LIVE Sci alpino, Team Event Mondiali Cortina 2021 in tempo reale: inizio ore 12.15

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TEAM EVENT (PARALLELO A SQUADRE), Olympia delle Tofane [Rumerlo]
Sci alpino, nona gara dei Mondiali Cortina 2021
Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: il tabellone del Team Event
I Mondiali Cortina 2021, quarantaseiesima edizione in corso di svolgimento dall’8 al 21 febbraio, proseguono con la nona gara in programma, ossia il parallelo a squadre. Alle ore 12.15 è previsto l’inizio della competizione, sulla Olympia delle Tofane (tratto finale, detto Rumerlo), che verterà su quattro manche dagli ottavi sino alla finale (due uomini e due donne per nazione): passa il turno chi ottiene tre punti (in caso di 2-2 avanza la squadra che ha realizzato il miglior tempo, sommando le manche). La Svizzera è la campionessa uscente della specialità e proverà a difendere il titolo conquistato due anni fa. Di seguito gli abbinamenti designati per il tabellone della nona gara di questi Mondiali Cortina:
1/8 Final 1
1 SUI
BYE
1/8 Final 2
8 CAN
9 CZE
1/8 Final 3
5 USA
12 RSF
1/8 Final 4
4 NOR
13 JPN
1/8 Final 5
3 ITA
14 FIN
1/8 Final 6
6 GER
11 GBR
1/8 Final 7
7 SLO
10 SWE
1/8 Final 8
2 AUT
15 BEL
1 SUI – Switzerland
Team Leader : PRENN Alois
11 HOLDENER Wendy F 1993
12 RAST Camille F 1999
13 SUTER Jasmina F 1995
15 BISSIG Semyel M 1998
16 NEF Tanguy M 1996
17 SIMONET Sandro M 1995
2 AUT – Austria
Team Leader : PUELACHER Andreas
21 BRUNNER Stephanie F 1994
22 LIENSBERGER Katharina F 1997
23 MAIR Chiara F 1996
25 GSTREIN Fabio M 1997
26 LEITINGER Roland M 1991
27 PERTL Adrian M 1996
3 ITA – Italy
Team Leader : LORENZI Roberto
31 DELAGO Nadia F 1997
32 DELLA MEA Lara F 1999
33 PIROVANO Laura F 1997
35 BORSOTTI Giovanni M 1990
36 de ALIPRANDINI Luca M 1990
37 TONETTI Riccardo M 1989
4 NOR – Norway
Team Leader : SKAVIK Steve
41 LYSDAHL Kristin F 1996
42 RIIS-JOHANNESSEN Kristina F 1991
43 STJERNESUND Thea Louise F 1996
45 FOSS-SOLEVAAG Sebastian M 1991
46 SOLHEIM Fabian Wilkens M 1996
5 USA – United States of America
Team Leader : HUNT Jesse
51 HURT A.J. F 2000
52 MOLTZAN Paula F 1994
53 O’BRIEN Nina F 1997
55 RADAMUS River M 1998
56 SEYMOUR Jett M 1998
57 WINTERS Luke M 1997
6 GER – Germany
Team Leader : SCHWAIGER Christian
61 AICHER Emma F 2003
62 DUERR Lena F 1991
63 FILSER Andrea F 1993
65 LUITZ Stefan M 1992
66 SCHMID Alexander M 1994
67 STRASSER Linus M 1992
7 SLO – Slovenia
Team Leader : VERDNIK Miha
71 BUCIK Ana F 1993
72 SLOKAR Andreja F 1997
75 AZNOH Rok M 2002
76 DVORNIK Aljaz M 1995
8 CAN – Canada
Team Leader : TILSTON Marc
81 GRAY Cassidy F 2001
82 MIELZYNSKI Erin F 1990
85 CRAWFORD James M 1997
86 READ Erik M 1991
87 READ Jeffrey M 1997
9 CZE – Czech Republic
Team Leader : HVORECKY Tomas
91 CAPOVA Gabriela F 1993
92 HUML Zazie F 2001
95 BERNDT Ondrej M 1988
96 KRYZL Krystof M 1986
97 ZABYSTRAN Jan M 1998
10 SWE – Sweden
Team Leader : KINGSTAD Fredric
101 ALPHAND Estelle F 1995
102 HECTOR Sara F 1992
103 LUTHMAN Jonna F 1998
105 HANSSON William M 2001
106 JAKOBSEN Kristoffer M 1994
107 ROENNGREN Mattias M 1993
11 GBR – Great Britain
Team Leader : LEITNER Stefan
111 GUEST Charlie F 1993
112 TILLEY Alex F 1993
113 WOODWARD Sarah F 2001
115 MAJOR Billy M 1996
116 RAPOSO Charlie M 1996
117 TAYLOR Laurie M 1996
12 RSF – Russian Federation
Team Leader : POPKOVA Nastya
121 GORNOSTAEVA Anastasia F 1999
122 TKACHENKO Ekaterina F 1995
125 ALEKHIN Nikita M 1998
126 KAZAZAEV Nikita M 2001
127 KUZNETSOV Ivan M 1996
13 JPN – Japan
Team Leader : URAKI Kenta
131 ANDO Asa F 1996
132 MIZUTANI Miho F 2003
135 KATO Seigo M 1998
136 KOYAMA Yohei M 1998
14 FIN – Finland
Team Leader : BURTIN Nicolas
141 HONKANEN Riikka F 1998
142 PYKALAINEN Erika F 2001
145 SJOBERG Marlon M 1997
146 TORSTI Samu M 1991
15 BEL – Belgium
Team Leader : BURTIN Raphael
151 ROGGEMAN Sara F 2001
152 VANREUSEL Kim F 1998
155 MARCHANT Armand M 1997
156 van den BROECKE Dries M 1995
157 VERBEKE Tom M 1997
Team Event: l’albo d’oro dei Mondiali di sci alpino dal 2013 al 2019
Mondiali Schladming 2013: 1. Austria (Marcel Hirscher, Nicole Hosp, Michaela Kirchgasser, Philipp Schörghofer, Carmen Thalmann – riserva Marcel Mathis) 2. Svezia (Frida Hansdotter, Mattias Hargin, André Myhrer, Maria Pietilä Holmner – riserve Jens Byggmark, Nathalie Eklund) 3. Germania (Fritz Dopfer, Lena Dürr, Maria Höfl-Riesch, Felix Neureuther – riserve Veronique Hronek, Stefan Luitz)
Mondiali Vail/Beaver Creek 2015: 1. Austria (Eva-Maria Brem, Marcel Hirscher, Michaela Kirchgasser, Christoph Nösig – riserve Nicole Hosp, Philipp Schörghofer) 2. Canada (Phil Brown, Candace Crawford, Erin Mielzynski, Trevor Philp – riserve Marie-Pier Préfontaine, Erik Read) 3. Svezia (Mattias Hargin, André Myhrer, Maria Pietilä Holmner, Anna Swenn Larsson – riserve Sara Hector, Markus Larsson)
Mondiali Sankt Moritz 2017: 1. Francia (Adeline Baud Mugnier, Mathieu Faivre, Alexis Pinturault, Tessa Worley – riserve Julien Lizeroux, Nastasia Noens) 2. Slovacchia (Matej Falat, Petra Vlhová, Andreas Žampa, Veronika Velez Zuzulová – riserve Tereza Jančová, Adam Žampa) 3. Svezia (Frida Hansdotter, Mattias Hargin, André Myhrer, Maria Pietilä Holmner – riserve Gustav Lundbäck, Emelie Wikström)
Mondiali Åre 2019: 1. Svizzera (Aline Danioth, Wendy Holdener, Daniel Yule, Ramon Zenhäusern. Riserve: Andrea Ellenberger, Sandro Simonet) 2. Austria (Katharina Liensberger, Katharina Truppe, Michael Matt, Marco Schwarz. Riserve: Franziska Gritsch, Christian Hirschbühl) 3. Italia (Irene Curtoni, Lara Della Mea, Simon Maurberger, Alex Vinatzer. Riserve: Marta Bassino, Riccardo Tonetti)
Sci alpino, Mondiali Cortina 2021: dove seguire in TV il Team Event
Il parallelo a squadre dei Mondiali Cortina sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.