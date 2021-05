LIVE Cecchinato-Brancaccio, risultato in tempo reale Atp Parma 2021: inizio ore 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(WC) MARCO CECCHINATO – (Q) RAUL BRANCACCIO, 2° match sul Center Court dalle 11.00 (dopo Bedene-Caruso)

Primo turno Atp 250 Parma 2021 (terra battuta)

Cecchinato sfida Brancaccio nell’esordio all’Atp Parma 2021

Il tennista di Palermo (n°104 Atp), dopo esser entrato in tabellone grazie ad una wild card, affronta il qualificato e connazionale Raul Brancaccio (n°336) nel primo turno del 250 italiano. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Marco Cecchinato ha iniziato il 2021 nell’Atp Melbourne 2 (disputatosi sui campi dell’Australian Open), perdendo al primo turno; gioca poi nello Slam australiano e anche qui è subito fuori all’esordio. In seguito partecipa a tre tornei sul rosso sudamericano: secondo turno a Cordoba e altre due sconfitte al primo a Buenos Aires e Santiago del Cile. Su cemento gioca soltanto a Dubai, perdendo ancora all’esordio, prima dell’inizio “ufficiale” su terra battuta a Cagliari (fermandosi al secondo turno). Nel successivo Masters 1000 di Montecarlo supera le qualificazioni e si ferma ancora al secondo turno, ripetendosi anche a Belgrado (battuto dal connazionale Matteo Berrettini, poi vincitore del torneo).

Ad Estoril non va oltre il secondo turno, mentre nel 1000 di Madrid perde all’esordio dopo aver passato le qualificazioni. A Ginevra centra un altro secondo turno.

Il tennista di Torre del Greco, invece, ha cominciato l’anno sul rosso dell’Itf M25 Antalya 3, arrivando sino in semifinale e perdendo con il futuro vincitore del torneo, l’argentino Juan Manuel Cerundolo. Nel successivo M25 Antalya 4 si ferma, invece, ai quarti di finale, non andando oltre il secondo turno, invece, nell’M15 Antalya. Parantesi sul cemento indoor del Challenger di Biella 2, dove perde all’esordio; torna su terra battuta e vincere un altro M15 Antalya (battendo l’ucraino Oleksii Krutykh nell’atto conclusivo). Tre quarti consecutivi arrivano nell’Itf M15 Antalya 9, nell’M25 La Nucia e al Challenger di Oeiras. Si ferma poi, al secondo turno, sia nel Challenger di Oeiras 2 che nell’M25 Vic.

Cecchinato – Brancaccio: i precedenti

Confronto inedito

Cecchinato – Brancaccio, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, oltre alla pagina Facebook ed il sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).