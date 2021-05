LIVE Berrettini-Garin, risultato in tempo reale Atp Madrid 2021: inizio ore 21.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(8) MATTEO BERRETTINI – (16) CRISTIAN GARIN, 4° incontro sul Manolo Santana Stadium (2° dalle 19.00)

Quarti di finale Atp Masters 1000 Madrid 2021 (terra battuta)

Berrettini affronta Garin nei quarti dell’Atp Madrid 2021

Il nativo di Roma (testa di serie n°8), dopo aver beneficiato di un bye all’esordio e sconfitto il connazionale Fabio Fognini e l’argentino Federico Delbonis, sfida Cristian Garin nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 spagnolo. Il cileno, n°16 del seeding, ha avuto la meglio sulla wild card spagnola Fernando Verdasco, il tedesco Dominik Koepfer ed il russo Daniil Medvedev. Due i precedenti, con il bilancio in perfetta parità: 1-1.

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio. Nel successivo torneo di Belgrado sorprende e ottiene il primo titolo stagionale, sconfiggendo in finale il russo Aslan Karatsev.

Il tennista di Santiago del Cile, invece, ha cominciato l’anno a Delray Beach, dove si ferma poi all’esordio. Salta poi lo Slam australiano (infortunio al polso in allenamento) e rientra direttamente sulla terra battuta sudamericana: raggiunge il secondo turno a Buenos Aires, mentre a Santiago del Cile (torneo di casa) centra il primo titolo del 2021, battendo nell’atto conclusivo l’argentino Facundo Bagnis. Fugace apparizione sul cemento del 1000 di Miami (sconfitta al secondo turno) e poi riparte dal rosso del 1000 di Montecarlo, dove si ferma al terzo turno (battuto dal greco Stefanos Tsitsipas, futuro vincitore). Raggiunge poi il secondo turno a Barcellona e i quarti di finale ad Estoril.

Berrettini – Garin: i precedenti

Shanghai 2019 – Cemento – Secondo turno – BERRETTINI b. Garin 6-3 6-3

Monaco di Baviera 2019 – Terra battuta – Finale – GARIN b. Berrettini 6-1 3-6 7-6(1)

Berrettini – Garin, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.