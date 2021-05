LIVE Cecchinato-Korda, risultato in tempo reale finale Atp Parma 2021: inizio ore 15.15

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(WC) MARCO CECCHINATO – SEBASTIAN KORDA, Center Court non prima delle 15.15 (dopo la finale di doppio)

Finale Atp 250 Parma 2021 (terra battuta)

Cecchinato sfida Korda nella finale dell’Atp Parma 2021

Il tennista di Palermo (n°104 Atp e wild card), dopo aver sconfitto il connazionale Raul Brancaccio, lo sloveno Aljaz Bedene, lo slovacco Norbert Gombos e lo spagnolo Jaume Munar, affronta Sebastian Korda nell’ultimo atto del 250 italiano. Lo statunitense, n°63, ha avuto la meglio sugli italiani Andreas Seppi (wild card) e Lorenzo Sonego, il giapponese Yoshihito Nishioka ed il connazionale Tommy Paul. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito. Per quanto riguarda le finali è la quinta per l’azzurro (bilancio di tre vinte e una persa), la seconda per Korda.

Marco Cecchinato ha iniziato il 2021 nell’Atp Melbourne 2 (disputatosi sui campi dell’Australian Open), perdendo al primo turno; gioca poi nello Slam australiano e anche qui è subito fuori all’esordio. In seguito partecipa a tre tornei sul rosso sudamericano: secondo turno a Cordoba e altre due sconfitte al primo a Buenos Aires e Santiago del Cile. Su cemento gioca soltanto a Dubai, perdendo ancora all’esordio, prima dell’inizio “ufficiale” su terra battuta a Cagliari (fermandosi al secondo turno). Nel successivo Masters 1000 di Montecarlo supera le qualificazioni e si ferma ancora al secondo turno, ripetendosi anche a Belgrado (battuto dal connazionale Matteo Berrettini, poi vincitore del torneo).

Ad Estoril non va oltre il secondo turno, mentre nel 1000 di Madrid perde all’esordio dopo aver passato le qualificazioni. A Ginevra centra un altro secondo turno.

Il tennista di Bradenton, invece, ha cominciato l’anno a Delray Beach, dove centra la prima finale Atp ma perde contro il polacco Hubert Hurkacz. Nel Challenger di Quimper ottiene il primo titolo stagionale, battendo lo slovacco Filip Horansky nell’atto conclusivo. Perde poi al primo turno nel Challenger di Biella e al secondo sia a Montpellier che ad Acapulco. Conclude la prima parte del 2021 sul cemento centrando i quarti di finale nel 1000 di Miami. Sulla rosso, invece, raccoglie due primi turni a Belgrado e Monaco di Baviera, mentre si ferma al secondo a Lione.

Cecchinato – Korda: i precedenti

Confronto inedito

Cecchinato – Korda, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, oltre alla pagina Facebook ed il sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).