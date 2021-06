LIVE Fognini-Delbonis, risultato in tempo reale Roland Garros 2021: inizio ore 13.00

CLICCA QUI PER AGGIORNARE IL LIVE

(27) FABIO FOGNINI – FEDERICO DELBONIS, 2° match sul Suzanne Lenglen dalle 11.00 (dopo Rybakina-Vesnina)

Terzo turno Roland Garros 2021 (Torneo del Grande Slam, terra battuta)

Fognini affronta Delbonis nel 3° turno del Roland Garros 2021

Il nativo di Sanremo (testa di serie n°27), dopo aver sconfitto la wild card francese Grégoire Barrère e l’ungherese Marton Fucsovics, sfida Federico Delbonis nel terzo turno dello Slam transalpino. L’argentino, n°51 Atp, ha avuto la meglio sul moldavo Radu Albot e lo spagnolo Pablo Andujar. Sette i precedenti tra i due, con l’azzurro avanti 5-2 (4-2 sulla terra battuta, di cui l’ultimo proprio al Roland Garros).

Fabio Fognini ha iniziato il 2021 all’Atp Cup, raggiungendo la finale con la sua Italia ma perdendo in finale con la Russia (due vittorie e due sconfitte nei quattro singolari disputati). Partecipa poi all’Australian Open, spingendosi sino al quarto turno per il terzo anno consecutivo (sconfitto dallo spagnolo Rafael Nadal), mentre ad Acapulco si ferma al secondo turno. Arrivano altre due sconfitte al secondo turno, nel Masters 1000 di Miami e a Marbella (primo torneo sul rosso). Arriva sino ai quarti di finale nel 1000 di Montecarlo, mentre a Barcellona è squalificato durante l’incontro di secondo turno. Nel 1000 di Madrid raggiunge al secondo turno, come a Ginevra; nel 1000 di Roma, nel mezzo, è subito fuori al primo turno.

Il tennista di Azul, invece, ha cominciato l’anno all’Atp Melbourne, dove è subito fuori all’esordio. Salta poi lo Slam australiano e va subito a giocare sulla terra battuta sudamericana: secondo turno raggiunto sia a Cordoba che a Buenos Aires, mentre a Santiago del Cile centra la semifinale. Fugace apparizione sul cemento del 1000 di Miami (altra sconfitta all’esordio) e poi riparte dal rosso di Marbella, dove si ferma al secondo turno. Nel 1000 di Montecarlo ottiene un altro secondo turno, per poi centrare i quarti di finale a Belgrado. Nel 1000 di Madrid si ferma al terzo turno, in quello di Roma ai quarti e nell’Atp Belgrado 2 in semifinale.

Fognini – Delbonis: i precedenti

Roland Garros 2019 – Terra battuta – Secondo turno – FOGNINI b. Delbonis 6-4 3-6 6-3 6-3

Båstad 2018 – Terra battuta – Quarti di finale – FOGNINI b. Delbonis 6-4 6-3

Coppa Davis 2016 – Terra battuta – Quarti di finale – DELBONIS b. Fognini 6-4 7-5 3-6 7-5

Wimbledon 2016 – Erba – Primo turno – FOGNINI b. Delbonis 6-4 1-6 6-7(3) 6-2 6-3

Buenos Aires 2016 – Terra battuta – Primo turno – DELBONIS b. Fognini 6-7(4) 6-4 6-4

Rio De Janeiro 2015 – Terra battuta – Quarti di finale – FOGNINI b. Delbonis 6-4 6-7(10) 7-6(9)

Amburgo 2013 – Terra battuta – Finale – FOGNINI b. Delbonis 4-6 7-6(8) 6-2

Fognini-Delbonis, dove seguire il match

Il Roland Garros 2021 è trasmesso in esclusiva da Eurosport, presente sia sulla piattaforma satellitare Sky che in streaming, tramite le piattaforme Eurosport Player, DAZN, Sky Go e NOW TV. Clicca qui per seguire il Roland Garros su Dazn