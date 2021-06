LIVE Berrettini-Daniel, risultato in tempo reale Roland Garros 2021: inizio ore 16.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(9) MATTEO BERRETTINI – (Q) TARO DANIEL, 3° match sul Simonne Mathieu dalle 11.00 (dopo Schmiedlova-Mladenovic)

Primo turno Roland Garros 2021 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Berrettini-Daniel, dove seguire il match

Il Roland Garros 2021 è trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in streaming, tramite le piattaforme Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV.



Berrettini sfida Daniel nell’esordio al Roland Garros 2021

Il nativo di Roma, testa di serie n°9, inizia il suo percorso nello Slam francese affrontando Taro Daniel al primo turno. Il giapponese (n°113 Atp) è entrato nel tabellone principale dopo aver vinto tre turni di qualificazione. Due i precedenti, con un bilancio in perfetta parità: 1-1.

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio. Nel successivo torneo di Belgrado sorprende e ottiene il primo titolo stagionale, sconfiggendo nell’ultimo atto il russo Aslan Karatsev. Al 1000 di Madrid continua a far bene e raggiunge la finale, perdendo però contro il tedesco Alexander Zverev; nel successivo 1000 di Roma si ferma al terzo turno.

Il nativo di New York, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Melbourne 2, perdendo al primo turno. Entra nel tabellone dello Slam australiano come lucky loser ma subisce un’altra sconfitta all’esordio. Gioca poi a Singapore e nel Challenger di Nur Sultan 2: centra prima il secondo turno, poi la semifinale. Comincia la stagione europea su terra battuta e parte da Marbella, dove perde al primo turno; gioca poi a Belgrado e perde in semifinale proprio contro Berrettini. Un’altra battuta d’arresto all’esordio a Monaco di Baviera, prima di raggiungere i quarti di finale al Challenger di Heilbronn e la semifinale in quello di Oeiras 3.

Berrettini – Daniel: i precedenti

Belgrado 2021 – Terra battuta – Semifinale – BERRETTINI b. Daniel 6-1 6-7(5) 6-0

Istanbul 2018 – Terra battuta – Primo turno – DANIEL b. Berrettini 7-5 6-3