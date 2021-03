LIVE Sci alpino femminile, slalom speciale Jasna 2021 in tempo reale: 1ª manche ore 09.30

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

SLALOM SPECIALE JASNA 2021

Lukova 2, ventiseiesima gara della Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021

Slalom speciale Jasna 2021: i pettorali di partenza

Dopo aver disputato il super G Val di Fassa, la Coppa del Mondo di sci alpino femminile 2020-2021 si sposta in Slovacchia per la prima delle due gare in programma sulla pista Lukova 2, ossia li slalom speciale Jasna. Alle ore 09.30 è previsto l’inizio della prima manche e alle 12.30 avrà luogo la seconda, con la slovacca Petra Vlhova che guida la classifica di specialità con quaranta punti di vantaggio sull’austriaca Katharina Liensberger. Di seguito i pettorali di partenza designati per la prima manche dello slalom speciale Jasna:

Slalom speciale Jasna: l’albo d’oro dello sci alpino femminile sulla Lukova 2

18 marzo 1984, Coppa del Mondo 1983-1984: 1. Roswitha Steiner (Austria) 2. Perrine Pelen (Francia) 3. Paoletta Magoni (Italia)

6 marzo 2016, Coppa del Mondo 2015-2016: 1. Mikaela Shiffrin (USA) 2. Wendy Holdener (Svizzera) 3. Veronika Velez Zuzulová (Slovacchia)

Sci alpino femminile, slalom speciale Jasna 2021: dove seguirlo in TV

Lo slalom speciale Jasna sarà trasmesso in diretta sia da Rai Sport che da Eurosport, con la possibilità di usufruire dei servizi streaming di RaiPlay, DAZN ed Eurosport Player.