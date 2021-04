LIVE Berrettini-Karatsev, risultato in tempo reale finale Atp Belgrado 2021: inizio ore 17.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(2) MATTEO BERRETTINI – (3) ASLAN KARATSEV, Center Court ore 17.00

Finale Atp 250 Belgrado 2021 (terra battuta)

Berrettini sfida Karatsev nella finale dell’Atp Belgrado 2021

Il nativo di Roma (testa di serie n°2), dopo aver ricevuto un bye al primo turno e sconfitto il connazionale Marco Cecchinato, il serbo Filip Krajinovic e il lucky loser giapponese Taro Daniel, affronta Aslan Karatsev nell’atto conclusivo del 250 serbo. Il russo, usufruendo di un bye all’esordio in quanto n°3 del seeding, ha avuto la meglio sullo sloveno Aljaz Bedene, il qualificato italiano Gianluca Mager e il serbo Novak Djokovic. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito; per quanto riguarda le finali è la quinta per l’azzurro (tre vinte ed una persa), mentre è la seconda per Karatsev.

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio.

Il nativo di Vladikavkaz, invece, ha cominciato l’anno qualificandosi per lo Slam australiano (primo Major giocato in carriera) ed è riuscito ad arrivare sino alla semifinale, dove si arrende contro Djokovic (che poi farà suo il titolo). A Doha perde al secondo turno, mentre a Dubai ottiene il primo titolo a livello Atp (sconfiggendo il sudafricano Lloyd Harris in finale). Partecipa poi al 1000 di Miami, dove si ferma al terzo turno. Inizia poi la stagione “ufficiale” su terra battuta nel 1000 di Montecarlo, dove si ferma al secondo turno contro il greco Stefanos Tsitsipas (poi vincitore del torneo).

Berrettini – Karatsev: i precedenti

Confronto inedito

Berrettini – Karatsev, dove seguire il match

L’incontro è visibile in diretta esclusiva su Supertennis, canale 64 del digitale terrestre e 224 della piattaforma satellitare Sky. Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo in diretta streaming sulla pagina Facebook e sul sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).