LIVE Sci alpino femminile, slalom speciale Åre 2021 in tempo reale: 1ª manche ore 13.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM SPECIALE ÅRE 2021

Olympia, ventottesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021

Slalom speciale Åre 2021: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato lo slalom gigante Jasna, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 si sposta in Svezia per la prima delle due gare in programma sulla pista Olympia, ossia lo slalom speciale Åre. Alle ore 13.30 è previsto l’inizio della prima manche e alle 16.30 avrà luogo la seconda, con la slovacca Petra Vlhova che guida la classifica di specialità con quarantacinque punti di vantaggio sulla statunitense Mikaela Shiffrin. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche dello slalom speciale Åre:

1 VLHOVA Petra 1995 SVK Rossignol

2 LIENSBERGER Katharina 1997 AUT Rossignol

3 LYSDAHL Kristin 1996 NOR Rossignol

4 HOLDENER Wendy 1993 SUI Head

5 SHIFFRIN Mikaela 1995 USA Atomic

6 GISIN Michelle 1993 SUI Rossignol

7 MAIR Chiara 1996 AUT Atomic

8 CURTONI Irene 1985 ITA Rossignol

9 DUBOVSKA Martina 1992 CZE Voelkl

10 HUBER Katharina 1995 AUT Fischer

11 ST-GERMAIN Laurence 1994 CAN Rossignol

12 MIELZYNSKI Erin 1990 CAN Atomic

13 BUCIK Ana 1993 SLO Salomon

14 DUERR Lena 1991 GER Head

15 WIKSTROEM Emelie 1992 SWE Voelkl

16 HECTOR Sara 1992 SWE Head

17 GRITSCH Franziska 1997 AUT Head

18 RAST Camille 1999 SUI Head

19 NOENS Nastasia 1988 FRA Salomon

20 SLOKAR Andreja 1997 SLO Nordica

21 MOLTZAN Paula 1994 USA Rossignol

22 STJERNESUND Thea Louise 1996 NOR Rossignol

23 PETERLINI Martina 1997 ITA Rossignol

24 GALLHUBER Katharina 1997 AUT Atomic

25 ANDO Asa 1996 JPN Atomic

26 MEILLARD Melanie 1998 SUI Rossignol

27 RIIS-JOHANNESSEN Kristina 1991 NOR Rossignol

28 O’BRIEN Nina 1997 USA Rossignol

29 HILZINGER Jessica 1997 GER Atomic

30 POPOVIC Leona 1997 CRO Fischer

31 NULLMEYER Ali 1998 CAN Atomic

32 FILSER Andrea 1993 GER Voelkl

33 SPORER Marie-Therese 1996 AUT Atomic

34 GUEST Charlie 1993 GBR Fischer

35 REMME Roni 1996 CAN Head

36 HROVAT Meta 1998 SLO Salomon

37 LAPANJA Lila 1994 USA Stoeckli

38 CAPOVA Gabriela 1993 CZE

39 RASK Sara 2000 SWE Rossignol

40 KOMSIC Andrea 1996 CRO Atomic

41 FERMBAECK Elsa 1998 SWE Fischer

42 SAEFVENBERG Charlotta 1994 SWE Rossignol

43 HENSIEN Katie 1999 USA Rossignol

44 ESCANE Doriane 1999 FRA Rossignol

45 STIEGLER Resi 1985 USA Rossignol

46 BOSTROEM MUSSENER Moa 2001 SWE Rossignol

47 CEDER Liv 2001 SWE Rossignol

48 NORBYE Kaja 1999 NOR Fischer

49 HURT A.J. 2000 USA Head

50 LORENZ Bernadette 1998 AUT Fischer

51 VANREUSEL Kim 1998 BEL Salomon

52 VORRE Clara-Marie Holmer 2003 DEN

Albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Olympia

Slalom speciale Åre dal 1954 al 2002

1 febbraio 1954, Mondiali 1954: 1. Trude Klecker (Austria) 2. Ida Schöpfer (Svizzera) 3. Sara Thomasson (Svezia)

18 marzo 1990, Coppa del Mondo 1989-1990: 1. Vreni Schneider (Svizzera) 2. Patricia Chauvet (Francia) 3. Pernilla Wiberg (Svezia)

28 marzo 1993, Coppa del Mondo 1992-1993: 1. Vreni Schneider (Svizzera) 2. Karin Köllerer (Austria) 3. Christina Riegel (Austria)

29 gennaio 1998, Coppa del Mondo 1997-1998: 1. Kristina Koznick (USA) 2. Hilde Gerg (Germania) 3. Sabine Egger (Austria)

23 febbraio 1999, Coppa del Mondo 1998-1999: 1. Špela Pretnar (Slovenia) 2. Trine Bakke (Norvegia) 3. Anja Pärson (Svezia)

20 febbraio 2000, Coppa del Mondo 1999-2000: 1. Špela Pretnar (Slovenia) 2. Kristina Koznick (USA) 3. Anja Pärson (Svezia)

10 marzo 2001, Coppa del Mondo 2000-2001: 1. Sonja Nef (Svizzera) 2. Martina Ertl (Germania) 3. Anja Pärson (Svezia)

3 febbraio 2002, Coppa del Mondo 2001-2002: 1. Laure Pequegnot (Francia) 2. Kristina Koznick (USA) 3. Ylva Nowén (Svezia)

Slalom speciale Åre dal 2003 al 2015

8 marzo 2003, Coppa del Mondo 2002-2003: 1. Janica Kostelić (Croazia) 2. Anja Pärson (Svezia) 3. Monika Bergmann (Germania)

13 dicembre 2009, Coppa del Mondo 2009-2010: 1. Sandrine Aubert (Francia) 2. Maria Riesch (Germania) 3. Susanne Riesch (Germania)

10 marzo 2012, Coppa del Mondo 2011-2012: 1. Maria Höfl-Riesch (Germania) 2. Veronika Zuzulová (Slovacchia) 3. Marie-Michèle Gagnon (Canada)

13 dicembre 2012, Coppa del Mondo 2012-2013: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Frida Hansdotter (Svezia) 3. Tina Maze (Slovenia)

8 marzo 2014, Coppa del Mondo 2013-2014: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Maria Pietilä Holmner (Svezia) 3. Anna Swenn Larsson (Svezia)

13 dicembre 2014, primo slalom speciale Åre della Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Maria Pietilä Holmner (Svezia) 2. Tina Maze (Slovenia) 3. Frida Hansdotter (Svezia)

14 marzo 2015, secondo slalom speciale Åre della Coppa del Mondo 2014-2015: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Veronika Velez Zuzulová (Slovacchia) 3. Šárka Strachová (Rep. Ceca)

13 dicembre 2015, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Petra Vlhová (Slovacchia) 2. Frida Hansdotter (Svezia) 3. Nina Løseth (Norvegia)

Sci alpino femminile, slalom speciale Åre 2021: dove seguirlo in TV

Lo slalom speciale Åre sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.