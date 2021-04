LIVE Sonego-Djere, risultato in tempo reale finale Atp Cagliari 2021: inizio ore 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(3) LORENZO SONEGO – LASLO DJERE, Campo Centrale ore 13.00

Finale Atp 250 Cagliari 2021 (terra battuta)

Sonego sfida Djere nella finale dell’Atp Cagliari 2021

Il tennista di Torino (testa di serie n°3), dopo aver ricevuto un bye all’esordio e sconfitto il francese Gilles Simon, il tedesco Yannick Hanfmann e lo statunitense Taylor Fritz, affronta nell’atto conclusivo del 250 italiano Laslo Djere. Il serbo (n°57 Atp) ha avuto la meglio sulla wild card italiana Federico Gaio, l’australiano John Millman, l’italiano Lorenzo Musetti ed il georgiano Nikoloz Basilashvili. Due i precedenti ed il bilancio è in perfetta parità: 1-1; a livello di finali si tratta della terza per entrambi, con l’azzurro che ne ha vinta una ed il balcanico le ha entrambe portate a casa.

Lorenzo Sonego ha iniziato il 2021 nell’Atp Melbourne 2 (giocato sui campi dell’Australian Open), dove perde al primo turno. Nello Slam australiano non va oltre il secondo turno, mentre a Montpellier si ferma ai quarti di finale (sconfitta dal belga David Goffin, futuro vincitore). Arrivano ben due sconfitte di fila all’esordio a Rotterdam e Doha (nel secondo caso proprio contro Fritz), per poi raggiungere il terzo turno a Dubai (anche qui perde contro il futuro trionfatore del torneo, il russo Aslan Karatsev). Chiude la prima parte dell’anno sul cemento centrando il quarto turno nel Masters 1000 di Miami.

Il nativo di Senta, invece, ha cominciato l’anno con un ritiro al primo turno del torneo di Antalya. Prosegue giocando all’Atp Melbourne e nello Slam australiano, rimediando altre due sconfitte all’esordio. Disputa poi due tornei sulla terra battuta sudamericana, arrivando ai quarti di finale sia a Buenos Aires che a Santiago del Cile. Chiude la prima parte di stagione sul cemento partecipando ad Acapulco e nel 1000 di Miami, fermandosi al secondo turno in entrambi i casi.

Sonego – Djere: i precedenti

Doha 2020 – Cemento – Primo turno – DJERE b. Sonego 6-1 3-6 6-2

Marrakech – Terra battuta – Primo turno – SONEGO b. Djere 6-3 6-3

Sonego – Djere, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, oltre alla pagina Facebook ed il sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).