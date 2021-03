LIVE Musetti-Mmoh, risultato in tempo reale Atp Miami 2021: inizio ore 22.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

LORENZO MUSETTI – (WC) MICHAEL MMOH, 5° incontro sul Butch Buchholz dalle 16.00 italiane (dopo Anderson-Monteiro)

Primo turno Atp Masters 1000 Miami 2021 (cemento)

Musetti affronta Mmoh nel 1° turno dell’Atp Miami 2021

Il nativo di Carrara, n°94 del ranking Atp, inizia il suo percorso nel Masters 1000 statunitense sfidando il giocatore di casa Michael Mmoh (n°181), che ha ricevuto una wild card da parte degli organizzatori. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Lorenzo Musetti ha iniziato il 2021 mancando la qualificazione all’Australian Open, per poi raggiungere il secondo turno nel Challenger di Istanbul. Gioca poi in quello di Antalya 1, su terra battuta, e raggiunge la prima finale della stagione (sconfiggendo il cileno Alejandro Tabilo, l’indiano Ramkumar Ramanathan, l’australiano Akira Santillan ed il turco Cem Ilkel), ma deve arrendersi allo spagnolo Jaume Munar; nel Challenger di Antalya 2, invece, perde già all’esordio.

Partecipa in seguito al Challenger di Biella 2 e raggiunge il secondo atto finale dell’anno, dove è sconfitto dal coreano Kwon Soonwoo (dopo aver avuto la meglio sul connazionale Stefano Napolitano, lo slovacca Lukas Lacko, il lettone Ernests Gulbis ed il connazionale Andreas Seppi), mentre in quello di Gran Canaria si ferma al secondo turno. Il primo grande risultato, a livello Atp, arriva nel successivo torneo di Acapulco, dove da qualificato riesce a raggiungere la semifinale (in cui perde contro il greco Stefanos Tsitsipas).

Il nativo di Riyadh, invece, ha cominciato l’anno nel torneo Melbourne 2, dove perde subito al primo turno. Partecipa poi allo slam australiano, dopo aver superato le qualificazioni, fermandosi al secondo turno contro lo spagnolo Rafael Nadal (dopo aver battuto il serbo Viktor Troicki), e a Singapore, dove è nuovamente sconfitto all’esordio.

Musetti – Mmoh: i precedenti

Confronto inedito

Musetti – Mmoh, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.