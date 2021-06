LIVE Berrettini-Djokovic, risultato in tempo reale Roland Garros 2021: inizio ore 20.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(9) MATTEO BERRETTINI – (1) NOVAK DJOKOVIC, 4° match sul Philippe Chatrier non prima delle 20.00 (dopo Nadal-Schwartzman)

Quarti di finale Roland Garros 2021 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Berrettini sfida Djokovic nei quarti del Roland Garros 2021

Il nativo di Roma (testa di serie n°9), dopo aver sconfitto il qualificato giapponese Taro Daniel, l’argentino Yoshihito Nishioka, il sudcoreano Soonwoo Kwon ed usufruito del ritiro dello svizzero Roger Federer, affronta il connazionale Novak Djokovic nell’ultimo quarto di finale dello Slam transalpino. Il serbo, n°1 del seeding, ha avuto la meglio sullo statunitense Tennys Sandgren, l’uruguaiano Pablo Cuevas, il lituano Ricardas Berankis e l’italiano Lorenzo Musetti. Nessun precedente tra i due, quindi assisteremo ad un confronto inedito.

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio. Nel successivo torneo di Belgrado sorprende e ottiene il primo titolo stagionale, sconfiggendo nell’ultimo atto il russo Aslan Karatsev. Al 1000 di Madrid continua a far bene e raggiunge la finale, perdendo però contro il tedesco Alexander Zverev; nel successivo 1000 di Roma si ferma al terzo turno.

Il nativo di Belgrado, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Cup con la sua Serbia, che viene eliminata alla fase ai gironi (per lui due vittorie, contro il canadese Denis Shapovalov e Zverev). Nello Slam australiano ha un problema fisico durante il terzo turno ma riesce a continuare e conquista il titolo, il nono in questo torneo (18° Slam in carriera), battendo nell’atto conclusivo il russo Daniil Medvedev. Rientra nel circuito sul rosso del 1000 di Montecarlo, dove si ferma al terzo turno; a Belgrado, invece, raggiunge la semifinale. Nel 1000 di Roma raggiunge la seconda finale del 2021 ma perde contro lo spagnolo Rafael Nadal; gioca poi l’Atp Belgrado 2, invece, conquista il 2° torneo dell’anno (battendo il qualificato slovacco Alex Molcan nell’atto conclusivo).

Berrettini – Djokovic: i precedenti

Confronto inedito

Berrettini-Djokovic, dove seguire il match

