LIVE Venezia Lecce: diretta, cronaca e risultato in tempo reale

Live Venezia Lecce: cronaca e risultato in tempo reale

La partita sta per cominciare.

Live Venezia Lecce: le formazioni ufficiali

VENEZIA (4-3-1-2): Maenpaa; Marzocchi, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Taugordeau, Fiordilino; Aramu; Forte, Johnsen. All.: Zanetti.

LECCE (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Dermaku, Gallo; Majer, Hjumland, Björkengren; Mancosu; Stepinski, Coda. All.: Corini.

Live Venezia Lecce: verso il match

Manca poco al fischio d’inizio del match d’andata delle Semifinali Play-off di Serie B tra Venezia e Lecce. Una sfida importantissima per le due squadre che si giocano una stagione intera: l’obiettivo promozione in Serie A è alla portata di entrambe le squadre che si affronteranno in questa doppia sfida in semifinale (la gara di ritorno si giocherà Giovedì 20 maggio alle ore 18:30). Il Venezia di Paolo Zanetti, classificatosi al quinto posto in classifica con 59 punti, sfiderà il Lecce di Eugenio Corini, classificatosi in quarta posizione con 62 punti. Una sfida potenzialmente equilibrata tra due squadre che hanno dimostrato di sapere esprimere un ottimo calcio in questa stagione di Serie B.

Una proposta di calcio molto simile quella proposta dai due allenatori che si affronteranno con un modulo a specchio: entrambi utilizzerano il 4-3-1-2. A dirigere il match ci sarà l’arbitro Valerio Marini di Roma 1, coadiuvato da Vecchi e Vono. Il quarto uomo sarà Massimi, con Banti e Valeriani che saranno rispettivamente Var ed AVar.

