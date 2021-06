LIVE Djokovic-Tsitsipas, risultato in tempo reale finale Roland Garros 2021: inizio ore 15.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(1) NOVAK DJOKOVIC – (5) STEFANOS TSITSIPAS, Philippe Chatrier ore 15.00 (dopo la finale di doppio femminile)

Finale Roland Garros 2021 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Djokovic sfida Tsitsipas nella finale del Roland Garros 2021

Il nativo di Belgrado (testa di serie n°1), dopo aver sconfitto lo statunitense Tennys Sandgren, l’uruguaiano Pablo Cuevas, il lituano Ricardas Berankis, gli italiani Mikael Ymer e Matteo Berrettini e lo spagnolo Rafael Nadal, affronta Stefanos Tsitsipas nell’atto conclusivo dell’Open di Francia. Il greco, n°5 del seeding, ha avuto la meglio sul francese Jeremy Chardy, lo spagnolo Pedro Martinez, lo statunitense John Isner, lo spagnolo Pablo Carreño Busta, il russo Daniil Medvedev ed il tedesco Alexander Zverev.

Si tratta della ventinovesima finale in uno Slam per il tennista serbo, con un bilancio di 18 vinte e 10 perse (la sesta a Parigi, con una vittoria). Per il tennista ellenico, invece, si tratta del primo atto conclusivo in un Major ed è sotto per 5-2 nei precedenti (3-0 sul rosso).

La stagione dei due sfidanti

Novak Djokovic ha iniziato il 2021 all’Atp Cup con la sua Serbia, non superando la fase ai gironi (per lui due vittorie, contro il canadese Denis Shapovalov e Zverev). All’Australian Open ha un problema fisico durante il terzo turno ma riesce a continuare e conquista il titolo, il nono in questo torneo (18° Slam in carriera), battendo nell’atto conclusivo il russo Daniil Medvedev. Rientra nel circuito sul rosso del 1000 di Montecarlo, dove si ferma al terzo turno; a Belgrado, invece, raggiunge la semifinale. Nel 1000 di Roma raggiunge la seconda finale del 2021 ma perde contro lo spagnolo Rafael Nadal; gioca poi l’Atp Belgrado 2, invece, conquista il 2° torneo dell’anno (battendo il qualificato slovacco Alex Molcan nell’atto conclusivo).

Il nativo di Atene, invece ha cominciato l’anno all’Atp Cup, dove non supera la fase a gironi con la sua Grecia (vincendo i due singolari che ha giocato). Raggiunge poi la semifinale nello Slam australiano, ripetendo lo stesso percorso anche a Rotterdam (dove perde contro il russo Andrey Rublev, futuro vincitore). A Marsiglia non va oltre i quarti di finale, mentre ad Acapulco raggiunge la prima finale dell’anno ma perde contro il tedesco Alexander Zverev. Chiude la prima parte di stagione sul cemento giocando nel Masters 1000 di Miami, fermandosi nei quarti. Partecipa poi al 1000 di Montecarlo, come primo torneo su terra battuta, ed ottiene il suo primo titolo in questa categoria; nell’atto conclusivo si prende la rivincita su Rublev.

Nel successivo torneo di Barcellona raggiunge nuovamente la finale ma si arrende allo spagnolo Rafael Nadal, mentre nel successivo 1000 di Madrid non va oltre il terzo turno. Nel 1000 di Roma si ferma ai quarti, per poi vincere il secondo torneo del 2021 a Lione (battendo in finale il britannico Cameron Norrie).

Djokovic – Tsitsipas: i precedenti

Roma 2021 – Terra battuta – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 4-6 7-5 7-5

Roland Garros 2020 – Terra battuta – Semifinale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-2 5-7 4-6 6-1

Dubai 2020 – Cemento – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-4

Parigi Bercy 2019 – Cemento indoor – Quarti di finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-1 6-2

Shanghai 2019 – Cemento – Quarti di finale – TSITSIPAS b. Djokovic 3-6 7-5 6-3

Madrid 2019 – Terra battuta – Finale – DJOKOVIC b. Tsitsipas 6-3 6-4

Toronto 2018 – Cemento – Terzo turno – TSITSIPAS b. Djokovic 6-3 6-7(5) 6-3

Djokovic-Tsitsipas, dove seguire il match

Il Roland Garros 2021 è trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in streaming, tramite le piattaforme Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV.