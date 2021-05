Salernitana: battere il Pescara e tornare in Serie A

Clicca qui per aggiornare la diretta dell’incontro Pescara – Salernitana

PESCARA – SALERNITANA

Calcio d’inizio previsto alle 14:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

PESCARA (4-3-3): Fiorillo; Bellanova, Guth, Volta, Masciangelo; Omeonga, Valdifiori, Machin; Vokic, Odgaard, Capone. Allenatore Gianluca Grassadonia

SALERNITANA (3-5-2): Belec; Bogdan, Gyomber, Veseli; Casasola, Schiavone, Capezzi, Di Tacchio, Jaroszynski; Tutino, Gondo. Allenatore Fabrizio Castori

PRE-PARTITA

Sono passati oltre 20 anni dall’ultimo incontro della Salernitana in Serie A e oggi i campani sono padroni del loro destino. Fabrizio Castori finalmente negativo al Covid, può tornare in panchina per guidare i suoi calciatori verso questa storica promozione. I granata vincendo sarebbe matematicamente secondi (indipendentemente dai risultati degli altri campi) e quindi direttamente promossi nella massima serie calcistica italiana.

Dopo la sofferta vittoria contro l’Empoli, tra la Salernitana e la Serie A c’è il Pescara di Grassadonia, ex giocatore dei granata. Biancoazzurri già retrocessi sul campo ma vogliosi di lasciare la Serie B con una prestazione che resti nella memoria.

La vigilia della partita è stata molto tesa, sia per la vicenda legata a Lotito (il Presidente della Salernitana, in caso di promozione, dovrà lasciare l’incarico essendo già patron della Lazio), sia per il brutto episodio relativo all’aggressione avvenuta a Salerno alla figlia dell’allenatore del Pescara.

Oggi parlerà il campo e le statistiche vedono favoriti i campani, vittoriosi negli ultimi tre precedenti.