Live Euro2020: Ucraina – Austria, si decide l’avversaria dell’Italia

Live Euro2020: Ucraina – Austria

Calcio d’inizio previsto alle 18:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

Ucraina (4-5-1): Bushchan; Karavaev, Zabarnyi, Matviyenko, Mykolenko; Yarmolenko, Shaparenko, Sydorchuk, Zinchenko, Malinovsky; Yaremchuk. All: Shevchenko.

Austria (4-3-2-1): Bachman; Lainer, Dragovic, Hinteregger, Alaba; Schlager, Laimer, Grillitsch; Baumgartner, Sabitzer; Arnautovic. All: Foda.

PRE-PARTITA LIVE EURO2020

Sfida decisiva nel Girone C dei campionati europei di calcio. Allo stadio Arena Nazionale di Bucarest, l’Ucraina sfida l’Austria per regalarsi gli ottavi di finale contro l’Italia. Nel gruppo dominato dall’Olanda, le due nazionali devono giocare per agguantare il secondo posto e ottenere la qualificazione diretta (la terza in classifica può sempre sperare nel ripescaggio).

In caso di pareggio a volare agli ottavi di finale per una migliore differenza reti è l’Ucraina che ha 4 gol fatti e 4 gol subiti mentre l’Austria è ferma a 3 gol realizzati e 3 subiti.

Si tratta del primo confronto fra le due nazionali in una competizione internazionale (europeo e mondiale). A differenza i precedenti in gare amichevoli sono due e hanno visto otto gol realizzati in totale che hanno assegnato una vittoria per parte.

Shevcenko può contare su Yaremchuk e Yarmolenko. Il primo ha partecipato attivamente a 3 dei 4 gol dell’Ucraina a Euro 2020 (con 2 reti e 1 assist). Il secondo si è dimostrato l’arma in più della nazionale in maglia gialla, una vera spina nel fianco per le difese avversarie.

Foda dovrà affidarsi a un collettivo esperto e robusto, in particolar modo Arnautovic giocando quest’oggi, salirebbe al terzo posto della classifica dei calciatori con più presenze nella nazionale austriaca.