LIVE Berrettini-Ruud, risultato in tempo reale semifinale Atp Madrid 2021: inizio ore 21.00

(8) MATTEO BERRETTINI – CASPER RUUD, 4° incontro sul Manolo Santana Stadium alle ore 21.00

Semifinale Atp Masters 1000 Madrid 2021 (terra battuta)

Berrettini sfida Ruud nella semifinale dell’Atp Madrid 2021

Il nativo di Roma (testa di serie n°8), dopo aver usufruito di un bye all’esordio e sconfitto il connazionale Fabio Fognini, l’argentino Federico Delbonis ed il cileno Cristian Garin, affronta Casper Ruud nel penultimo atto del Masters 1000 spagnolo. Il norvegese, n°22 Atp, ha avuto la meglio sul canadese Felix Auger-Aliassime, il lucky loser giapponese Yoshihito Nishioka, il greco Stefanos Tsitsipas ed il kazako Alexander Bublik. Tre i precedenti tra i due, con l’azzurro in svantaggio per 2-1.

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio. Nel successivo torneo di Belgrado sorprende e ottiene il primo titolo stagionale, sconfiggendo in finale il russo Aslan Karatsev.

Il tennista di Oslo, invece, ha cominciato l’anno nel torneo Atp Melbourne 2, dove è subito k.o. all’esordio. Partecipa poi allo Slam australiano, dove raggiunge per la prima volta il quarto turno in un Major ma è costretto al ritiro dopo due set. Conclude la prima parte di stagione sul cemento giocando ad Acapulco, dove è nuovamente costretto al ritiro prima del suo match nei quarti di finale. Una volta incominciato il periodo “ufficiale” su terra battuta parte da Marbella, nel quale si ferma ai quarti. Arrivano poi due semifinali consecutive, nel 1000 di Montecarlo e a Monaco di Baviera (nel secondo caso contro il georgiano Nikoloz Basilashvili, che poi farà suo il titolo).

Berrettini – Ruud: i precedenti

Roma 2020 – Terra battuta – Quarti di finale – RUUD b. Berrettini 4-6 6-3 7-6(5)

US Open 2020 – Cemento – Terzo turno – BERRETTINI b. Ruud 6-4 6-4 6-2

Roland Garros 2019 – Terra battuta – Secondo turno – RUUD b. Berrettini 6-4 7-5 6-3

Berrettini – Ruud, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.