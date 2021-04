LIVE Reggiana-Empoli, diretta risultato in tempo reale: calcio d’inizio alle 21:00

LIVE Reggiana-Empoli, diretta risultato tempo reale del primo anticipo della 33^ giornata di Serie B

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA DI REGGIANA-EMPOLI

Questa sera al Mapei Stadium di Reggio Emilia, la Reggiana di mister Alvini ospita l’Empoli per la 33^ giornata di Serie B. I padroni di casa vengono da un periodo difficile. Nelle ultime otto partite, infatti, la Reggiana ha totalizzato appena quattro punti (4 pareggi e 4 sconfitte). L’ultimo acuto è datato 20 febbraio quando, grazie ai gol di Eloge, Laribi e Mazzocchi, i granata infilarono il secondo successo consecutivo dopo quello maturato sei giorni prima contro l’Ascoli. Per continuare a sperare nella salvezza diretta senza passare per i playout, la squadra di Alvini dovrà al più presto cambiare passo.

Dall’altra parte, poi, c’è l’Empoli. Dopo due settimane di stop causa Covid, questa sera i toscani fanno finalmente ritorno in campo. Nonostante l’arresto forzato, gli azzurri sono ancora al comando della classifica con un punto di margine sul Lecce (secondo) e 5 sulla Salernitana (terza). Questa sera, dunque, si prospetta una partita dura per gli uomini di Dionisi specie dal punto di vista atletico. Vista la prolungata inattività, infatti, la condizione fisica non sarà certo delle migliori. Nonostante ciò, l’Empoli proverà a portare a casa altri tre. Finora, in trasferta il ruolino di marcia dei toscani è stato ottimo: 7 vittorie e 7 pareggi. L’unico ko risale al 20 gennaio contro il Venezia.

Reggiana-Empoli, probabili formazioni

Per questa sfida mister AlvIni dovrà fare a meno dei soliti Silgardi, Martinelli e Giamfy. Gli emiliani dovrebbero scendere in campo con un 3-5-2, con Venturini in porta; in difesa oltre a Rozzio e Ajeti la novità potrebbe essere Costa, in vantaggio su Yao; il folto centrocampo, invece, sarà composto da Varone, Rossi Ributti, Raddrezza e uno tra Lunetta e Zampano. In attacco a fianco di Kargbo, è ballottaggio tra Ardemagni, Mazzocchi e Zamparo (autore di una doppietta nell’ultima di campionato).

Emergenza in casa Empoli. Il tecnico dei toscani dovrà fare i conti con diverse assenze. Nonostante non sia stata ancora diramata la lista dei convocati, dalle indiscrezioni che trapelano dalla Toscana, per questa partita dovrebbero essere assenti La Mantia, Moreo, Fiamozzi e Damiani. Dionisi dovrebbe schierare un 4-3-1-2 cn Brignoli tra i pali; in difesa Sabelli, Romagnoli, Casale e Terzic; Haas, Stulac e Zurkowski a centrocampo; in avanti, infine, Bajrami dovrebbe agire dietro al duo Olivieri-Matos.



Reggiana (5-3-2): (3-5-2): Venturi; Ajeti, Rozzio, Yao; Libutti, Rossi, Varone, Lunetta; Radrezza; Kargbo, Ardemagni. Allenatore: Alvini.



Empoli (4-3-1-2): Brignoli; Sabelli, Romagnoli, Casale, Terzic; Haas, Stulac, Zurkowski; Bajrami; Olivieri, Matos. Allenatore: Dionisi.