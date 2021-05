LIVE Sonego-Rublev, risultato in tempo reale Internazionali Tennis Roma 2021: inizio ore 19.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

LORENZO SONEGO – (7) ANDREY RUBLEV, 4° incontro sulla Grand Stand Arena non prima delle 19.00

Quarti di finale Atp Masters 1000 Roma 2021 (terra battuta)

Sonego sfida Rublev nei quarti dell’Atp Roma 2021

Il tennista di Torino (n°33 Atp), dopo aver sconfitto il francese Gael Monfils, il connazionale Gianluca Mager e l’austriaco Dominic Thiem, affronta Andrey Rublev nell’ultimo quarto di finale del Masters 1000 italiano. Il russo, testa di serie n°7, ha ricevuto un bye all’esordio ed avuto la meglio sul tedesco Jan-Lennard Struff e lo spagnolo Roberto Bautista Agut. Un solo precedente tra i due, risalente alle finale di Vienna 2020, nella quale l’azzurro ne uscì sconfitto.

Lorenzo Sonego ha iniziato il 2021 nell’Atp Melbourne 2 (giocato sui campi dell’Australian Open), dove perde al primo turno. Nello Slam australiano non va oltre il secondo turno, mentre a Montpellier si ferma ai quarti di finale (sconfitta dal belga David Goffin, futuro vincitore). Arrivano ben due sconfitte di fila all’esordio a Rotterdam e Doha (nel secondo caso proprio contro Fritz), per poi raggiungere il terzo turno a Dubai (anche qui perde contro il futuro trionfatore del torneo, il russo Aslan Karatsev). Chiude la prima parte dell’anno sul cemento centrando il quarto turno nel Masters 1000 di Miami.

Inizia poi la stagione “ufficiale” su terra battuta e inizia da Cagliari, dove ottiene il 1° titolo dell’anno battendo il serbo Laslo Djere in finale. Nel 1000 di Montecarlo si ferma al secondo turno, mentre salta per un infortunio domestico il successivo 1000 di Madrid.

Il tennista di Mosca, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove ottiene il successo con la sua Russia battendo l’Italia in finale (vincendo i 4 singolari che ha disputato). Nello Slam australiano ottiene il primo quarto di finale in questo Major; a Rotterdam, invece, conquista il primo titolo del 2021 (battendo nell’atto conclusivo l’ungherese Marton Fucsovics). A Doha e Dubai raggiunge le semifinali (nel secondo caso perdendo con il futuro vincitore, Karatsev). Centra il penultimo atto anche nel 1000 di Miami (battuto dal polacco Hubert Hurkacz, che farà suo il torneo); parte poi dal 1000 di Montecarlo nei tornei su terra battuta, raggiungendo la seconda finale del 2021 ma perdendo contro il greco Stefanos Tsitsipas.

A Barcellona si ferma nei quarti, mentre nel 1000 di Madrid non va oltre il terzo turno.

Sonego – Rublev: i precedenti

Vienna 2020 – Cemento indoor – Finale – RUBLEV b. Sonego 6-4 6-4

Sonego – Rublev, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta sui canali di Sky Sport, con la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV. In questa occasione sarà disponibile anche in chiaro sul 20, canali 20, 120 e 520 del digitale terrestre (online anche su mediasetplay.mediaset.it e sportmediaset.it).