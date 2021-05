Live Torino – Milan: rossoneri senza Ibra

Clicca qui per aggiornare il live Torino – Milan

Live Torino – Milan

Calcio d’inizio previsto alle 20:45

PRIMO TEMPOFORMAZIONE

TORINO (3-5-2): Sirigu; Bremer, Lyanco, Buongiorno; Singo, Baselli, Mandragora, Lukic, Rodriguez; Zaza, Bonazzoli. All. Nicola

MILAN (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria, Kjaer, Tomori, Theo Hernandez; Bennacer, Kessié; Castillejo, Brahim Diaz, Calhanoglu; Rebic. All. Pioli

PRE-PARTITA

Allo Stadio Olimpico Grande Torino ci sono punti pesanti in palio. I padroni di casa lottano per la salvezza mentre gli ospiti hanno bisogno di punti in chiave Champions League. Il Torino non è ancora salvo, i 4 punti di vantaggio sul Benevento sono troppi pochi per stare tranquilli e il match casalingo può dare lo slancio decisivo. Il Milan arriva in Piemonte forte del 3 a 0 rifilato alla Juventus ma per i rossoneri non è ancora tempo di tirare i remi in barca. Gli uomini di Pioli sono obbligati a vincere per restare aggrappati alla zona Champions League.

Le statistiche sono tutte a favore del Milan, nei 150 precedenti i rossoneri si sono imposti ben 61 volte, 33 vittorie per i granata e 55 pareggi. Altre voci a favore dei lombardi parlano di un Pioli imbattuto da 11 incontri contro il Torino e del Milan vittorioso negli ultimi due match. Unico dato che sorride ai padroni di casa, riguarda lo Stadio Olimpico Grande Torino: i granata non perdono contro il Milan fra le mura amiche dal 2012.