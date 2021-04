LIVE Fognini-Krajinovic, risultato in tempo reale Atp Montecarlo 2021: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(15) FABIO FOGNINI – FILIP KRAJINOVIC, 3° incontro sul Court Des Princes dalle 11.00 (dopo Goffin-Zverev)

Terzo turno Atp Masters 1000 Montecarlo 2021 (terra battuta)

Fognini sfida Krajinovic negli ottavi dell’Atp Montecarlo 2021

Il nativo di Sanremo (testa di serie n°15), dopo aver sconfitto il serbo Miomir Kecmanovic e l’australiano Jordan Thompson, affronta Filip Krajinovic al terzo turno del Masters 1000 monegasco. Il serbo (n°37 Atp) ha avuto la meglio sul georgiano Nikoloz Basilashvili ed il lucky loser argentino Juan Ignacio Londero. Due i precedenti, con l’azzurro che ne è uscito sconfitto in entrambe le occasioni.

Fabio Fognini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, dove raggiunge la finale con la sua Italia e si arrende contro la Russia (batte il francese Benoit Paire e lo spagnolo Pablo Carreño Busta, perde con l’austriaco Dennis Novak ed il russo Andrey Rublev). Gioca poi all’Australian Open, raggiungendo il quarto turno per il terzo anno consecutivo (sconfitto dallo spagnolo Rafael Nadal), mentre ad Acapulco si ferma al secondo turno. Arrivano altre due sconfitte al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami e a Marbella (primo torneo sul rosso).

Il nativo di Sombor, invece, ha cominciato l’anno direttamente nello Slam australiano, dove raggiunge il terzo turno (sconfitto dal futuro finalista, il russo Daniil Medvedev). Perde poi all’esordio nel torneo di Doha e giunge sino al terzo turno a Dubai (battuto anche qui da un altro futuro finalista, il sudafricano Lloyd Harris).

Fognini – Krajinovic: i precedenti

Basilea 2019 – Cemento indoor – Secondo turno – KRAJINOVIC b. Fognini 6-2 6-4

Amburgo 2014 – Terra battuta – Secondo turno – KRAJINOVIC b. Fognini 6-4 6-0

Fognini – Krajinovic, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.