Reggiana-Empoli, dove vedere il match in streaming e diretta tv

La Reggiana ospita l’Empoli per la 33^ giornata di Serie B. I padroni di casa sono reduci dal 2-2 interno strappato in extremis contro il Brescia. Dopo aver chiuso i primo tempo sotto di un gol, nella ripresa, pronti via, gli uomini di Alvini hanno subito ristabilito l’equilibrio trovando il gol del pareggio con Zamparo. Nel finale, però, la partita si è infuocata. Al 79′ le Rondinelle sono tornate in vantaggio grazie alla zampata vincente di Mateju a due passi dalla porta difesa da Venturi. Un gol che tuttavia non è bastato ai lombardi per portare a casa i tre punti. Si, perché in pieno recupero, quando la partita sembrava ormai destinata a chiudersi sul risultato di 2-1 per il Brescia, la Reggiana si è riversata in avanti e al 96′ ha trovato il gol del definitivo 2-2 con la doppietta di Zamparo, bravo a deviare sottoporta il tiro-cross di Kargbo. Per gli amaranto si è trattato del terzo pareggio consecutivo, dopo quelli maturati contro Frosinone e Cosenza.

Nell’ultimo turno di campionato, invece, l’Empoli ha vinto di misura contro l’Entella. Alla squadra di Dionisi è bastato il gol di Casale al 36′ del primo tempo per portare a casa il terzo successo consecutivo, il 15esimo stagionale. Per difendere il primato dagli assalti di Lecce e Salernitana, questa sera, l’Empoli avrà un solo risultato a disposizione: la vittoria. Lontano dal ‘Castellani’, gli azzurri sono reduci da 13 risultati utili consecutivi. L’ultimo ko risale al 1 novembre, quando vennero sperarti con un secco 2-0 dal Venezia.

Reggiana-Empoli, dove vedere il match in streaming

Reggiana-Empoli, match valevole per la 33^ giornata di Serie B, sarà visibile in diretta streaming su Dazn. Il match in programma questa sera alle ore 21:00, potrà essere seguito su diversi dispositivi come pc, tablet, smartphone e Smart Tv. Per farlo basterà scaricare l’app di Dazn, creare un account e acquistare il ticket mensile da 9,99€.

Reggiana-Empoli in chiaro su Rai Sport? Dove vedere la partita in diretta tv oggi

La sfida tra Reggiana ed Empoli potrà essere seguita anche in chiaro sul digitale terrestre. Il match, infatti, verrà trasmesso su Rai Sport (canali 57 e 58 del digitale terrestre).