Live Italia – Irlanda del Nord: gli azzurri al primo ostacolo verso il Mondiale

Clicca qui per aggiornare la diretta senza perderti neanche un’azione del match

Italia – Irlanda del Nord

Calcio d’inizio previsto alle 20:45

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI ITALIA – IRLANDA DEL NORD

Italia (4-3-3): Donnarumma; Florenzi, Bonucci, Chiellini, Emerson; Pellegrini, Locatelli, Verratti; Berardi, Immobile, Insigne. All.: Mancini.

Irlanda del Nord (3-5-2): Peacock-Farrell; Ballard, Evans, Cathcart; Dallas, McNair, Davies, Saville, Lewis; Magennis, Lafferty. All.: Baraclough.

PRE-PARTITA ITALIA -IRLANDA DEL NORD

Inizia l’avventura dell’Italia verso i Mondiali 2022 in Qatar. Dopo la vittoria della Svizzera contro la Bulgaria, gli azzurri sono chiamati a vincere sin da subito, un passo falso potrebbe offrire un vantaggio importante agli elvetici allenati da Petkovic.

Il C.T. Roberto Mancini finora ha ben fatto sulla panchina azzurra, prendendo solo applausi e risollevando le sorti di una nazionale che sembrava sull’orlo del tracollo dopo l’esperienza Ventura. Si riparte stasera, a Parma contro l’Irlanda del Nord in attesa dell’edizione itinerante dell’europeo (tra giugno e luglio) e le final four di Nations League, dove l’Italia affronterà la Spagna e, a seconda del risultato, la vincente o la perdente di Francia-Belgio. Da pronostico gli azzurri sono nettamente favoriti rispetto ai nostri rivali ma la palla è rotonda e la guardia deve essere alta anche perché i tifosi non accetterebbero un altro mondiale senza il tricolore.