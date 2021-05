LIVE – Ferrari, ecco la situazione nel box di Leclerc: si teme per il peggio

Il pilota monegasco Charles Leclerc ha conquistato la sua prima pole position al Gran Premio di Monaco. Leclerc negli ultimi secondi della terza sessione di qualifiche è però andato a muro nell’uscita delle Piscine e per questo si teme la rottura e la sostituzione del cambio che, di conseguenza, porterebbe ad una penalità di cinque posizioni in griglia. In questo momento sono in corso verifiche sulla monoposto numero 16. Ecco di seguito tutti gli aggiornamenti live sulla Ferrari di Charles Leclerc.

Gli aggiornamenti live dal box di Charles Leclerc

Tutte le fatiche della Rossa potrebbero sfumare a causa del botto alle Piscine di Charles Leclerc avvenuto negli ultimi secondi della terza sessione di qualifiche. Questa situazione potrebbe portare Charles a partire con cinque posizioni di penalità. Ecco tutte le notizie che giungono da Montecarlo:

Ore 19:05 – Carlo Vanzini: “Ho visto in lontananza un pollice verso giù, potrebbe non essere una buona notizia per Leclerc e la Ferrari”.

Ore 19:00 – Davide Valsecchi: “Dalla dinamica dell’incidente non credo ci sia la rottura del cambio”.

Ore 18:50 – Continuano le verifiche sulla monoposto Ferrari di Charles Leclerc dopo l’incidente nei secondi finali della Q3. Si teme la rottura del cambio e la sostituzione porterebbe alla penalità da scontare in griglia (5 posizioni).