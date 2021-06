Live Inghilterra – Germania: ottavi di finale di Euro2020

LIVE INGHILTERRA – GERMANIA: 0 – 0

Calcio d’inizio previsto alle 18:00

PRIMO TEMPO

LIVE INGHILTERRA – GERMANIA: FORMAZIONI

INGHILTERRA (3-4-3): Pickford; Walker, Stones, Maguire; Trippier, Rice, Philips, Shaw; Saka, Kane, Sterling. Ct: Southgate. A disposizione: Ramsdale, Johnstone, Mings, White, James, Grealish, Henderson, Sancho, Mount, Foden, Rashford, Calvert-Lewin. Indisponibili: nessuno. Squalificati: nessuno. Diffidati: nessuno.

GERMANIA (3-4-2-1): Neuer; Ginter, Hummels, Rüdiger; Kimmich, Kroos, Goretzka, Gosens; Müller, Havertz; Gnabry. Ct: Löw. A disposizione: Leno, Trapp, Halstenberg, Sule, Gunter, Musiala, Neuhaus, Sane, Gundogan, Emre Can, Werner, Volland. Indisponibili: Klostermann. Squalificati: nessuno. Diffidati: Gundgoan.

ARBITRO: Makkelie (Ola). Guardalinee: Steegstra (Ola) e De Vries (Ola). Quarto uomo: Jovanovic (Ser). VAR: Van Boekel (Ola). AVAR: Blom (Ola), Lopez de Cerain (Spa), Hernandez Hernandez (Spa).

LIVE INGHILTERRA – GERMANIA: PRE-PARTITA

Allo Stadio Wembley va in scena un classico del calcio europeo. La sfida tra Inghilterra e Germania ha il sapore di una finale anticipata e anche se non si tratta dell’ultimo atto, la posta in palio è altissima.

Si tratta del terzo confronto agli europei fra le due nazionali, nel 1996 i tedeschi hanno superato l’avversario ai calci di rigore dopo una tiratissima semifinale finita 1 a 1; nel 2000 gli inglesi hanno vinto 1 a 0 nella fase a gironi.

Secondo gli addetti ai lavori, considerando le prossime possibili avversarie, chi vince oggi è la favorita numero uno per arrivare in finale.