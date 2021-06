Euro 2020, arresto cardiaco per Christian Eriksen. Ecco la situazione LIVE

A Euro 2020 sono attimi drammatici. Durante Danimarca-Finlandia a Copenhagen, Cristian Eriksen si è accasciato improvvisamente al suolo. Ci trovavamo al ridosso della fine del primo tempo, quando il centrocampista danese e dell’Inter è caduto a terra senza sensi. Subito in campo i medici, anche con defibrillatore, per tentare di rianimare il calciatore, che sembra essere vittima di un arresto cardiaco. Al momento la partita è stata interrotta e Christian Eriksen è stato portato in barella e scortato dai calciatori e dei teli bianchi.

Le condizioni di Christian Eriksen

Scene forti in quel di Copenhagen. Il centrocampista della nazionale danese e dell’Inter è caduto a terra senza sensi e con lo sguardo perso nel vuoto. Immediati i soccorsi in campo e un lungo massaggio cardiaco. Al momento non si hanno notizie certe ma sembra trattarsi di un arresto cardiaco. I calciatori di entrambe le squadre in lacrime e anche la moglie del centrocampista è scesa dagli spalti fino ad arrivare in campo in lacrime per sincerarsi delle condizioni del marito. È calato il gelo sullo stadio di Copenaghen, dove non vola più una mosca. Dopo una decina di minuti i calciatori della Finlandia sono rientrati negli spogliatoi, mentre quelli della Danimarca sono rimasti attorno al proprio compagno, a terra privo di sensi. Appoggiato su una barella, coperta da due teli, Eriksen è stato scortato fuori dal campo dai medici e dai calciatori danesi.