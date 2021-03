LIVE Serie A Inter Milan Femminile, cronaca e risultato in tempo reale derby di Milano

Domenica 28 marzo 2021, in diretta dal Suning Youth Development Centre di Milano, potrete seguire la cronaca LIVE del derby di Milano tra Inter e Milan, sfida valida per la 17^ giornata di Serie A. Fischio d’inizio previsto per le ore 12:30.

LIVE Inter Milan Femminile: le formazioni ufficiali del derby di Milano

Ecco le scelte ufficiali dei 2 tecnici, Attilio Sorbi e Maurizio Ganz:

INTER FEMMINILE (4-3-3): Marchitelli; Merlo, Debever, Alborghetti, Brustia; Catelli, Pandini, Rincon; Tarenzi, Mauro, Marinelli.

MILAN FEMMINILE (3-5-2): Korenciova; Vitale, Fusetti, Agard; Bergamaschi, Grimshaw, Simic, Hasegawa, Rizza; Dowie, Giacinti.

LIVE Inter Milan Femminile: come arrivano le 2 squadre al derby di Milano

Inter-Milan Femminile è una sfida sentitissima tra le 2 formazioni. Non solo perché il derby di Milano ha sempre il suo fascino, ma soprattutto perché le rossonere vogliono rifarsi dalla sconfitta patita meno di 2 settimane nella semifinale di andata di Coppa Italia. Le padroni di casa nerazzurre arrivano al match con 18 punti in classifica che valgono l’ottavo posto momentaneo, a +10 punti sulla zona retrocessione. Le rossonere di capitan Giacinti, seconde in classifica, inseguono un posto in Champions League e la vittoria nel derby di Milano consentirebbe di consolidare il vantaggio di 5 punti a 6 giornate dal termine del campionato sull’inseguitrice Sassuolo. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Inter e Milan Femminile.

LIVE Inter Milan Femminile: orario e luogo del match

