LIVE Fognini-Taberner, risultato in tempo reale Atp Madrid 2021: inizio ore 15.00

FABIO FOGNINI – (Q) CARLOS TABERNER, 3° match sull’Arantxa Sanchez Stadium dalle 11.00 (dopo Chardy-Evans)

Primo turno Atp Masters 1000 Madrid 2021 (terra battuta)

Fognini affronta Taberner nell’esordio all’Atp Madrid 2021

Il nativo di Sanremo, n°28 Atp, inizia il suo percorso nel Masters 1000 iberico sfidando al primo turno Carlos Taberner; lo spagnolo, n°141, è partito dalle qualificazioni ed è entrato in tabellone sconfiggendo l’australiano Jordan Thompson e l’italiano Lorenzo Musetti. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Fabio Fognini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, dove raggiunge la finale con la sua Italia e si arrende contro la Russia (batte il francese Benoit Paire e lo spagnolo Pablo Carreño Busta, perde con l’austriaco Dennis Novak ed il russo Andrey Rublev). Gioca poi all’Australian Open, raggiungendo il quarto turno per il terzo anno consecutivo (sconfitto dallo spagnolo Rafael Nadal), mentre ad Acapulco si ferma al secondo turno. Arrivano altre due sconfitte al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami e a Marbella (primo torneo sul rosso). Arriva sino ai quarti di finale nel 1000 di Montecarlo, mentre a Barcellona è squalificato durante l’incontro di secondo turno.

Il tennista di Valencia, invece, ha cominciato l’anno mancando la qualificazione allo Slam Australiano, per poi raggiungere il secondo turno nel Challenger di Istanbul. Inizia poi subito a giocare su terra battuta, partecipando al Challenger di Antalya 2 e conquistando il titolo (battendo in semifinale il qualificato argentino Tomas Martin Etcheverry e in finale il connazionale Jaume Munar). E’ successivamente costretto al ritiro durante l’esordio nel Challenger di Gran Canaria.

Fognini – Taberner, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta esclusiva sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV.