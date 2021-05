Monza: i tre punti con il Brescia potrebbero non bastare per la Serie A

Clicca qui per aggiornare la diretta Monza – Brescia

MONZA – BRESCIA

Calcio d’inizio previsto alle 14:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Monza (3-5-2): Di Gregorio; Bellusci, Paletta, Pirola; Sampirisi, Frattesi, Barberis, Colpani, Carlos Augusto; Balotelli, Gytkjaer. All.: Brocchi.

Brescia (4-3-1-2): Joronen; Mateju, Cistana, Mangraviti, Martella; Ndoj, Van de Looi, Jagiello; Bjarnason, Donnarumma, Aye. All.: Clotet.

PRE-PARTITA

Vincere e sperare. Gli uomini di Brocchi sono coscienti che i tre punti di oggi potrebbero non bastare per accedere direttamente alla promozione in Serie A, evitando i pericolosi play-off. I brianzoli dovranno guardare attentamente l’evolversi della partita Pescara – Salernitana, sperando nell’impresa degli abruzzesi già retrocessi.

Inoltre per i lombardi la sfida di oggi non è delle più semplici, infatti di fronte c’è il Brescia, settimo in classifica e in piena corsa per un posto nei play-off. La squadra guidata da Clotet espugnando l’U-Power Stadium sarebbe sicuro di un posto ai play-off mentre in caso di passo falso dovrebbe guardare i risultati delle dirette rivali (Chievo, Spal e Reggina).

Questo derby lombardo è una vera sfida da dentro o fuori e può essere considerato anche un’anticipo dei play-off promozione. Nei 57 precedenti tra le due formazioni, il bilancio è a favore delle rondinelle con 22 vittorie, 19 pareggi e 16 sconfitte. Bisogna sottolineare che il Monza ha perso solo uno degli ultimi dodici confronti con il Brescia.

L’ex di turno più atteso è Mario Balotelli.