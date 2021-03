LIVE Sci alpino femminile, discesa libera Finali Lenzerheide 2021 in tempo reale: inizio ore 13.45

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

DISCESA FINALI LENZERHEIDE 2021

Beltrametti, trentesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021

Discesa Finali Lenzerheide 2021: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato i due slalom speciali ad Åre, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 si sposta nuovamente in Svizzera per l’ultima tappa, inaugurata dalla prima gara in programma sulla Pista Beltrametti: la discesa Finali Lenzerheide. Alle ore 13.45 è previsto l’inizio della competizione, con l’italiana Sofia Goggia (rientrata prima del previsto dall’infortunio) che guida la classifica di specialità con 70 e 97 punti di vantaggio sulle svizzere Corinne Suter e Lara Gut-Behrami. Di seguito i pettorali di partenza designati (alle finali possono partecipare le migliori 25 della specialità e coloro che hanno totalizzato almeno 500 punti):

1 PIROVANO Laura 1997 ITA Head (6ª nella classifica di specialità)

2 GAGNON Marie-Michele 1989 CAN Head (16ª)

3 GUT-BEHRAMI Lara 1991 SUI Head (3ª)

4 VENIER Stephanie 1993 AUT Atomic (21ª)

5 GOGGIA Sofia 1992 ITA Atomic (1ª)

6 NUFER Priska 1992 SUI Dynastar (17ª)

7 SUTER Corinne 1994 SUI Head (2ª)

8 PUCHNER Mirjam 1992 AUT Atomic (6ª)

9 JOHNSON Breezy 1996 USA Atomic (4ª)

10 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol (11ª)

11 TIPPLER Tamara 1991 AUT Salomon (7ª)

12 FLURY Jasmine 1993 SUI Stoeckli (13ª)

13 WEIDLE Kira 1996 GER Rossignol (5ª)

14 BRIGNONE Federica 1990 ITA Rossignol (19ª)

15 CURTONI Elena 1991 ITA Head (8ª)

16 DELAGO Nadia 1997 ITA Atomic (20ª)

17 LEDECKA Ester 1995 CZE Atomic (9ª)

18 BASSINO Marta 1996 ITA Salomon (840 punti nella classifica generale)

19 SIEBENHOFER Ramona 1991 AUT Fischer (10ª)

20 STUHEC Ilka 1990 SLO Stoeckli (14ª)

21 MOWINCKEL Ragnhild 1992 NOR Head (24ª)

22 MARSAGLIA Francesca 1990 ITA Salomon (25ª)

23 SUTER Jasmina 1995 SUI Stoeckli (22ª)

Albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Beltrametti

Discesa libera Lenzerheide dal 1995 al 2014

11 marzo 1995, Coppa del Mondo 1994-1995: 1. Picabo Street (USA) 2. Varvara Zelenskaja (Russia) 3. Renate Götschl (Austria)

5 marzo 2000, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Corinne Imlig (Svizzera) 2. Petra Haltmayr (Germania) 3. Olesja Alieva (Russia), Renate Götschl (Austria)

24 febbraio 2001, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Kirsten Clark (USA) 2. Régine Cavagnoud (Francia) 3. Petra Haltmayr (Germania)

2 marzo 2002, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Corinne Rey-Bellet (Svizzera) 2. Mélanie Suchet (Francia) 3. Hilde Gerg (Germania)

21 dicembre 2002, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Michaela Dorfmeister (Austria) 2. Brigitte Obermoser (Austria) 3. Kirsten Clark (USA)

10 marzo 2005, Coppa del Mondo 2004-2005: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Ingrid Jacquemod (Francia) 3. Hilde Gerg (Germania)

14 marzo 2007, Coppa del Mondo 2006-2007: 1. Renate Götschl (Austria) 2. Marlies Schild (Austria) 3. Marie Marchand-Arvier (Francia)

16 marzo 2011, Coppa del Mondo 2010-2011: 1. Julia Mancuso (USA) 2. Lara Gut (Svizzera) 3. Elisabeth Görgl (Austria)

12 marzo 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Lara Gut (Svizzera) 2. Elisabeth Görgl (Austria) 3. Fränzi Aufdenblatten (Svizzera)

Sci alpino femminile, discesa Finali Lenzerheide 2021: dove seguirla in TV

La discesa libera Finali Lenzerheide sarà trasmessa in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.