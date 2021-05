LIVE Roma Milan Femminile Coppa Italia, cronaca e risultato in tempo reale

Domenica 30 maggio 2021, in diretta dal Mapei Stadium di Reggio Emilia, potrete seguire la cronaca LIVE del match Roma Milan Femminile, finale di Coppa Italia 2020/21. Fischio d’inizio previsto per le ore 20:30.

LIVE Roma Milan Femminile Coppa Italia: le probabili formazioni

Ecco le probabili scelte dei 2 tecnici, Elisabetta Bavagnoli e Maurizio Ganz:

ROMA (4-2-3-1): Ceasar; Soffia, Swaby, Linari, Bartoli; Giugliano, Bernauer; Thomas, Andressa, Serturini; Lazaro.

MILAN (3-5-2): Korenciova; Vitale, Agard, Fusetti; Bergamaschi, Jane, Boquete, Hasegawa, Tucceri Cimini; Giacinti, Dowie.

LIVE Roma Milan Femminile Coppa Italia: gli highlights del campionato

LIVE Roma Milan Femminile: come arrivano le 2 squadre alla finale di Coppa Italia

Roma Milan Femminile è la sfida che chiude una lunghissima stagione al femminile. Le giallorosse vogliono riscattarsi da un campionato disputato sottotono, chiuso al 5° posto con ben 29 punti di distanza dalla Juventus Campione d’Italia. Diversa situazione per le rossonere di capitan Giacinti, che arrivano alla sfida con la gioia di aver festeggiato la prima storica qualificazione in Champions League e con l’ambizione di conquistare il primo trofeo nella storia del club. Seguiteci per la cronaca testuale e il risultato in tempo reale del LIVE tra Roma e Milan Femminile.

LIVE Roma Milan Femminile Coppa Italia: orario e luogo del match

Roma Milan Femminile si disputerà domenica 30 maggio 2021 con calcio d’inizio alle ore 20.30. Sede del match il Mapei Stadium di Reggio Emilia.