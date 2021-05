LIVE Berrettini-Delbonis, risultato in tempo reale Atp Madrid 2021: inizio ore 19.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(8) MATTEO BERRETTINI – (Q) FEDERICO DELBONIS, 5° match sull’Arantxa Sanchez Stadium (dopo Ruud-Tsitsipas, che non inizierà prima delle 16.00)

Terzo turno Atp Masters 1000 Madrid 2021 (terra battuta)

Berrettini sfida Delbonis negli ottavi dell’Atp Madrid 2021

Il nativo di Roma (testa di serie n°8), dopo aver usufruito di un bye all’esordio e sconfitto il connazionale Fabio Fognini, affronta Federico Delbonis negli ottavi di finale del Masters 1000 spagnolo. L’argentino, n°77 Atp, è partito dalle qualificazioni ed ha avuto la meglio sugli spagnoli Pablo Carreño Busta ed Albert Ramos-Viñolas. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio. Nel successivo torneo di Belgrado sorprende e ottiene il primo titolo stagionale, sconfiggendo in finale il russo Aslan Karatsev.

Il tennista di Azul, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Melbourne, dove è subito fuori all’esordio. Salta poi lo Slam australiano e va subito a giocare sulla terra battuta sudamericana: secondo turno raggiunto sia a Cordoba che a Buenos Aires, mentre a Santiago del Cile centra la semifinale. Fugace apparizione sul cemento del 1000 di Miami (altra sconfitta all’esordio) e poi riparte dal rosso di Marbella, dove si ferma al secondo turno. Nel 1000 di Montecarlo ottiene un altro secondo turno, per poi centrare i quarti di finale a Belgrado.

Berrettini – Delbonis: i precedenti

Confronto inedito

Berrettini – Delbonis, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.