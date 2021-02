LIVE Sci alpino, Team Event Mondiali Cortina 2021 in tempo reale: inizio ore 12.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

TEAM EVENT (PARALLELO A SQUADRE), Olympia delle Tofane [Rumerlo]

Sci alpino, nona gara dei Mondiali Cortina 2021

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: il tabellone del Team Event

I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, proseguono con la nona gara in programma, ossia il parallelo a squadre. Alle ore 12.15 è previsto l’inizio della competizione, sulla Olympia delle Tofane (tratto finale, detto Rumerlo), che verterà su quattro manche dagli ottavi sino alla finale (due uomini e due donne per nazione): passa il turno chi ottiene tre punti (in caso di 2-2 avanza la squadra che ha realizzato il miglior tempo, sommando le manche). La Svizzera è la campionessa uscente della specialità e proverà a difendere il titolo conquistato due anni fa. Di seguito gli abbinamenti designati per il tabellone della nona gara di questi Mondiali Cortina:

1/8 Final 1

1 SUI

BYE

1/8 Final 2

8 CAN

9 CZE

1/8 Final 3

5 USA

12 RSF

1/8 Final 4

4 NOR

13 JPN

1/8 Final 5

3 ITA

14 FIN

1/8 Final 6

6 GER

11 GBR

1/8 Final 7

7 SLO

10 SWE

1/8 Final 8

2 AUT

15 BEL

1 SUI – Switzerland

Team Leader : PRENN Alois

11 HOLDENER Wendy F 1993

12 RAST Camille F 1999

13 SUTER Jasmina F 1995

15 BISSIG Semyel M 1998

16 NEF Tanguy M 1996

17 SIMONET Sandro M 1995

2 AUT – Austria

Team Leader : PUELACHER Andreas

21 BRUNNER Stephanie F 1994

22 LIENSBERGER Katharina F 1997

23 MAIR Chiara F 1996

25 GSTREIN Fabio M 1997

26 LEITINGER Roland M 1991

27 PERTL Adrian M 1996

3 ITA – Italy

Team Leader : LORENZI Roberto

31 DELAGO Nadia F 1997

32 DELLA MEA Lara F 1999

33 PIROVANO Laura F 1997

35 BORSOTTI Giovanni M 1990

36 de ALIPRANDINI Luca M 1990

37 TONETTI Riccardo M 1989

4 NOR – Norway

Team Leader : SKAVIK Steve

41 LYSDAHL Kristin F 1996

42 RIIS-JOHANNESSEN Kristina F 1991

43 STJERNESUND Thea Louise F 1996

45 FOSS-SOLEVAAG Sebastian M 1991

46 SOLHEIM Fabian Wilkens M 1996

5 USA – United States of America

Team Leader : HUNT Jesse

51 HURT A.J. F 2000

52 MOLTZAN Paula F 1994

53 O’BRIEN Nina F 1997

55 RADAMUS River M 1998

56 SEYMOUR Jett M 1998

57 WINTERS Luke M 1997

6 GER – Germany

Team Leader : SCHWAIGER Christian

61 AICHER Emma F 2003

62 DUERR Lena F 1991

63 FILSER Andrea F 1993

65 LUITZ Stefan M 1992

66 SCHMID Alexander M 1994

67 STRASSER Linus M 1992

7 SLO – Slovenia

Team Leader : VERDNIK Miha

71 BUCIK Ana F 1993

72 SLOKAR Andreja F 1997

75 AZNOH Rok M 2002

76 DVORNIK Aljaz M 1995

8 CAN – Canada

Team Leader : TILSTON Marc

81 GRAY Cassidy F 2001

82 MIELZYNSKI Erin F 1990

85 CRAWFORD James M 1997

86 READ Erik M 1991

87 READ Jeffrey M 1997

9 CZE – Czech Republic

Team Leader : HVORECKY Tomas

91 CAPOVA Gabriela F 1993

92 HUML Zazie F 2001

95 BERNDT Ondrej M 1988

96 KRYZL Krystof M 1986

97 ZABYSTRAN Jan M 1998

10 SWE – Sweden

Team Leader : KINGSTAD Fredric

101 ALPHAND Estelle F 1995

102 HECTOR Sara F 1992

103 LUTHMAN Jonna F 1998

105 HANSSON William M 2001

106 JAKOBSEN Kristoffer M 1994

107 ROENNGREN Mattias M 1993

11 GBR – Great Britain

Team Leader : LEITNER Stefan

111 GUEST Charlie F 1993

112 TILLEY Alex F 1993

113 WOODWARD Sarah F 2001

115 MAJOR Billy M 1996

116 RAPOSO Charlie M 1996

117 TAYLOR Laurie M 1996

12 RSF – Russian Federation

Team Leader : POPKOVA Nastya

121 GORNOSTAEVA Anastasia F 1999

122 TKACHENKO Ekaterina F 1995

125 ALEKHIN Nikita M 1998

126 KAZAZAEV Nikita M 2001

127 KUZNETSOV Ivan M 1996

13 JPN – Japan

Team Leader : URAKI Kenta

131 ANDO Asa F 1996

132 MIZUTANI Miho F 2003

135 KATO Seigo M 1998

136 KOYAMA Yohei M 1998

14 FIN – Finland

Team Leader : BURTIN Nicolas

141 HONKANEN Riikka F 1998

142 PYKALAINEN Erika F 2001

145 SJOBERG Marlon M 1997

146 TORSTI Samu M 1991

15 BEL – Belgium

Team Leader : BURTIN Raphael

151 ROGGEMAN Sara F 2001

152 VANREUSEL Kim F 1998

155 MARCHANT Armand M 1997

156 van den BROECKE Dries M 1995

157 VERBEKE Tom M 1997

Team Event: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 2013 al 2019

Mondiali Schladming 2013: 1. Austria (Marcel Hirscher, Nicole Hosp, Michaela Kirchgasser, Philipp Schörghofer, Carmen Thalmann – riserva Marcel Mathis) 2. Svezia (Frida Hansdotter, Mattias Hargin, André Myhrer, Maria Pietilä Holmner – riserve Jens Byggmark, Nathalie Eklund) 3. Germania (Fritz Dopfer, Lena Dürr, Maria Höfl-Riesch, Felix Neureuther – riserve Veronique Hronek, Stefan Luitz)

Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Austria (Eva-Maria Brem, Marcel Hirscher, Michaela Kirchgasser, Christoph Nösig – riserve Nicole Hosp, Philipp Schörghofer) 2. Canada (Phil Brown, Candace Crawford, Erin Mielzynski, Trevor Philp – riserve Marie-Pier Préfontaine, Erik Read) 3. Svezia (Mattias Hargin, André Myhrer, Maria Pietilä Holmner, Anna Swenn Larsson – riserve Sara Hector, Markus Larsson)

Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Francia (Adeline Baud Mugnier, Mathieu Faivre, Alexis Pinturault, Tessa Worley – riserve Julien Lizeroux, Nastasia Noens) 2. Slovacchia (Matej Falat, Petra Vlhová, Andreas Žampa, Veronika Velez Zuzulová – riserve Tereza Jančová, Adam Žampa) 3. Svezia (Frida Hansdotter, Mattias Hargin, André Myhrer, Maria Pietilä Holmner – riserve Gustav Lundbäck, Emelie Wikström)

Mondiali Åre 2019: 1. Svizzera (Aline Danioth, Wendy Holdener, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern. Riserve: Andrea Ellenberger, Sandro Simonet) 2. Austria (Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Michael Matt, Marco Schwarz. Riserve: Franziska Gritsch, Christian Hirschbühl) 3. Italia (Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger, Alex Vinatzer. Riserve: Marta Bassino, Riccardo Tonetti)

Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV il Team Event

Il parallelo a squadre dei Mondiali Cortina sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.