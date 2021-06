Finlandia – Russia Live: sovietici obbligati a vincere

LIVE FINLANDIA – RUSSIA

Calcio d’inizio previsto alle 15:00

PRIMO TEMPO

FORMAZIONE

FINLANDIA (3-5-2): Hradecky; Toivio, Arajuuri, O’Shaughnessy; Raitala, Lod, Sparv, Kamara, Uronen; Pukki, Pohjanpalo. Ct: Kanerva.

RUSSIA (4-2-3-1): Shunin; Fernandes, Dzhikiya, Semenov, Karavaev; Barinov, Ozdoev; Zobnin, Golovin, Miranchuk; Dzyuba. Ct: Cherchesov.

PRE-PARTITA

Dopo il vittorioso debutto contro la Danimarca, la Finlandia vuole continuare a sognare in grande a Euro2020. La nazionale allenata da Kanerva si trova di fronte la Russia, sconfitta dal Belgio nel primo match. Per i finlandesi ottenere anche 1 solo punto oggi, potrebbe significare la qualificazione quasi certa (ricordiamo che oltre alle prime 2 di ogni girone, passano le 4 migliori terze).

A differenza la Russia è obbligata a vincere, infatti nel prossimo e ultimo incontro, gli uomini di Cherchesov dovranno vedersela contro la Danimarca.

I precedenti sorridono ai padroni di casa, infatti da quando si è sciolta l’unione sovietica, la Russia ha sempre battuto la Finlandia segnando almeno 3 gol a partita. Ad ogni modo, per vincere oggi i russi dovranno sfatare un piccolo tabù: agli europei non vincono da 6 partite (4 sconfitte e 2 pareggi).

La squadra arbitrale è tutta composta in campo dal signor Makkelie (Ola), dai guardalinee Steegstra e De Vries (Ola) e dal quarto uomo Kovacs (Rom). In sala VAR c’è Van Boekel (Ola) supportato da Blom (Ola), Pages (Fra) e Brisard (Fra).