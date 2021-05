Dove vedere Venezia-Lecce, streaming Serie B e diretta TV Rai Sport?

Domani sera, alle ore 20.45, allo stadio “Penzo” il Venezia di Paolo Zanetti ospiterà il Lecce di Eugenio Corini, il match è valido per la semifinale d’andata dei playoff del campionato di Serie B. Prima di scoprire dove vedere Venezia-Lecce in diretta tv e streaming, analizziamo il momento delle due squadre prima di questa semifinale d’andata.

Il Venezia si è qualificato per questa semifinale grazie alla vittoria per 3-2 ottenuta contro il Chievo, match che si è concluso dopo i tempi supplementari. Il Lecce, invece, inizia da questo turno il suo percorso verso la Serie A dopo aver concluso la stagione regolare al quarto posto con 62 punti (16 vittorie, 14 pareggi e 8 sconfitte). I salentini nell’ultimo turno di campionato hanno perso per 2-1 contro l’Empoli.

PROBABILI FORMAZIONI VENEZIA-LECCE

Venezia (4-3-1-2): Maenpaa; Ferrarini, Modolo, Ceccaroni, Molinaro; Maleh, Taugordeau, Fiordilino; Aramu; Forte, Di Mariano. All. Zanetti.



Lecce (4-3-1-2): Gabriel; Maggio, Lucioni, Meccariello, Zuta; Majer, Hjumland, Björkengren; Mancosu; Stepinski, Coda. All. Corini.



Dove vedere Venezia-Lecce in TV e streaming

Il match Venezia-Lecce, valido per la semifinale d’andata dei playoff del campionato di Serie B, non sarà trasmesso in chiaro. Il match sarà visibile solo su DAZN. Sarà possibile seguire questo match scaricando l’applicazione Dazn su vari dispositivi mobili, come Smart Tv, smartphone, Pc, Tablet e persino sulle console come la Ps4 e sulla stick Now Tv.



Nei due precedenti di questa stagione, la gara d’andata giocata a “Via del Mare” si concluse 2-2, mentre nel match di ritorno giocato al “Penzo”, il Lecce si è imposto per 2-3.