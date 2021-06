Diretta Euro2020: Macedonia del Nord – Olanda, orange a caccia della terza vittoria

Diretta Euro2020: Macedonia del Nord – Olanda

Calcio d’inizio previsto alle 18:00. Arbitra il signor Kovacs.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

MACEDONIA (4-2-3-1): Dimitrievski; Ristovski, Velkovski, Musliu, Alioski; Bardi, Ademi; Tricovski, Elmas, Trajkovski; Pandev. Ct: Angelovski.

OLANDA (3-5-2): Stekelenburg; de Vrij, de Ligt, Blind; Dumfries, Gravenberch, Wijnaldum, de Jong, Van Aanholt; Depay, Malen. Ct: De Boer.

PRE-PARTITA – DIRETTA EURO2020



Alla Johan Cruijff Arena di Amsterdam, l’Olanda di fronte al proprio pubblico cerca di ottenere la terza vittoria in tre partite. La nazionale guidata da De Boer sta dominando il Gruppo C e dopo essersi sbarazzata di Ucraina e Austria, vuole il terzo successo per chiudere a punteggio pieno la prima fase e lanciare un chiaro segnale alle avversarie.

Di fronte c’è la Macedonia del Nord al primo storico europeo. La squadra di Angelovski ha perso i primi incontri ed essendo già aritmeticamente eliminata, vuole provare a chiudere in bellezza Euro2020.

Davide contro Golia e le statistiche confermano il pronostico a favore degli Orange. Nei quattro precedenti l’Olanda ha vinto due volte mentre due sono stati i pareggi. Inoltre la Macedonia del Nord nelle sfide contro la nazionale arancione non è mai riuscita a passare in vantaggio.

Tra gli uomini più attesi c’è Depay per l’Olanda e Pandev per i macedoni ma bisogna tenere d’occhio anche de Jong, Wijnaldum ed Elmas.