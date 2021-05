Live Cosenza – Monza: sfida da dentro o fuori

Clicca qui per aggiornare il live Cosenza – Monza

Live Cosenza – Monza

Calcio d’inizio previsto alle 14:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

COSENZA 3-4-1-2 30 Falcone; 42 Antzoulas, 5 Idda, 18 Legittimo; 3 Gerbo, 16 Sciaduone, 25 Kone, 26 Crecco; 21 Tremolada; 10 Carretta, 23 Gliozzi. Allenatore Occhiuzzi.

MONZA (3-5-2) 22 Di Gregorio; 6 Bellusci, 29 Paletta, 98 Pirola; 31 Sampirisi, 16 Frattesi, 8 Barberis, 21 Armellino, 30 Carlos Augusto; 9 Gytkjaer, 47 Mota Carvalho. Allenatore Brocchi.

PRE-PARTITA

Allo stadio San Vito-Gigi Marulla la posta in gioco è altissima. I padroni di casa sono chiamati a vincere per evitare di finire nel baratro della zona retrocessione diretta e restare appigliati alla speranza di giocarsi i play-out per restare in Serie B. D’altra parte il Monza è obbligato a vincere e sperare in un passo falso della Salernitana. Gli uomini guidati da Brocchi nonostante le vittorie contro le dirette rivali alla promozione, Salernitana e Lecce, non sono ancora padroni del proprio destino. Qualora i campani dovessero vincere oggi e lunedì, i brianzoli per arrivare in Serie A dovranno passare attraverso i temuti play-off.

Statistiche alla mano, questa è la 22esima volta che le due squadre si affrontano in Serie B e al momento lo score parla di sei vittorie per parte e nove pareggi. La bilancia pende leggermente a favore dei padroni di casa che fra le mura amiche hanno vinto gli ultimi due incontri contro i brianzoli.