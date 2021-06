Francia – Germania: la diretta della sfida tra Deschamps e Low

FRANCIA – GERMANIA 0 – 0

Calcio d’inizio previsto alle 21:00. Arbitra il signor del Cerro.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

FRANCIA (4-3-3): Lloris; Pavard, Varane, Kimpembe, Hernandez; Pogba, Kanté, Rabiot; Mbappé, Benzema, Griezmann. C.T. Deschamps.

GERMANIA (3-4-1-2): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Gündogan, Gosens; Müller; Gnabry, Havertz. C.T. Low.

PRE-PARTITA

Francia – Germania è una sfida dal sapore particolare, quasi una possibile finale anticipata di questo Euro2020. I galletti guidati da Deschamps sono i grandi favoriti per la vittoria della competizione continentale ma la Germania di Low vuole partire col botto per dimostrare a tutti di essere una seria candidata alla coppa.

I francesi scenderanno in campo con un attacco stellare composto da Mbappè, Benzema e Griezamann (quest’ultimo vede nella Germania la sua vittima preferita, infatti è la squadra con la quale ha segnato più gol con la maglia francese).

Di risposta Low si affida all’esperienza della sua nazionale e la solita solidità di gioco dei tedeschi.

Dati alla mano i numeri sorridono ai transalpini, infatti nell’unico precedente europeo la Francia ha battuto per 2 a 0 la Germania nella semifinale di Euro2016 (successo ottenuto grazie alla doppietta di Griezmann). Nel bilancio complessivo, questo è il sesto incontro tra le due nazionali e c’è perfetta parità con 3 vittorie a testa.

Complice la vittoria del Portogallo sull’Ungheria, entrambe le nazionali hanno bisogno dei 3 punti.