LIVE Berrettini-Basilashvili, risultato in tempo reale Internazionali Tennis Roma 2021: inizio ore 12.00

(9) MATTEO BERRETTINI – NIKOLOZ BASILASHVILI, 2° match sul Center Court dalle 10.00 (dopo Trevisan-Shvedova)

Primo turno Atp Masters 1000 Roma 2021 (terra battuta)

Berrettini affronta Basilashvili nell’esordio all’Atp Roma 2021

Il nativo di Roma, testa di serie n°9, comincia il suo percorso nel Masters 1000 italiano sfidando il georgiano Nikoloz Basilashvili (n°30 Atp) al primo turno. Tre i precedenti tra i due, con l’azzurro che è in vantaggio per 2-1.

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio. Nel successivo torneo di Belgrado sorprende e ottiene il primo titolo stagionale, sconfiggendo nell’ultimo atto il russo Aslan Karatsev. Al 1000 di Madrid continua a far bene e raggiunge la finale, perdendo però contro il tedesco Alexander Zverev.

Il tennista di Tbilisi, invece, ha cominciato l’anno ad Antalya, dove raggiunge i quarti di finale. Partecipa poi al torneo di Melbourne e allo Slam australiano, dove si ferma al secondo ed al primo turno. Arrivano altre sconfitte all’esordio nei due tornei successivi, a Montpellier e Rotterdam. A Doha ottiene il primo titolo del 2021, avendo la meglio sullo spagnolo Roberto Bautista Agut nell’atto conclusivo; arrivano poi due sconfitte al secondo turno, a Dubai e nel 1000 di Miami. Comincia poi la stagione “ufficiale” sul rosso e parte da Cagliari, centrando i quarti, per poi perdere al primo turno sia nel 1000 di Montecarlo (ritiro) che a Barcellona.

Partecipa poi all’Atp di Monaco di Baviera e conquista il secondo torneo dell’anno, battendo il tedesco Jan-Lennard Struff in finale.

Berrettini – Basilashvili: i precedenti

Halle 2019 – Erba – Primo turno – BERRETTINI b. Basilashvili 6-4 6-4

Winston Salem 2018 – Cemento – Secondo turno – BERRETTINI b. Basilashvili 7-5 6-3

Marrakech 2018 – Terra battuta – Primo turno – BASILASHVILI b. Berrettini 7-6(2) 6-4

Berrettini – Basilashvili, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. In questa occasione sarà visibile anche in chiaro sul 20, canali 20, 120 e 520 del digitale terrestre (online anche su mediasetplay.mediaset.it e sportmediaset.it).