Armin Bittner (Germania Ovest) 3. Marc Girardelli (Lussemburgo)

Mondiali Saalbach Hinterglemm 1991: 1. Marc Girardelli (Lussemburgo) 2. Thomas Stangassinger (Austria) 3. Ole Kristian Furuseth (Norvegia)

Mondiali Morioka 1993: 1. Kjetil André Aamodt (Norvegia) 2. Marc Girardelli (Lussemburgo) 3. Thomas Stangassinger (Austria)

Mondiali Sierra Nevada 1996: 1. Alberto Tomba (Italia) 2. Mario Reiter (Austria) 3. Michael von Grünigen (Svizzera)

Mondiali Sestriere 1997: 1. Tom Stiansen (Norvegia) 2. Sébastien Amiez (Francia) 3. Alberto Tomba (Italia)

Mondiali Vail 1999: 1. Kalle Palander (Finlandia) 2. Lasse Kjus (Norvegia) 3. Christian Mayer (Austria)

Slalom speciale maschile: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 2001 al 2019

Mondiali Sankt Anton am Arlberg 2001: 1. Mario Matt (Austria) 2. Benjamin Raich (Austria) 3. Mitja Kunc (Slovenia)

Mondiali Sankt Moritz 2003: 1. Ivica Kostelić (Croazia) 2. Silvan Zurbriggen (Svizzera) 3. Giorgio Rocca (Italia)

Mondiali Bormio/Santa Caterina Valfurva 2005: 1. Benjamin Raich (Austria) 2. Rainer Schönfelder (Austria) 3. Giorgio Rocca (Italia)

Mondiali Åre 2007: 1. Mario Matt (Austria) 2. Manfred Mölgg (Italia) 3. Jean-Baptiste Grange (Francia)

Mondiali Val d’Isere 2009: 1. Manfred Pranger (Austria) 2. Julien Lizeroux (Francia) 3. Michael Janyk (Canada)

Mondiali Garmisch Partenkirchen 2011: 1. Jean-Baptiste Grange (Francia) 2. Jens Byggmark (Svezia) 3. Manfred Mölgg (Italia)

Mondiali Schladming 2013: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Felix Neureuther (Germania) 3. Mario Matt (Austria)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Jean-Baptiste Grange (Francia) 2. Fritz Dopfer (Germania) 3. Felix Neureuther (Germania)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Manuel Feller (Austria) 3. Felix Neureuther (Germania)

Mondiali Åre 2019: 1. Marcel Hirscher (Austria) 2. Michael Matt (Austria) 3. Marco Schwarz (Austria)

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV lo slalom maschile

Lo slalom speciale maschile dei Mondiali Cortina sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.