LIVE Berrettini-Travaglia, risultato in tempo reale Atp Queen’s 2021: inizio ore 13.00

(1) MATTEO BERRETTINI – STEFANO TRAVAGLIA, Centre Court ore 13.00 italiane

Primo turno Atp 500 Queen’s 2021 (erba)

Berrettini affronta Travaglia nell’esordio all’Atp Queen’s 2021

Il nativo di Roma, testa di serie n°1, inizia il suo percorso nel 500 britannico affrontando il connazionale Stefano Travaglia (n°88 Atp), con il quale ha vinto l’unico precedente nel circuito maggiore. Su questa superficie, invece, sarà un confronto inedito.

La stagione dei due sfidanti

Matteo Berrettini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia e perdendo contro la Russia (vincendo tre dei quattro singolari giocati). Partecipa poi all’Australian Open, dove è costretto al ritiro prima del suo match di quarto turno. L’infortunio agli addominali lo costringe ad uno stop e rientra nel circuito due mesi dopo, sul rosso del Masters 1000 di Montecarlo, dove è stato sconfitto nel turno d’esordio. Nel successivo torneo di Belgrado sorprende e ottiene il primo titolo stagionale, sconfiggendo nell’ultimo atto il russo Aslan Karatsev. Al 1000 di Madrid fa ancora bene e raggiunge la finale, dove perde contro il tedesco Alexander Zverev; nel 1000 di Roma si ferma al terzo turno, mentre centra i quarti al Roland Garros.

Il tennista di Ascoli Piceno, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Melbourne, dove si spinge fino all’atto conclusivo ma si arrende al connazionale Jannik Sinner. Nello Slam australiano perde subito al primo turno e tale risultato è ripetuto anche nei successivi tornei: Marsiglia, Acapulco e 1000 di Miami. Inizia la stagione su terra battuta a Cagliari, ma anche qui è fuori all’esordio. Stesso risultato anche nel 1000 di Montecarlo (dove entra come qualificato) e a Belgrado. Nel 1000 di Roma riesce a raggiungere il secondo turno, per poi collezionare altre tre sconfitte al primo turno: Ginevra, Parma ed Open di Francia.

Berrettini – Travaglia: i precedenti

Roma 2020 – Terra battuta – Terzo turno – BERRETTINI b. Travaglia 7-6(5) 7-6(1)

Berrettini – Travaglia, dove seguire il match

L’incontro sarà visibile in diretta simultanea sui canali di Sky Sport e su Supertennis (canale 64 del digitale terrestre e 224 di Sky). Inoltre ci sarà la possibilità di seguirlo anche in diretta streaming tramite i servizi Sky Go e Now TV, oltre alla pagina Facebook ed il sito ufficiale di Supertennis (supertennis.tv).