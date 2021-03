Live Italia U21, debutto all’Europeo contro la Repubblica Ceca

Clicca per aggiornare la diretta

Repubblica Ceca U21 – Italia U21

Calcio d’inizio previsto alle 18:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

REPUBBLICA CECA (4-2-3-1): Jedlicka; Holik, L. Krejci, Plechaty, Sadilek; Janosek, Havelka; Vanicek, Karabec, Bucha; Sasinka. ALL.: Krejci.

A DISP.: Kovar, Trmal, Vitik, Chalus, Fukala, Granecny, Lingr, Kohut, Ostrak, Sulc, Zitny, Drchel.

ITALIA (3-5-2): Carnesecchi; Del Prato, Gabbia, Lovato; Bellanova, Pobega, Tonali, Rovella, Sala; Cutrone, Scamacca. ALL.: Nicolato.

A DISP.: Plizzari, Cerofolini, Zappa, Frabotta, Marchizza, Ranieri, Pirola, Frattesi, Maggiore, Ricci, Colombo, Raspadori.

PRE-PARTITA

Inizia l’Europeo con il debutto dell’Italia U21 contro i pari d’età della Repubblica Ceca. In tutto sono 16 le nazionali partecipanti alla competizione in Slovenia e Ungheria. Divise in 4 gruppi da 4 squadre, solo le prime 2 accederanno alla fase a eliminazione diretta dal 31 maggio al 6 giugno. Il sorteggio non è stato benevolo con gli azzurri che hanno pescato oltre agli avversari odierni, la Slovenia, padrone di casa, e la Spagna, campione in carica.

Il CT Nicolato non vuole però nascondersi e non a caso nella conferenza stampa pre-match ha dichiarato: “Abbiamo alle spalle un grande percorso. Ora servono impegno e voglia di andare lontano. La mia Italia è ambiziosa”.

L’arbitro della partita è il signor Higler (Paesi Bassi), supportato da Van Zuilen e Balder (guardalinee) e Fesnic (IV uomo).