Euro2020: tra la Slovacchia e gli ottavi c’è l’ostacolo Svezia

EURO2020 – LIVE SVEZIA – SLOVACCHIA

Calcio d’inizio previsto alle 15:00. Arbitra il signor Siebert.

PRIMO TEMPO

FORMAZIONI

SVEZIA (4-4-2) probabile formazione: Olsen; Lustig, Lindelof, Danielson, Augustinsson; S. Larsson, Olsson, Ekdal, Forsberg; Isak, Berg. Ct: Andersson.

SLOVACCHIA (4-2-3-1) probabile formazione: Dubravka; Pekarik, Satka, Skriniar, Hubocan; Kucka, Hromada; Haraslin, Hamsik, Mak; Duda. Ct: Tarkovic.

PRE-PARTITA

A San Pietroburgo la Slovacchia si candida seriamente per occupare il posto di sorpresa di Euro2020. Partita con tutti i pronostici contro, la nazionale di Hamsik dopo aver battuto brillantemente la Polonia, vincendo oggi andrebbe matematicamente agli ottavi di finale dell’europeo con un turno d’anticipo. Davvero niente male per la squadra slovacca che inserita nel Gruppo E con Polonia, Spagna e Svezia, davano tutti per spacciata già dalla fase a gironi.

La Svezia nel primo turno è riuscita a strappare un punto prezioso alla Spagna. I nordici non sono venuti a Euro2020 per fare la comparsa ma per cercare di andare più avanti possibile. Il Ct Andersson sa che per evitare di giocarsi il tutto per tutto contro la Polonia nella prossima sfida, deve fare punti in questo incontro.

Le statistiche sorridono alla Svezia, infatti non ha mai perso nei 5 precedenti confronti con la Slovacchia (3 vittorie e 2 pareggi). Le due nazionali sono al primo confronto assoluto in un europeo e non si sono mai affrontate nemmeno in un mondiale.